Mỹ bắt đầu sơ tán nhân sự ngoại giao khỏi Arab Saudi

Mỹ yêu cầu một số nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và thân nhân rời Arab Saudi, đồng thời lên kế hoạch đưa gia đình nhân viên khỏi một số cơ sở ngoại giao khác tại vùng Vịnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số nhà ngoại giao cùng thân nhân rời khỏi các cơ quan đại diện của nước này tại Arab Saudi, đồng thời lên kế hoạch sơ tán thân nhân khỏi một số cơ sở ngoại giao khác trong khu vực, các quan chức Mỹ nói với Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trên mạng xã hội X rằng cơ quan này đã yêu cầu “các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện thiết yếu trong tình trạng khẩn cấp và thân nhân của họ chỉ tại Arab Saudi” rời đi, trong bối cảnh lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự ở quốc gia này.

Washington đã đưa một số nhân viên ngoại giao trở lại khu vực trong những tháng gần đây, sau khi nhiều người được sơ tán khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

“Lực lượng Houthi được Iran hỗ trợ ngày càng gia tăng các hành động thù địch nhằm vào Arab Saudi, trong đó có các cuộc tấn công vào sân bay dân sự và những cơ sở hạ tầng trọng yếu khác, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại”, ông Pigott cho biết.

Bốn quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các cơ quan đại diện của Washington tại những quốc gia khác ở vùng Vịnh cũng sẽ yêu cầu thân nhân nhân viên rời đi. Tuy nhiên, ông Pigott không đề cập đến những thay đổi tại các cơ quan đại diện ngoài Arab Saudi.

Đợt rút người mới nhất diễn ra sau khi giao tranh tại Yemen leo thang, mở thêm một mặt trận trong cuộc xung đột khu vực bắt nguồn từ cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Cuộc xung đột trên diện rộng đã làm tắc nghẽn hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu, đồng thời gây tổn hại cho các nền kinh tế vùng Vịnh.

Hôm thứ Tư, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh phát đi cảnh báo an ninh về khả năng lực lượng Houthi tiếp tục tấn công Arab Saudi. Cảnh báo được đưa ra sau một loạt vụ tập kích gây chết người gần đây, trong đó có vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh.

Đầu tháng 3, đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cùng một cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đặt tại đây đã bị máy bay không người lái tấn công, trong thời điểm Iran bắt đầu triển khai các cuộc tập kích trên khắp khu vực.

Theo Reuters