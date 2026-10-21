Elon Musk bất ngờ xác nhận nước cờ lớn: SpaceX và Tesla có thể về chung một nhà

Tỷ phú Elon Musk xác nhận SpaceX và Tesla đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về khả năng sáp nhập, lần đầu chính thức xác nhận hai công ty đang bàn về thương vụ này. Thông tin được đưa ra khi SpaceX báo lãi ròng 4,4 tỷ USD trong quý III, còn doanh thu từ AI tăng gần 10 lần, lên 7,56 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk ngày 20/10 cho biết việc sáp nhập hai công ty SpaceX và Tesla sẽ là “một ý tưởng hay”, đồng thời xác nhận hai doanh nghiệp đã thành lập các ủy ban đặc biệt để thảo luận về khả năng hợp nhất. Thông tin này khiến cổ phiếu SpaceX tăng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Trước đó, SpaceX công bố khoản lợi nhuận đầu tiên kể từ khi trở thành công ty đại chúng. Musk cũng dự báo doanh thu định kỳ hàng năm của doanh nghiệp có thể đạt 500 tỷ - 1.000 tỷ USD vào cuối năm 2027, khi nhu cầu thuê hạ tầng trung tâm dữ liệu tăng mạnh nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong quá khứ, Musk nhiều lần khiến cổ đông chú ý đến khả năng hợp nhất SpaceX và Tesla, viện dẫn sự giao thoa ngày càng lớn giữa hai doanh nghiệp. Gần đây, đồn đoán về khả năng SpaceX mua lại hãng xe điện Tesla càng gia tăng. Tuần trước, ngân hàng Barclays nhận định thương vụ có thể được công bố trước cuộc họp thường niên của Tesla vào tháng 12.

“Tôi nghĩ đó sẽ là một ý tưởng hay, nhưng quyết định thực sự thuộc về các ủy ban đặc biệt của hai công ty”, Musk nói trong cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư. Đây là lần đầu tiên ông chính thức xác nhận hai doanh nghiệp đang tiến hành thảo luận về khả năng sáp nhập.

Ông cho biết bản thân không thể tham gia các cuộc thảo luận của những ủy ban này do có xung đột lợi ích. Các ủy ban được thành lập với thành phần gồm những thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Theo Musk, việc thành lập các ủy ban đặc biệt xuất phát từ đề nghị của cổ đông. Nếu thương vụ được triển khai, cổ đông của hai công ty cuối cùng vẫn phải thông qua giao dịch.

“Tôi thực sự cho rằng việc kết hợp hai công ty có rất nhiều lợi ích, bởi chúng ta gần như đang ở ngưỡng của điểm kỳ dị siêu trí tuệ. Có rất nhiều giá trị có thể đạt được thông qua hợp tác phát triển phần mềm siêu trí tuệ, thiết kế chip, dự án Terafab, robot, đưa khối lượng hàng hóa lên quỹ đạo thông qua chòm vệ tinh Starmind và khả năng kết nối”, Musk nói.

Terafab, liên doanh sản xuất chip giữa hai công ty, dự kiến cho ra mắt chip thử nghiệm đầu tiên vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm tới, trước khi hướng tới sản xuất hàng loạt vào quý III/2028, theo Musk.

Tuy nhiên, tỷ phú này cảnh báo còn quá sớm để cho rằng SpaceX và Tesla chắc chắn sẽ sáp nhập. Hai ủy ban đặc biệt chưa thống nhất các điều khoản giao dịch và có thể sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận.

Cổ phiếu Tesla tăng 1,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau thông tin trên.

Musk, người giàu nhất thế giới, sở hữu gần 1/5 cổ phần Tesla và chưa đến một nửa SpaceX. Theo các nhà phân tích, nếu hai doanh nghiệp hợp nhất, ông có thể nắm quyền kiểm soát thực thể mới.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng các cuộc thảo luận bắt đầu trong những tuần gần đây và có thể dẫn đến việc SpaceX mua lại Tesla. Người này đề nghị giấu tên vì không được phép trao đổi với truyền thông.

Nguồn tin cũng cho biết Tesla đang làm việc với một ngân hàng đầu tư để tư vấn cho các cuộc thảo luận.

Doanh thu AI thúc đẩy SpaceX chuyển mình

Doanh thu của SpaceX tăng 161%, lên 14,58 tỷ USD trong quý III, kết thúc ngày 30/9, so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu từ AI tăng gần 10 lần, đạt 7,56 tỷ USD. Phần lớn khoản thu này đến từ việc cho các nhà phát triển thuê năng lực tính toán của trung tâm dữ liệu, trong đó có Anthropic, Google thuộc tập đoàn Alphabet và Reflection AI, thay vì chủ yếu đến từ các mô hình AI do chính SpaceX phát triển.

