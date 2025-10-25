Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres: Công ước Hà Nội là "thời khắc lịch sử"

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đánh giá Lễ mở ký Công ước Hà Nội là "thời khắc lịch sử" và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam – một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Minh chứng cho khát vọng hợp tác vì một không gian mạng an toàn cho toàn cầu

Trao đổi với báo chí trong khuôn khổ Lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), trước đông đảo phóng viên quốc tế và trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc khi Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện Công ước Hà Nội mang ý nghĩa lịch sử này.

“Việt Nam và con người Việt Nam luôn tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, lòng nhân ái và đặc biệt là tinh thần hiếu khách. Chúng tôi rất cảm ơn các vị khách quý đã đến với Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô của hòa bình, của lòng nhân nghĩa và phẩm giá con người”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, chủ nghĩa đa phương có dấu hiệu suy giảm, việc hơn 100 quốc gia tham dự và 65 nước ký kết Công ước tại Hà Nội, theo Thủ tướng, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng hợp tác vì một không gian mạng an toàn hơn cho toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định, an ninh mạng không chỉ là vấn đề của riêng một quốc gia mà là thách thức toàn cầu, liên quan chặt chẽ đến kinh tế, văn hóa, tinh thần và đời sống xã hội. Chỉ bằng hợp tác, đề cao tinh thần đa phương, các quốc gia mới có thể cùng nhau xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tự hào khi Hà Nội được chọn làm nơi diễn ra lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và an sinh xã hội, với tăng trưởng kinh tế năm 2025 dự kiến đạt trên 8%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được giữ vững.

“Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đất nước chúng tôi vẫn đứng vững, ổn định để phát triển, và phát triển để ổn định, hướng tới mục tiêu cao nhất là mang lại hạnh phúc cho nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Nam hiện xếp thứ 16 toàn cầu về chỉ số an ninh mạng, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và bảo đảm không gian mạng an toàn. Việc Liên Hợp Quốc tin tưởng giao cho Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này, theo Thủ tướng, là sự ghi nhận quốc tế đối với uy tín, năng lực và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Việt Nam luôn theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế – vì hòa bình, hợp tác và phát triển”, Thủ tướng khẳng định.

Công ước là thời khắc lịch sử

Cũng tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảm ơn Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu. Ông đánh giá đây là "thời khắc lịch sử" và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam – một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trên thế giới, một đất nước rất hứa hẹn về tiềm năng số, nhưng cũng đi kèm các thách thức.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đánh giá Lễ ký Công ước Hà Nội là "thời khắc lịch sử".

Theo ông, Việt Nam không chỉ nắm bắt cơ hội của chuyển đổi số mà còn nhận thức rõ những rủi ro và thách thức của không gian mạng, qua đó thể hiện vai trò ngày càng lớn trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

Theo Tổng Thư ký, mỗi ngày, các cuộc tấn công mạng đã tạo ra những hậu quả khôn lường nhưng chưa có một quy tắc phòng chống thống nhất trên toàn cầu, do đó, Công ước mang lại công cụ mới để ngăn ngừa và chống lại các loại tội phạm mạng, đồng thời đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em, kiểm soát luồng lưu thông xuyên biên giới, tạo ra mạng lưới hợp tác 24/7 để các quốc gia duy trì thông tin và lấy lại những tài sản bị đánh cắp, bảo vệ các nạn nhân.

“Lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ, Liên Hợp Quốc đã thông qua một công ước hình sự quốc tế mới nhằm đối phó với tội phạm mạng, một trong những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với an ninh, phát triển và nhân quyền toàn cầu”, ông António Guterres nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh Công ước sẽ là một trụ cột quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới số, thiết lập lại công lý số trong những năm tới. Đây cũng không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là lời hứa rằng mọi quốc gia, mọi tổ chức sẽ được bảo vệ trước tội phạm mạng, mang lại giải pháp đối với những vấn đề phức tạp nhất.

Ông khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các quốc gia thành viên trong quá trình thực thi Công ước, thông qua Văn phòng về Ma túy và Tội phạm (UNODC), nhằm bảo đảm rằng những nguyên tắc của pháp quyền, nhân quyền và hợp tác quốc tế được thực hiện nhất quán trên toàn cầu.