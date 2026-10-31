Tin nóng công nghệ 31/10: Một hãng xe phải chi 220 triệu USD vì cáo buộc bán dữ liệu

Hacker thực hiện hơn 700 giao dịch trái phép khiến 2 công ty Ấn Độ mất gần 52 tỷ đồng, GM chi 220 triệu USD giải quyết cáo buộc bán dữ liệu lái xe và Toyota sắp sản xuất ô tô tự lái cho Waymo là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 31/10.

1. Hacker thực hiện hơn 700 giao dịch trái phép tại Ấn Độ

Hai công ty tài chính tại Mumbai (Ấn Độ) bị mất khoảng 2 triệu USD (gần 52 tỷ đồng) sau hơn 700 giao dịch chuyển tiền trái phép. Theo Reuters, vụ việc xảy ra trong 2 ngày 8-9/10, liên quan đến các tài khoản của 2 doanh nghiệp mở tại ngân hàng ICICI.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tăng cường kiểm tra an ninh mạng sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tổ chức tài chính. Ảnh: Reuters.

Theo đơn trình báo cảnh sát, hacker đã xâm nhập đường kết nối phần mềm giữa các công ty tài chính và ngân hàng ICICI. Đường kết nối này vốn được dùng để gửi yêu cầu giải ngân khoản vay, nhưng đã bị lợi dụng để thực hiện những giao dịch chuyển tiền trái phép.

Sau hàng loạt sự cố bảo mật, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã yêu cầu các ngân hàng rà soát lỗ hổng trong hệ thống kết nối và kiểm tra khả năng ứng phó với nguy cơ từ AI.

2. Một hãng xe phải chi 220 triệu USD vì cáo buộc bán dữ liệu

Hãng ô tô General Motors (GM) của Mỹ đồng ý chi 220 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ đồng) để giải quyết cáo buộc bán dữ liệu lái xe của khách hàng khi chưa được phép. Theo Reuters, thông tin được chuyển cho các công ty môi giới, sau đó bán lại cho doanh nghiệp bảo hiểm để tính phí.

GM đồng ý chi 220 triệu USD để giải quyết cáo buộc chia sẻ trái phép dữ liệu lái xe của khách hàng. Ảnh: Rebecca Cook/Reuters.

Vụ việc liên quan chương trình Smart Driver, hoạt động từ năm 2016 đến năm 2024, với hàng triệu tài xế tham gia. Theo cơ quan chức năng Mỹ, hệ thống thu thập thông tin vị trí và thói quen lái xe, gồm phanh gấp, tăng tốc và quãng đường di chuyển. Dữ liệu này có thể khiến một số khách hàng phải trả phí bảo hiểm cao hơn.

Thỏa thuận giải quyết cáo buộc được đưa ra sau cuộc điều tra của 35 bang và thủ đô Washington, D.C. Theo đó, GM phải hạn chế thu thập thông tin và có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng trước khi chia sẻ dữ liệu. Hãng cho biết đã tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và minh bạch hơn về cách sử dụng thông tin.

3. Toyota chuẩn bị sản xuất ô tô tự lái cho Waymo

Toyota sẽ sản xuất mẫu SUV điện bZ4X trang bị công nghệ tự lái của Waymo, công ty thuộc tập đoàn Alphabet, chủ sở hữu Google. Theo Reuters, hai bên dự kiến bắt đầu thử nghiệm những chiếc xe này tại Nhật Bản trong năm 2027, trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Toyota sẽ sản xuất xe điện bZ4X tích hợp công nghệ tự lái của Waymo để thử nghiệm tại Nhật Bản từ năm 2027. Ảnh: Toyota.

Xe được sản xuất tại nhà máy Takaoka ở Nhật Bản, nơi Toyota tích hợp trực tiếp các thiết bị tự lái của Waymo vào dây chuyền. Hai công ty dự kiến thử nghiệm với số lượng nhỏ trước khi mở rộng hoạt động. Anh là một trong những thị trường tiếp theo được nhắm đến.

Đáng chú ý, Toyota và Waymo còn nghiên cứu khả năng đưa công nghệ tự lái lên ô tô cá nhân, thay vì chỉ sử dụng cho dịch vụ taxi. Hai bên bắt đầu thảo luận hợp tác từ tháng 4/2025. Thỏa thuận mới chuyển hoạt động hợp tác từ giai đoạn nghiên cứu sang kế hoạch sản xuất và thử nghiệm phương tiện.

4. Kính thiên văn ghi lại đám mây vũ trụ giống đầu mèo

Các kính thiên văn Hubble và James Webb ghi lại hình ảnh một vùng khí bụi có hình dạng giống đầu mèo, cách Trái Đất khoảng 7.500 năm ánh sáng. Theo Space, những bức ảnh được công bố dịp Halloween, cho thấy cấu trúc giống khuôn mặt mèo với những vùng sáng như đôi mắt giữa không gian.

Vùng khí bụi giống đầu mèo qua quan sát của kính thiên văn Hubble và James Webb. Ảnh: NASA, ESA, CSA, STScI; xử lý ảnh: Joseph DePasquale/STScI.

Cấu trúc này nằm trong tinh vân Carina, khu vực đang hình thành nhiều ngôi sao mới. Hình dạng giống đầu mèo được tạo nên qua thời gian dài, khi bức xạ và những luồng khí mạnh từ các ngôi sao khổng lồ tác động lên đám mây bụi xung quanh.

Đáng chú ý, Hubble và James Webb cho thấy những chi tiết khác nhau của cùng một khu vực. Hubble ghi nhận ánh sáng nhìn thấy, còn James Webb quan sát bằng tia hồng ngoại, giúp nhìn sâu hơn qua các lớp bụi. Theo các nhà khoa học, hình dạng này sẽ tiếp tục thay đổi khi những ngôi sao bên trong phát triển.

Theo Reuters, Toyota, Space