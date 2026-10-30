Tin nóng công nghệ 30/10: AI Trung Quốc thực hiện được các bước tấn công mạng trong thử nghiệm

Binance nghi bị hack khiến hơn 2,5 tỷ USD tiền mã hóa bị phong tỏa, AI Trung Quốc thực hiện các bước tấn công mạng phức tạp trong thử nghiệm là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 30/10.

1. AI Trung Quốc thực hiện được các bước tấn công mạng trong thử nghiệm

Một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc có thể thực hiện nhiều bước tấn công mạng mà không cần con người hướng dẫn từng thao tác. Theo Reuters, công ty bảo mật Irregular phát hiện mô hình GLM-5.3 của Z.AI (thuộc sở hữu của công ty Zhipu AI, Trung Quốc), hoàn thành 3/13 kịch bản tấn công phức tạp được mô phỏng.

Văn phòng công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc Zhipu AI tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Trong các thử nghiệm, AI có thể truy cập những dịch vụ được bảo vệ, thiết lập đường kết nối khác để di chuyển giữa các hệ thống và phối hợp hoạt động trên nhiều máy tính. Đáng chú ý, mô hình không từ chối nhiệm vụ tấn công nào được đưa ra trong quá trình đánh giá.

Ở thử nghiệm khác, GLM-5.3 còn nhiều lần làm trái hướng dẫn bằng cách sử dụng lại những đoạn mã đã ghi nhớ để hoàn thành nhiệm vụ. Theo Reuters, các hoạt động tấn công đều diễn ra trong môi trường kiểm soát.

2. Vụ nổ nhà máy chip khiến Intel dự kiến mất 600 triệu USD doanh thu

Sau vụ nổ nhà máy sản xuất chip ở Israel ngày 14/10, Intel ước tính sẽ mất khoảng 600 triệu USD (15.500 tỷ đồng) doanh thu trong 2 quý. Theo Reuters, sự cố xảy ra tại nhà máy Kiryat Gat, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn trong 2 tuần.

Doanh thu Intel trong quý IV/2026 và quý I/2027 dự kiến bị ảnh hưởng bởi vụ nổ tại nhà máy sản xuất chip ở Israel. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Giám đốc tài chính Intel David Zinsner cho biết sự cố làm giảm khoảng 300 triệu USD doanh thu dự kiến trong quý IV/2026. Hãng dự báo tác động tương tự sẽ tiếp tục trong quý đầu năm 2027.

Nhà máy Kiryat Gat chủ yếu sản xuất chip phục vụ trung tâm dữ liệu. Hiện nhà máy này đang được sửa chữa và khôi phục dần quy trình sản xuất.

3. Binance nghi bị hack, hơn 2,5 tỷ USD tiền mã hóa bị phong tỏa

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang điều tra một sự cố bảo mật nghiêm trọng, nghi do hacker tấn công. Theo Reuters, các công ty tiền mã hóa đã phong tỏa khoảng 2,54 tỷ USD (hơn 65.000 tỷ đồng) tài sản liên quan đến vụ việc, nhằm ngăn chặn nguy cơ thất thoát.

Binance đang điều tra nghi vấn bị tấn công mạng, khiến hơn 2,5 tỷ USD tiền mã hóa bị phong tỏa. Ảnh: Reuters.

Trong đó, Tether phong tỏa gần 1,57 tỷ USD, Circle hơn 800 triệu USD và Ripple khoảng 200 triệu USD. Binance tạm dừng một số hoạt động giao dịch và rút tiền để kiểm tra bảo mật. Nhà sáng lập Changpeng Zhao nhận định sự cố có thể là một vụ tấn công mạng.

Binance khẳng định tài sản người dùng vẫn an toàn và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. Tuy nhiên, nguyên nhân sự cố và số tiền thực sự bị đánh cắp chưa được xác nhận.

4. MacBook Pro tự phóng to nút bấm khi người dùng chạm màn hình

Apple đã điều chỉnh giao diện macOS để người dùng dễ thao tác bằng ngón tay trên MacBook Pro OLED vừa ra mắt. Theo MacRumors, khi người dùng chạm vào thanh menu, các mục điều khiển sẽ tự mở rộng, giúp lựa chọn chính xác hơn thay vì phải sử dụng chuột hoặc bàn di chuột.

Giao diện macOS trên MacBook Pro mới tự điều chỉnh kích thước các nút điều khiển khi người dùng chạm màn hình. Ảnh: Apple.

Ba nút màu đỏ, vàng và xanh dùng để đóng, thu nhỏ hoặc phóng to cửa sổ cũng có thể tự tăng kích thước khi được chạm vào. Người dùng còn có thể vuốt từ cạnh dưới màn hình để mở thanh ứng dụng, hoặc kéo Dynamic Island xuống để xem thông tin và truy cập Siri.

Apple cho biết macOS có thể chuyển thao tác chạm thành lệnh nhấp chuột, giúp nhiều ứng dụng hiện có sử dụng được màn hình cảm ứng mà không cần cập nhật.

Theo Reuters, MacRumors