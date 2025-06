Tổng bí thư: Hợp nhất TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thành "siêu đô thị quốc tế"

Hợp nhất TP.HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương đánh dấu bước chuyển mình

Theo TTXVN, sáng 18/6, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu và Tỉnh uỷ Bình Dương về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quốc phòng an ninh, thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng bí thư Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng bí thư lưu ý, quá trình phát triển của từng địa phương vẫn tồn tại những nút thắt khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đến dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Đối với TP.HCM trước khi sáp nhập, Tổng bí thư chỉ rõ dù là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, nhưng không gian phát triển bị bó hẹp, quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, úng ngập ngày càng nghiêm trọng, giao thông ùn tắc triền miên; cần có kế hoạch cụ thể để xóa nhà tạm bợ, cũ nát chạy dọc các kênh rạch, sông ngòi ngay trong lòng thành phố và đề ra phương hướng giải quyết.

Đối với Bình Dương, phát triển đô thị chưa theo kịp tốc độ công nghiệp hóa, chất lượng sống chưa đồng đều giữa các khu vực.

Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn gặp khó khăn trong liên kết vùng và phát triển chuỗi giá trị, kết nối hậu cần còn rời rạc, thiếu hệ sinh thái logistics hiện đại. Du lịch vẫn nặng tính mùa vụ, chưa gắn với đô thị thông minh, y tế, nghỉ dưỡng cao cấp hay dịch vụ sáng tạo.

Tổng bí thư nhấn mạnh, việc hợp nhất TP.HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là sự tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị – tài chính – công nghiệp – cảng biển.

Tầm nhìn mới cho TP.HCM (mới) trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á – một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.

TP.HCM mới phải là chính quyền số kiến tạo, hấp dẫn nhân tài toàn cầu

TP.HCM mới sẽ là một trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực; với định hướng phát triển trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh, bền vững về môi trường, xã hội hài hòa, gắn kết, rộng mở, văn minh, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới; phấn đấu là nơi hấp dẫn, hội tụ nhân tài, “giới sáng tạo”, doanh nhân trong nước và quốc tế, là nơi thuận lợi khởi nghiệp, sáng tạo, ươm mầm những xu hướng mới và mô hình tiên tiến. TP này không chỉ là đầu tàu kinh tế quốc gia mà phải là đô thị hiện đại có ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu.

Tổng bí thư yêu cầu, TP.HCM mới cần chủ động đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2035–2045, thu nhập thuộc nhóm nào? Đổi mới sáng tạo thuộc nhóm nào trong châu Á và toàn cầu?

Bên cạnh đó, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh cần hoàn thiện mô hình quản trị mới cho TPHCM, mạnh hơn cấp tỉnh, linh hoạt hơn cấp vùng, đủ sức điều hành siêu đô thị ba cực trong kỷ nguyên hội nhập.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

TP.HCM mới phải là chính quyền số kiến tạo – minh bạch – hiệu quả, vừa điều hành tốt, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, giữ vững niềm tin xã hội.

Thành phố cần hệ thống quản trị thông minh, hiện đại, đồng bộ, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, kinh tế - xã hội, hạ tầng, dịch vụ công, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng bí thư nhấn mạnh, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tầm khu vực tại Thủ Thiêm thu hút dòng vốn toàn cầu, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế; phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối TP.HCM – Dĩ An – Thuận An – Thủ Dầu Một – Bến Cát – Phú Mỹ – Bà Rịa – Vũng Tàu; phát triển hành lang đổi mới sáng tạo trải dài từ Khu đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM (Thủ Đức) đến các cực công nghiệp – dịch vụ – cảng biển như Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu; phát triển cụm cảng – logistics thông minh tại Cái Mép – Thị Vải – Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp – vận hành bằng dữ liệu lớn; phát triển trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu – Cần Giờ, định vị là điểm đến quốc tế xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn với phát triển…

Tổng bí thư yêu cầu tái kiến trúc không gian phát triển vùng theo tư duy đa cực – tích hợp – siêu kết nối, vượt xa giới hạn cũ của mô hình đô thị truyền thống. Phải dứt khoát từ bỏ tư duy phân mảnh “nội thành – ngoại thành”, “thành phố – tỉnh lân cận”.

Giờ đây, TP.HCM mới là một hệ sinh thái đô thị vùng có cấu trúc đa trung tâm, vận hành theo logic kinh tế – chức năng – chuỗi giá trị. Mỗi cực phát triển, từ Thủ Thiêm, Thủ Đức đến Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, đều phải được quy hoạch như một mắt xích hữu cơ, bổ sung chức năng cho nhau, được kết nối thông minh, điều phối linh hoạt và chia sẻ lợi ích trong một tổng thể hài hòa.

Tổng bí thư đề nghị thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân mạnh không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể.

"Không chỉ là trung tâm kinh tế, thành phố phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn", Tổng bí thư nói và cho biết thành phố mới cần đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ.

Chăm lo an sinh xã hội toàn diện, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển; ưu tiên giải quyết thu hẹp mức chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là các khu vực mới sáp nhập và các địa bàn khó khăn.