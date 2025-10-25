Khai mạc lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng

Sáng nay (25/10), tại Thủ đô Hà Nội, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng khai mạc, với khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, đánh dấu bước ngoặt hợp tác toàn cầu, nâng cao an ninh mạng.

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng đại diện khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế và giới chuyên gia an ninh mạng.

Việc Việt Nam đăng cai Lễ ký kết Công ước là minh chứng cho vai trò lãnh đạo ngày càng tăng trong quản trị số cũng như cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương.

Bước tiến lịch sử trong hợp tác toàn cầu chống tội phạm mạng

Công ước Hà Nội, tên đầy đủ là United Nations Convention against Cybercrime, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 12/2024. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên tạo khuôn khổ chung cho các quốc gia hợp tác phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng.

Công ước quy định rõ các hành vi tội phạm trên không gian mạng như: truy cập trái phép, tấn công vào hệ thống thông tin, phát tán phần mềm độc hại, gian lận điện tử, rửa tiền, và khai thác, xâm hại trẻ em qua môi trường mạng.

Video: Lần đầu tiên có một công ước đa phương toàn cầu gắn với một địa danh của Việt Nam. Nguồn: Bộ Ngoại giao.

Một điểm nổi bật là việc thiết lập cơ chế hợp tác 24/7 giữa các quốc gia, giúp chia sẻ và bảo toàn chứng cứ điện tử xuyên biên giới chỉ trong vài ngày, thay vì kéo dài hàng tháng như trước đây. Điều này giúp các cơ quan thực thi pháp luật có thể phối hợp nhanh chóng khi dấu vết tội phạm nằm trên máy chủ ở nước ngoài.

Công ước cũng nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, quyền con người và bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhằm đảm bảo cân bằng giữa an ninh và quyền riêng tư trong quá trình điều tra, truy tố tội phạm mạng.

Hà Nội - Điểm nhấn hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Việc chọn Hà Nội làm địa điểm mở ký Công ước mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vai trò và uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng và hợp tác pháp lý quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực tham gia đàm phán từ những ngày đầu, đóng góp quan điểm về bảo vệ chủ quyền số, hợp tác điều tra và chia sẻ dữ liệu điện tử an toàn.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với tình trạng tội phạm mạng ngày càng tinh vi và có tổ chức, gây tổn thất hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Sự kiện tại Hà Nội cho thấy cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc thiết lập một khung pháp lý minh bạch, thống nhất và hiệu quả để bảo vệ không gian mạng toàn cầu.

Với việc đăng cai sự kiện này, Việt Nam trở thành tâm điểm của hợp tác quốc tế về an ninh mạng, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy năng lực thực thi pháp luật, điều tra số và quản trị dữ liệu xuyên biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đối tác song phương trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Công ước Hà Nội được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa các quốc gia trong phòng chống tội phạm mạng, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và vì sự phát triển bền vững.