Truyền thông giải mã tàu ngầm hạt nhân Type 095 của Trung Quốc: Tiếp cận nhóm hàng đầu thế giới

Sự xuất hiện của một tàu ngầm hạt nhân mới tại xưởng đóng tàu Bột Hải, được các chuyên gia phương Tây định danh không chính thức là Type 095, đang thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự quốc tế.

Đầu năm 2026, hình ảnh vệ tinh chụp xưởng đóng tàu Bột Hải ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, hé lộ một tàu ngầm có thiết kế khác biệt so với các thế hệ tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trước đó. Đến tháng 9, ảnh vệ tinh có độ phân giải cao hơn tiếp tục làm rõ một số đặc điểm ở phần đuôi, cung cấp thêm manh mối về công nghệ được sử dụng trên con tàu.

TWZ, Naval News, Defense News và chuyên trang tình báo quốc phòng Janes đều đã phân tích sự xuất hiện của mẫu tàu mới. Các nguồn này gọi nó là Type 095 hoặc Type 09V, dù đây chưa phải định danh được Trung Quốc xác nhận.

Điều khiến giới chuyên gia chú ý không chỉ là kích thước con tàu. Nếu những nhận định ban đầu chính xác, Type 095 có thể đánh dấu sự chuyển đổi từ mẫu Type 093 liên tục cải tiến sang một thiết kế mới, để Trung Quốc nâng cấp đồng bộ hệ thống đẩy, thủy động lực học và vũ khí.

Type 095: Bước chuyển khỏi nền tảng Type 093

Theo phân tích của Naval News, tàu ngầm mới dài khoảng 110–115 m, rộng 12–13 m và có lượng giãn nước khi lặn ước tính 9.000–10.000 tấn. Đây là những số liệu suy ra từ ảnh vệ tinh, không phải thông số chính thức từ Hải quân Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý nằm ở chiều rộng thân tàu. Trong khi chiều dài không chênh lệch quá lớn so với Type 093, thân tàu mới được cho là rộng hơn đáng kể. Sự thay đổi này có thể giúp tăng không gian bên trong để bố trí hệ thống động lực, cảm biến, vũ khí và các thiết bị phục vụ thủy thủ đoàn.

Dòng Type 093, còn được phương Tây gọi là lớp Shang (Thương), là nền tảng tàu ngầm tấn công hạt nhân chủ lực của Trung Quốc trước khi xuất hiện mẫu tàu mới này. Các biến thể cải tiến, trong đó có Type 093B, đã bổ sung những năng lực đáng kể, bao gồm khả năng mang tên lửa hành trình phóng từ hệ thống ống phóng thẳng đứng trên một số cấu hình.

Tuy nhiên, nâng cấp một nền tảng cũ luôn có giới hạn. Những thay đổi về khoang chứa vũ khí, hệ thống sonar, cách bố trí máy móc và khả năng giảm tiếng ồn đều phải tính đến kết cấu cơ bản của thân tàu.

Chuyên gia H. I. Sutton của Naval News nhận định Type 095 có nhiều nét tương đồng về quy mô và tỷ lệ thân tàu với lớp Seawolf của Hải quân Mỹ. Theo ông, Type 095 có thể dài khoảng 105–108 m, rộng gần 12 m, dù các ước tính về kích thước vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Ảnh do truyền thông nước ngoài dựng về Type 095. Ảnh: QQnews.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là sự thay đổi đáng kể trong tư duy thiết kế tàu ngầm Trung Quốc: thay vì chỉ kéo dài hoặc bổ sung trang bị cho các mẫu tàu hiện hữu, họ có thể đang xây dựng một nền tảng mới để đáp ứng những yêu cầu tác chiến phức tạp hơn.

Hệ thống đẩy pump-jet: Chi tiết đáng chú ý nhất từ ảnh vệ tinh

Ngày 21/9/2026, Janes công bố phân tích ảnh vệ tinh chụp ngày 1/9 tại xưởng Bột Hải, cho thấy rõ hơn phần đuôi của tàu ngầm đang nằm trong ụ đóng tàu, bao gồm một hệ thống đẩy dạng pump-jet được bao quanh bởi vỏ dẫn dòng và bốn cánh lái bố trí hình chữ X.

