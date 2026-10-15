Triều Tiên phóng thử 2 loại tên lửa hành trình từ tàu ngầm, căng thẳng với Hàn Quốc tiếp diễn

Triều Tiên phóng thử hai loại tên lửa hành trình từ tàu ngầm giữa lúc căng thẳng với Hàn Quốc gia tăng. Đáng chú ý, các tên lửa được cho là sử dụng hai phương thức phóng khác nhau, có thể tạo ra những thách thức riêng đối với hệ thống phòng thủ.

Triều Tiên phóng thử hai loại tên lửa hành trình từ tàu ngầm, trong bối cảnh căng thẳng với Hàn Quốc gia tăng sau vụ nổ mìn sát thương tại khu vực biên giới giữa hai nước hồi tháng trước.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 15/10 cho biết, các tên lửa được phóng xuống vùng biển phía Đông, còn gọi là biển Nhật Bản, hôm thứ Tư. Vụ thử không gây ra “bất kỳ tác động bất lợi nào đối với an ninh của các quốc gia láng giềng”.

Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul tiếp tục xấu đi sau vụ nổ mìn ngày 21/9 tại khu vực thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc trong vùng phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Sau vụ việc, cả hai nước đều tiến hành thử nghiệm các công nghệ tên lửa được nâng cấp.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm mới nhất nhằm “kiểm tra trạng thái sẵn sàng triển khai hiện tại của các hệ thống tác chiến dưới nước”, đồng thời là một hoạt động huấn luyện của hải quân Triều Tiên.

Hãng thông tấn này khẳng định các vụ phóng cho thấy “độ tin cậy cao, tính đáng tin cậy và năng lực của các phương tiện răn đe chiến tranh” của Triều Tiên, quốc gia được KCNA gọi theo tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK).

Hàn Quốc theo dõi toàn bộ quá trình phóng tên lửa

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày thứ Năm cho biết quân đội nước này đã sử dụng nhiều phương tiện trinh sát để giám sát và theo dõi các vụ phóng, từ trước thời điểm khai hỏa cho đến giai đoạn hành trình và giai đoạn cuối của đường bay.

Người phát ngôn JCS cho biết quân đội đánh giá một loại tên lửa hành trình được phóng từ hệ thống phóng thẳng đứng, trong khi loại còn lại được phóng qua ống phóng ngư lôi.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã nhiều lần thử phóng tên lửa từ tàu ngầm. Tuy nhiên, năng lực phóng tên lửa từ biển của nước này vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Tên lửa hành trình thường sử dụng động cơ phản lực và bay ở độ cao thấp hơn so với các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến. Đặc điểm này khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn trong một số tình huống.

Nếu chứng minh được năng lực phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, Triều Tiên có thể nâng kho vũ khí chiến lược lên một cấp độ mới. Năng lực này sẽ cho phép Bình Nhưỡng triển khai tên lửa từ những vị trí xa bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì khả năng đáp trả bằng đòn tấn công thứ hai nếu bị đối phương tấn công trước.

Hai góc phóng tên lửa có ý nghĩa chiến thuật

Những hình ảnh do KCNA công bố cho thấy một tên lửa lao thẳng đứng lên khỏi mặt biển, kéo theo cột khói dày. Một bức ảnh khác dường như ghi lại cảnh một vật thể bay phóng khỏi mặt nước theo góc khoảng 45 độ.

Các hình ảnh còn lại cho thấy một tên lửa bay theo phương ngang trên mặt biển và một tàu ngầm di chuyển trên mặt nước.

Ông Hong Min, chuyên gia tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm theo hai góc khác nhau mang “ý nghĩa chiến thuật”, bởi mỗi phương thức phục vụ những mục đích riêng.

“Phóng thẳng đứng cho phép tên lửa bay lên theo quỹ đạo dốc trước khi lao xuống mục tiêu, qua đó có thể mở rộng tầm bắn”, ông Hong nói.

“Trong khi đó, phóng theo góc nghiêng cho phép tên lửa bay ở độ cao thấp ngay từ đầu, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó phát hiện và đánh chặn hơn”, chuyên gia này giải thích.

Bán đảo Triều Tiên liên tiếp chứng kiến các vụ thử tên lửa

Trong tháng 10, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo. Vụ gần nhất diễn ra hôm thứ Hai.

Hai miền Triều Tiên cũng liên tục đáp trả lẫn nhau bằng các cuộc thử nghiệm tên lửa trong tháng này, trong đó cả hai bên đều phóng thử vũ khí siêu vượt âm.

Tuần trước, Hàn Quốc lần đầu thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm do nước này tự phát triển, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thử tên lửa siêu vượt âm tầm trung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Về mặt pháp lý, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Cuộc chiến Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một thỏa thuận đình chiến, chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Theo SCMP