Kết quả quý III cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy khoản đầu tư lớn của SpaceX vào AI đang chuyển hóa thành doanh thu, dù chi phí xây dựng hạ tầng tính toán vẫn ở mức rất cao. Chi tiêu vốn của công ty gần như tăng gấp ba, lên 19,6 tỷ USD.

Sự chuyển dịch này đang làm thay đổi cơ cấu kinh doanh của SpaceX. Trong nhiều năm, động lực tài chính chủ yếu của công ty là dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, trong khi tham vọng dài hạn vẫn phụ thuộc đáng kể vào việc đưa tên lửa Starship vào khai thác thường xuyên.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hoạt động kinh doanh chủ lực của SpaceX ngày càng giống một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hơn là một phòng thí nghiệm AI.

Giám đốc tài chính SpaceX Bret Johnsen cho biết công ty dự kiến chi 35-40 tỷ USD cho đầu tư vốn trong quý IV.

“SpaceX đã đạt được kết quả mà những nhà đầu tư lạc quan mong đợi, ít nhất là xét về doanh thu”, ông Will Rhind, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản GraniteShares, nhận định. “Câu chuyện hiện nay xoay quanh AI. Các hợp đồng cung cấp năng lực tính toán được ký từ đầu năm đang tạo ra doanh thu nhanh hơn nhiều người dự đoán”.

Mảng kinh doanh AI của công ty bao gồm Grok, nền tảng mạng xã hội X và hoạt động vận hành trung tâm dữ liệu đang phát triển nhanh chóng.

SpaceX cũng chuyển từ thua lỗ sang có lãi trong quý III. Công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 4,4 tỷ USD, so với khoản lỗ ròng 1,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước và vượt xa mức lợi nhuận 1,57 tỷ USD mà giới phân tích dự báo.

Theo tính toán của IBES, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của SpaceX đạt 45 cent, cao hơn đáng kể so với mức dự báo bình quân 13 cent.

Số thuê bao Starlink vượt dự báo

Mảng Internet vệ tinh Starlink tiếp tục mở rộng số lượng khách hàng nhờ các đợt phóng vệ tinh bổ sung và danh mục dịch vụ ngày càng đa dạng, phục vụ người tiêu dùng, doanh nghiệp, ngành hàng không, vận tải biển và các cơ quan chính phủ.

Trong quý III, Starlink đạt 13,6 triệu thuê bao, cao hơn mức 12,19 triệu mà giới phân tích dự báo.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng cũng đi kèm sức ép về doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng. Khi Starlink mở rộng sang các thị trường quốc tế với những gói cước giá rẻ hơn, doanh thu trung bình hằng tháng trên mỗi thuê bao đã giảm từ 99 USD năm 2023 xuống còn 69 USD trong quý III.

SpaceX cho biết việc mở rộng hoạt động sang các quốc gia có mức thu nhập thấp hơn nhóm thị trường giàu có nhất có thể tiếp tục kéo doanh thu bình quân trên mỗi người dùng đi xuống trong thời gian tới.

Trong khi đó, Starship, hệ thống tên lửa tái sử dụng thế hệ mới của SpaceX, vẫn chưa đi vào khai thác thương mại.

Tên lửa này được kỳ vọng sẽ cho phép triển khai các vệ tinh Starlink có băng thông cao hơn, đồng thời hỗ trợ xây dựng hạ tầng điện toán AI trên quỹ đạo. Khả năng biến Starship thành phương tiện có thể tái sử dụng một cách ổn định là yếu tố then chốt trong chiến lược dài hạn của công ty.

Mảng kinh doanh không gian của SpaceX bao gồm các vụ phóng thương mại, nhiệm vụ phục vụ chính phủ và hoạt động phát triển Starship. Đây vẫn là lĩnh vực đòi hỏi chi phí lớn và tiềm ẩn nhiều bất định.

Những diễn biến trên cho thấy SpaceX đang mở rộng vượt ra ngoài lĩnh vực tên lửa và Internet vệ tinh để trở thành một doanh nghiệp có sự hiện diện ngày càng lớn trong ngành AI. Nếu khả năng sáp nhập với Tesla được hiện thực hóa, sự kết hợp giữa công nghệ không gian, xe điện, robot, chip và năng lực tính toán AI có thể tạo ra một cấu trúc kinh doanh mới dưới quyền kiểm soát của Elon Musk. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thương vụ vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và chưa có bảo đảm sẽ thành hiện thực.

Theo Reuters