Đây là bằng chứng hình ảnh quan trọng hơn những suy đoán ban đầu về cấu hình động lực của Type 095.

Pump-jet là hệ thống đẩy trong đó bộ phận tạo lực đẩy được đặt trong một kết cấu bao quanh, thay vì sử dụng chân vịt hở truyền thống. Cấu hình này có thể giúp giảm tiếng ồn thủy động lực học, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động trong những điều kiện nhất định, đặc biệt khi tàu di chuyển ở tốc độ cao dưới nước.

Đối với tàu ngầm tấn công hạt nhân, giảm tiếng ồn có ý nghĩa sống còn. Một tàu ngầm càng khó bị phát hiện bằng sonar, càng có nhiều cơ hội tiếp cận mục tiêu, theo dõi tàu đối phương hoặc rời khỏi khu vực nguy hiểm mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào việc trang bị pump-jet để kết luận Type 095 đã đạt trình độ tàng hình âm học ngang với tàu ngầm Mỹ. Tiếng ồn tổng thể còn phụ thuộc vào lò phản ứng hạt nhân, hệ thống truyền động, máy bơm, thiết bị phụ trợ, khả năng cách ly rung động và chất lượng chế tạo.

Nói cách khác, ảnh vệ tinh xác nhận một đặc điểm thiết kế quan trọng, chứ chưa chứng minh được mức độ yên lặng thực tế của Type 095 trong môi trường tác chiến.

Bánh lái hình chữ thập của các tàu thông thường (trái) và bánh lái của Type 095 (phải). Ảnh: Navalnews.

Bánh lái hình chữ X: Tăng khả năng cơ động dưới nước

Một đặc điểm khác của Type 095 là hệ thống bánh lái đuôi hình chữ X. Theo Janes, đây là lần đầu tiên cấu hình này được nhận diện trên một tàu ngầm tấn công hạt nhân Trung Quốc qua ảnh vệ tinh công khai.

Ở thiết kế truyền thống, các cánh lái thường được bố trí theo hình chữ thập, với những mặt điều khiển nằm theo trục ngang và dọc. Trong cấu hình chữ X, bốn mặt điều khiển được đặt nghiêng, cho phép phối hợp để thực hiện nhiều chức năng điều hướng khác nhau.

Cấu hình này có một số ưu thế: Khả năng cơ động cao, an toàn khi hoạt động ở vùng nước nông và tối ưu hóa thủy động lực học.

Tuy nhiên, thiết kế này cũng đòi hỏi hệ thống điều khiển phức tạp hơn để phối hợp chính xác các mặt lái. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào phần mềm điều khiển, cảm biến, kết cấu cơ khí và cách bố trí tổng thể.

Trong tác chiến tàu ngầm, khả năng cơ động không đơn thuần là quay đầu nhanh. Tàu cần thay đổi độ sâu, duy trì hành trình ổn định, tránh chướng ngại vật và điều chỉnh vị trí trong khi hạn chế tối đa dấu hiệu âm học.

Vì vậy, bánh lái chữ X là một chỉ dấu đáng chú ý về hướng phát triển thiết kế, nhưng chưa đủ để khẳng định Type 095 vượt trội về cơ động so với các đối thủ.

Type 095 có thể mang tên lửa hành trình phóng thẳng đứng?

Một trong những câu hỏi lớn nhất về Type 095 là con tàu có được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) hay không, và nếu có thì hệ thống này chứa được bao nhiêu tên lửa.

Trong ảnh vệ tinh đầu năm 2026, các chuyên gia của Naval News nhận thấy một khoang hình chữ nhật phía sau tháp chỉ huy. Khoang này có thể liên quan đến hệ thống VLS, nhưng cũng có khả năng phục vụ công việc hoàn thiện hoặc tiếp cận một khu vực khác bên trong thân tàu. Ảnh chưa đủ để xác định chắc chắn chức năng của nó.

