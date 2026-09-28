Tin nóng công nghệ 28/9: Điện thoại Android có thể thay điều khiển TV, điều hòa

Điện thoại Android có thể thay điều khiển TV, điều hòa và Oppo trang bị 3 camera 200 megapixel trên một smartphone là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 28/9.

1. Ốp lưng không thể bảo vệ iPhone Duo khỏi nguy cơ này

Mua ốp lưng gần như là việc đầu tiên nhiều người làm sau khi sắm điện thoại đắt tiền. Tuy nhiên, với smartphone gập như iPhone Duo hay Samsung Galaxy Z Fold 8, chiếc ốp vẫn không thể bảo vệ toàn bộ thiết bị, đặc biệt là màn hình gập bên trong.

Ốp lưng không thể che kín toàn bộ những bộ phận dễ tổn thương trên điện thoại gập. Ảnh: Casetify.

Khác điện thoại thông thường, smartphone gập phải chừa khoảng trống để bản lề chuyển động. Màn hình bên trong cũng cần được gập lại nên không thể che kín bằng kính cường lực dày như màn hình thông thường. Một số loại ốp bổ sung phần bảo vệ bản lề, nhưng điều này khiến thiết bị dày và cồng kềnh hơn.

Bụi cũng là vấn đề đáng lưu ý. Những hạt nhỏ có thể lọt vào khu vực bản lề hoặc nằm giữa hai nửa màn hình khi máy được gập lại. Vì vậy, ốp lưng chủ yếu giảm thiệt hại do va đập và trầy xước ở phần bên ngoài, chứ không biến điện thoại gập thành thiết bị được bảo vệ hoàn toàn.

2. Điện thoại Android có thể thay điều khiển TV, điều hòa

Một số điện thoại Android có thể biến thành chiếc điều khiển từ xa cho TV, điều hòa, máy ảnh và nhiều thiết bị gia dụng. Bí quyết nằm ở cổng hồng ngoại, thường được gọi là IR blaster, được tích hợp trên một số smartphone.

Một số điện thoại Android có cổng hồng ngoại để điều khiển TV, điều hòa và thiết bị gia dụng. Ảnh: Android Authority.

Cách hoạt động khá giống chiếc điều khiển TV thông thường. Điện thoại phát tín hiệu hồng ngoại đến thiết bị cần điều khiển, vì vậy người dùng không nhất thiết phải kết nối hai thiết bị qua Bluetooth. Sau khi mở ứng dụng điều khiển tương thích, người dùng chọn loại thiết bị và hãng sản xuất rồi thử các nút chức năng.

Tuy nhiên, không phải điện thoại Android nào cũng làm được việc này. Cổng hồng ngoại hiện khá hiếm trên smartphone Samsung Galaxy và Google Pixel, trong khi vẫn xuất hiện trên một số thiết bị của các hãng khác. Người dùng nên kiểm tra thông số máy trước khi cài ứng dụng điều khiển.

3. Điện thoại Oppo có tới 3 camera 200 megapixel

Một camera 200 megapixel đã không còn quá lạ trên smartphone cao cấp. Oppo Find X10 Pro Max đẩy con số này lên một mức khác khi trang bị cả ba camera phía sau cùng có độ phân giải 200 megapixel.

Oppo Find X10 Pro Max trang bị 3 camera sau cùng có độ phân giải 200 megapixel. Ảnh: Oppo.

Ba camera gồm camera chính, góc siêu rộng và tele. Đáng chú ý, camera tele có zoom quang 3x và khả năng chụp macro, trong khi camera góc siêu rộng có góc nhìn 124 độ. Cả ba đều có thể quay video 8K.

Find X10 Pro Max còn có pin 8.000 mAh, sạc có dây 80 W và sạc không dây 50 W. Máy hiện được bán trước tại Trung Quốc và Oppo đã xác nhận kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế vào cuối năm nay.

4. Uống canxi, vitamin D có chắc giúp tránh gãy xương?

Canxi và vitamin D thường được nhắc đến khi nói về sức khỏe xương. Tuy nhiên, một phân tích quy mô lớn đăng trên BMJ cho thấy việc bổ sung hai chất này không phải lúc nào cũng giúp giảm nguy cơ gãy xương như nhiều người vẫn nghĩ.

Việc bổ sung canxi và vitamin D không đồng nghĩa chắc chắn giúp phòng tránh gãy xương. Ảnh: Getty.

Các nhà nghiên cứu tổng hợp những thử nghiệm ngẫu nhiên trên người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên không sử dụng thuốc điều trị loãng xương. Họ đánh giá riêng việc bổ sung canxi, vitamin D hoặc kết hợp cả hai, sau đó xem xét nguy cơ gãy xương và té ngã.

Kết quả không có nghĩa mọi người nên tự ý ngừng bổ sung canxi hoặc vitamin D. Nhu cầu của từng người khác nhau, đặc biệt với người thiếu vitamin D, mắc bệnh về xương hoặc đã được bác sĩ chỉ định. Điều đáng chú ý từ nghiên cứu là uống thực phẩm bổ sung không đồng nghĩa chắc chắn sẽ tránh được gãy xương.

Theo Engadget, Android Authority, Oppo, BMJ