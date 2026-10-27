Tin nóng công nghệ 27/10: Apple lần đầu lên tiếng về việc iPhone Duo bị lỗi màn hình

Apple xác nhận iPhone Duo gặp lỗi màn hình sau vài ngày bán ra, Microsoft đề nghị khoảng 60.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 27/10.

1. Apple xác nhận một số iPhone Duo gặp lỗi màn hình gập bên trong

Apple xác nhận iPhone Duo gặp lỗi màn hình gập bên trong chỉ sau vài ngày mở bán. Theo Reuters, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy màn hình thiết bị xuất hiện vết nứt hoặc đường sọc dọc theo khu vực bản lề.

iPhone Duo bị phản ánh nứt màn hình sau chưa đầy 20 lần gập. Ảnh: Reddit.

Apple cho biết lỗi chỉ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ thiết bị và thường xuất hiện khá sớm trên những máy bị ảnh hưởng. Hãng khuyến nghị khách hàng gặp vấn đề về màn hình liên hệ AppleCare để được đổi máy. Tuy nhiên, Apple chưa công bố nguyên nhân gây lỗi.

Trước đó, nhóm sửa chữa iFixit nghi ngờ một thanh đỡ ở bản lề không hạ xuống đúng vị trí khi đóng máy, khiến màn hình chịu áp lực lớn. Giả thuyết được đưa ra sau khi nhóm phân tích mô hình 3D của bản lề, cho thấy vị trí màn hình có thể bị thanh đỡ chèn ép trùng với những vết nứt được người dùng phản ánh.

2. Microsoft đề nghị 60.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện

Microsoft đang triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện dành cho khoảng 60.000 nhân viên thuộc một số bộ phận. Theo TechCrunch, động thái này nằm trong nỗ lực kiểm soát chi phí và điều chỉnh lực lượng lao động của hãng giữa làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Cửa hàng Microsoft tại Manhattan, New York (Mỹ). Ảnh: Getty.

Chương trình áp dụng cho nhân viên đủ điều kiện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh, từ cấp phó chủ tịch trở xuống. Một số bộ phận như trung tâm dữ liệu, bán hàng và tiếp thị không thuộc diện áp dụng. Người chấp nhận nghỉ việc sẽ nhận chế độ hỗ trợ tương tự gói trợ cấp thôi việc thông thường.

Giám đốc nhân sự Microsoft Amy Coleman cho biết chương trình tạo thêm lựa chọn cho những nhân viên đang cân nhắc rời công ty. Đây không phải đợt sa thải bắt buộc 60.000 người. Trước đó, Microsoft từng đưa ra đề nghị tương tự cho khoảng 8.750 nhân viên đủ tuổi nghỉ hưu, với hơn 30% chấp nhận.

3. iPad mini mới có giá từ 19,5 triệu đồng tại Việt Nam

Apple vừa ra mắt iPad mini mới với màn hình OLED 8,5 inch, chip A20 Pro và thiết kế mỏng 5,4 mm. Tại Việt Nam, sản phẩm này có giá khởi điểm 19,5 triệu đồng cho phiên bản Wi-Fi và 23,7 triệu đồng cho phiên bản hỗ trợ kết nối di động.

iPad mini mới được trang bị màn hình OLED 8,5 inch và chip A20 Pro. Ảnh: Apple.

Màn hình OLED có độ sáng tối đa 1.200 nit, cao gấp đôi thế hệ trước. Apple cũng bổ sung tùy chọn kính chống chói và khả năng chống nước, bụi theo chuẩn IP67. Chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm, với hiệu năng xử lý AI được hãng công bố nhanh hơn tới 4,5 lần.

iPad mini thế hệ mới có camera trước 12 MP, hỗ trợ gọi video với tính năng tự động giữ người dùng trong khung hình. Máy có 3 tùy chọn bộ nhớ từ 128 GB đến 512 GB. Apple bắt đầu nhận đặt trước tại Mỹ từ ngày 28/10, trong khi lịch mở bán tại Việt Nam chưa được công bố.

4. Phát hiện vụ nổ vũ trụ kéo dài tới 27 ngày

Các nhà thiên văn học phát hiện một vụ nổ tia gamma có nguồn năng lượng hoạt động kéo dài khoảng 27 ngày, lâu hơn 20 ngày so với kỷ lục trước đó. Theo Space, hiện tượng mang tên GRB 220706A được ghi nhận lần đầu vào ngày 6/7/2022, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác.

Hình minh họa vụ nổ tia gamma có nguồn năng lượng hoạt động kéo dài khoảng 27 ngày. Ảnh: Robert Lea/Space.

Vụ nổ tia gamma thường xảy ra khi lõi của một ngôi sao khổng lồ sụp đổ hoặc 2 sao neutron va chạm. Phần lớn các đợt bùng phát tia X sau vụ nổ xuất hiện trong vài ngày đầu. Tuy nhiên, GRB 220706A vẫn phát ra tia X mạnh sau khoảng 27 ngày, gây bất ngờ cho các nhà khoa học.

Nhóm nghiên cứu đưa ra một số giả thuyết, gồm sự sụp đổ của ngôi sao có kích thước gấp khoảng 1.000 lần Mặt Trời hoặc sự hình thành sao neutron với từ trường cực mạnh.

Theo Reuters, TechCrunch, Apple, Space