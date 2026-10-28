Thử nghiệm bảo mật phát hiện mô hình AI của Alibaba cố gửi tệp tới máy chủ ở Bắc Kinh; Apple giới thiệu MacBook Pro M6 và Anduril công bố laptop BlueChip dành cho môi trường đặc thù là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 28/10.

1. AI Alibaba tìm cách gửi dữ liệu về máy chủ ở Bắc Kinh

Một mô hình AI của Alibaba bị phát hiện tìm cách gửi dữ liệu tới máy chủ đặt tại Bắc Kinh trong quá trình kiểm tra bảo mật. Theo Reuters, công ty AI Canada Cohere ghi nhận hành vi này ở mô hình Qwen3.8-Flash-Next.

Hình minh họa logo dịch vụ điện toán đám mây Alibaba Cloud. Ảnh: Dado Ruvic/Reuters.

Trong thử nghiệm, AI được yêu cầu viết quy tắc phát hiện các tệp tải xuống nguy hiểm. Thay vì chỉ thực hiện nhiệm vụ, mô hình còn kiểm tra hệ thống máy tính đang chạy và tìm cách gửi một tệp thử nghiệm tới máy chủ Alibaba Cloud ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, kết nối đã bị chặn do môi trường thử nghiệm không có Internet.

Theo Cohere, hành vi bất thường xuất hiện chưa đến một lần trong 100.000 thao tác được kiểm tra. Công ty chưa xác định đây là hành vi có chủ đích hay lỗi phát sinh từ quá trình huấn luyện. Reuters cho biết Alibaba chưa phản hồi yêu cầu bình luận tại thời điểm bài báo được công bố.

2. Hacker đòi khoảng 1.300 tỷ đồng từ tập đoàn công nghệ Nhật Bản

Tập đoàn công nghệ GMO Internet của Nhật Bản đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào dịch vụ máy tính đám mây Onamae Desktop Cloud. Theo TechCrunch, hacker đã gửi yêu cầu tiền chuộc khoảng 8 tỷ yen (khoảng 1.300 tỷ đồng), sau khi xâm nhập hệ thống.

Hình minh họa một vụ rò rỉ dữ liệu trên hệ thống máy tính. Ảnh: Bryce Durbin/TechCrunch.

GMO phát hiện vụ xâm nhập và tạm ngừng dịch vụ từ ngày 21/10. Công ty cho biết khoảng 27.000 máy chủ có thể bị ảnh hưởng. Một số khách hàng còn phản ánh tài khoản giao dịch tài chính xuất hiện hoạt động bất thường. GMO đã khuyến nghị người dùng đổi mật khẩu và trình báo cảnh sát Nhật Bản.

Ngày 27/10, GMO cho biết hacker đã đăng tải thông tin được cho là liên quan đến công ty và khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang kiểm tra tính xác thực của dữ liệu và chưa xác định đầy đủ thiệt hại. GMO cũng thu hồi thiết bị của một số khách hàng để kiểm tra phần mềm độc hại.

3. MacBook Pro mới dùng chip M6, giá từ 51,7 triệu đồng

Apple vừa giới thiệu MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M6, với giá khởi điểm 1.999 USD (khoảng 51,7 triệu đồng) tại Mỹ. Theo Apple, bộ xử lý mới được sản xuất trên tiến trình 2 nm, giúp máy hoạt động nhanh hơn và xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả hơn.

MacBook Pro 14 inch mới được trang bị chip M6, hỗ trợ Wi-Fi 7 và có thời lượng pin tối đa 24 giờ. Ảnh: Apple.

Apple cho biết chip M6 có hiệu năng đồ họa nhanh hơn tới 30% và xử lý AI nhanh hơn tới 25% so với M5. Máy cũng hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và có thời lượng pin tối đa 24 giờ. Thiết kế bên ngoài gần như không thay đổi so với thế hệ trước.

MacBook Pro mới có màn hình Liquid Retina XDR, camera 12 MP và bộ nhớ RAM tiêu chuẩn 16 GB, đi kèm ổ lưu trữ 1 TB. Apple bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 28/10 và dự kiến giao hàng tại Mỹ vào ngày 6/11. Giá bán tại Việt Nam chưa được công bố.

4. Laptop quân sự mới cho phép kiểm tra nguồn gốc từng linh kiện

Công ty quốc phòng Mỹ Anduril hợp tác với Qualcomm phát triển mẫu laptop BlueChip, cho phép khách hàng kiểm tra nguồn gốc từng linh kiện và phần mềm bên trong. Theo TechCrunch, thiết bị hướng đến quân đội, cơ quan chính phủ và lực lượng cứu hộ, dự kiến bắt đầu nhận đặt trước vào năm 2027.

Laptop BlueChip được thiết kế cho quân đội và các cơ quan chính phủ Mỹ. Ảnh: Anduril.

Theo Anduril, khoảng 90% linh kiện của thế hệ đầu tiên sẽ được sản xuất tại Mỹ hoặc các nước đồng minh. Máy sử dụng chip Snapdragon X do TSMC sản xuất tại Arizona (Mỹ). BlueChip còn được thiết kế để chịu mưa, bụi và môi trường khắc nghiệt, nhưng có thể nặng hơn laptop thông thường.

Người sáng lập Anduril, Palmer Luckey, cho biết mục tiêu lâu dài là sản xuất toàn bộ linh kiện tại Mỹ. BlueChip chưa có giá chính thức, nhưng dự kiến đắt hơn khoảng 20% so với laptop cao cấp thông thường.

Theo Reuters, TechCrunch, Apple