Đến tháng 9, TWZ tiếp tục phân tích một khu vực có đặc điểm tương tự. TWZ cho rằng Type 095 nhiều khả năng sẽ có một hệ thống phóng thẳng đứng để mang tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Tuy nhiên, số lượng ống phóng và cấu hình cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Nếu được trang bị VLS, Type 095 sẽ có thêm lựa chọn tấn công ngoài các ngư lôi và tên lửa phóng qua ống phóng ngư lôi thông thường.

Điều này đặc biệt quan trọng trong tác chiến hải quân hiện đại. Tên lửa hành trình cho phép tàu ngầm tấn công mục tiêu trên biển hoặc trên đất liền từ khoảng cách xa, trong khi vẫn giữ được lợi thế hoạt động bí mật của một nền tảng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuy vậy, chưa có đủ dữ liệu công khai để xác định chính xác Type 095 sẽ mang những loại tên lửa nào, tầm bắn bao nhiêu, số lượng đầu đạn ra sao hoặc có khả năng sử dụng vũ khí siêu vượt âm hay không.

Các nhận định về việc Type 095 có thể mang những tên lửa chống hạm hoặc tấn công mặt đất tiên tiến hiện vẫn thuộc phạm vi dự đoán dựa trên thiết kế, chưa phải thông tin được xác nhận từ Trung Quốc.

So sánh Type 095 (dưới) và Seawolf của Mỹ. Ảnh: QQnews.

Cạnh tranh với lớp Virginia, Seawolf của Mỹ và Yasen-M của Nga

Khi so sánh Type 095 với các tàu ngầm tấn công hạt nhân chủ lực trên thế giới, truyền thông nước ngoài đưa ra những số liệu đáng chú ý.

Tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ có lượng giãn nước khi lặn khoảng 8.000–9.000 tấn, trong khi lớp Seawolf thuộc nhóm 9.000 tấn; tàu ngầm lớp Yasen của Nga có lượng giãn nước khi lặn hơn 13.000 tấn, thuộc nhóm lớn nhất thế giới về tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Trong khi đó, dòng Type 093 của Trung Quốc có lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn. Hạn chế về lượng giãn nước và thiết kế nền tảng ban đầu khiến Type 093 khó tiếp tục được nâng cấp toàn diện. Dù Type 093B đã có những điều chỉnh về hình dáng tháp chỉ huy và cách bố trí các cột cảm biến tích hợp, nền tảng cơ bản của dòng tàu này vẫn không thay đổi. Đây được cho là một trong những lý do Trung Quốc phát triển Type 095 với thiết kế hoàn toàn mới.

Theo các dự đoán được truyền thông nước ngoài đưa ra, lượng giãn nước của Type 095 có thể vượt lớp Seawolf của Mỹ, nhưng vẫn thấp hơn lớp Yasen của Nga.

Các phân tích cho rằng, so với Type 093B, Type 095 có thể được nâng cấp toàn diện trên nhiều phương diện, từ thiết kế thân tàu đến hệ thống cảm biến và vũ khí. Nếu những dự đoán này chính xác, Type 095 có thể được xếp cùng nhóm với các biến thể tiên tiến của lớp Virginia của Mỹ và lớp Yasen-M của Nga.

Theo cách đánh giá này, Type 095 thuộc nhóm tàu ngầm tấn công hạt nhân hàng đầu thế giới.

Tàu Virginia Block VND của Hải quân Mỹ. Ảnh: QQnews.

Tuy nhiên, lượng giãn nước lớn không đồng nghĩa với năng lực chiến đấu vượt trội. Khả năng tàng hình âm học, chất lượng sonar, hệ thống xử lý thông tin, vũ khí và trình độ tác chiến của thủy thủ đoàn mới là những yếu tố quyết định hiệu quả thực tế của một tàu ngầm hạt nhân.

Trung Quốc đang mở rộng năng lực đóng tàu ngầm hạt nhân

Ý nghĩa của Type 095 lớn hơn nhiều nếu nó nằm trong một chương trình mở rộng lực lượng tàu ngầm hạt nhân có quy mô và tốc độ sản xuất tăng lên.

Xưởng đóng tàu Bột Hải tại Hồ Lô Đảo giữ vai trò trung tâm trong việc đóng tàu ngầm hạt nhân cho Hải quân Trung Quốc. Các phân tích ảnh vệ tinh trong những năm gần đây cho thấy cơ sở này đang xây dựng và hoàn thiện nhiều thân tàu thuộc các dòng khác nhau, dù việc xác định chính xác số lượng và tiến độ rất khó do mức độ bảo mật cao.

Trong bài tổng kết hải quân Trung Quốc đầu năm 2026, Naval News ước tính số tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường thuộc dòng Type 093B được đóng tại Bột Hải đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, số tàu đã hạ thủy, đang hoàn thiện và thực sự được biên chế phải được phân biệt rõ ràng.

Sự xuất hiện của Type 095 có thể cho thấy Trung Quốc đang theo đuổi hai mục tiêu song song: tiếp tục nâng cấp những nền tảng đã có và phát triển một thế hệ tàu mới với cấu trúc hiện đại hơn.

Nếu chương trình diễn ra thuận lợi, Type 095 có thể tăng cường khả năng hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở những vùng biển xa bờ, hỗ trợ lực lượng tàu mặt nước và tạo thêm sức ép đối với các lực lượng chống ngầm của đối phương.

Tuy nhiên, đóng được một thân tàu mới chỉ là bước đầu. Một tàu ngầm hạt nhân phải trải qua quá trình lắp đặt hệ thống, thử nghiệm trên bờ, chạy thử trên biển, đánh giá độ an toàn của lò phản ứng và kiểm tra khả năng vận hành trước khi có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến.

Do đó, ảnh vệ tinh cho thấy một tàu ngầm đang được đóng hoặc hoàn thiện không đồng nghĩa con tàu đã sẵn sàng chiến đấu.

Tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới Yasen-M của Nga hạ thủy. Ảnh: QQnews.

Những ẩn số quyết định giá trị thực sự của Type 095

Dù những hình ảnh vệ tinh mới đã cung cấp thêm thông tin, vẫn còn ít nhất bốn câu hỏi quan trọng chưa có lời giải.

Thứ nhất, khả năng tàng hình âm học thực tế đến đâu? Thứ hai, hệ thống sonar và xử lý dữ liệu có đạt trình độ hàng đầu? Thứ ba, hệ thống vũ khí có cấu hình như thế nào? Thứ tư, Trung Quốc có thể duy trì sản xuất và triển khai với tốc độ nào?

Một chi tiết khác cũng cần theo dõi là sự xuất hiện của những tàu ngầm bí ẩn tại xưởng Giang Nam ở Thượng Hải. Naval News cho rằng chiếc tàu được phát hiện ở đây có kích thước và hình dáng khác với tàu tại Bột Hải, khiến việc xác định chính xác lớp tàu và vai trò của từng thiết kế trở nên phức tạp hơn. Không thể mặc nhiên coi tất cả những tàu ngầm mới này đều là Type 095.

Nếu những dự đoán về cấu hình và năng lực của con tàu được xác nhận, Type 095 có thể giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách công nghệ với các lực lượng tàu ngầm hàng đầu, đồng thời nâng cao năng lực tác chiến dưới mặt biển trong những khu vực chiến lược ở Tây Thái Bình Dương.

Nhưng đánh giá một tàu ngầm không thể chỉ dựa vào kích thước, hình dáng hay những đặc điểm nhìn thấy từ vệ tinh. Các yếu tố quyết định như độ ồn, chất lượng sonar, độ tin cậy của lò phản ứng, năng lực vũ khí và trình độ thủy thủ đoàn vẫn nằm sau bức màn bí mật.

Trong cuộc cạnh tranh dưới đáy biển, điều quan trọng không phải là con tàu trông hiện đại đến đâu, mà là nó có thể phát hiện đối phương trước, hoạt động bí mật lâu hơn và hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến thực tế hay không.

Vì vậy, Type 095 nên được xem là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiến lên một nấc mới trong phát triển tàu ngầm hạt nhân, chứ chưa phải bằng chứng họ đã vượt Mỹ hoặc Nga về năng lực tác chiến dưới mặt biển.

Theo QQnews, Janes