Tin nóng công nghệ 28/6: Robot siêu nhỏ chữa viêm xoang, Android sắp có tính năng giống iPhone

1. Android sắp có “calling cards” – tính năng tuỳ biến màn hình cuộc gọi giống iPhone

Google đang phát triển một tính năng mới mang tên “calling cards” trong ứng dụng Google Contacts. Với tính năng này, người dùng Android có thể sớm được tuỳ chỉnh ảnh cá nhân, font chữ và hiển thị toàn màn hình khi thực hiện cuộc gọi, tương tự tính năng Contact Posters trên iOS. “Calling cards” cũng có khả năng đồng bộ qua đám mây, cho phép người dùng đặt và sử dụng trên nhiều thiết bị Android khác nhau.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ Google, nhưng nhiều dự đoán cho rằng tính năng này sẽ cải thiện trải nghiệm gọi điện bằng cách tạo sự cá nhân hóa và sinh động hơn. Với tùy chọn ảnh nền toàn màn hình cùng hiệu ứng font thiết kế, “calling cards” hứa hẹn biến màn hình cuộc gọi của Android trở nên hiện đại và cá tính hơn, giống như cách Apple từng làm trên iPhone

2. Đức yêu cầu Apple và Google gỡ DeepSeek khỏi kho ứng dụng

Chính phủ Đức đã chính thức yêu cầu Apple và Google gỡ ứng dụng DeepSeek khỏi kho ứng dụng tại Đức. Lý do là DeepSeek chuyển dữ liệu cá nhân người dùng Đức sang máy chủ tại Trung Quốc, nơi không đảm bảo mức độ bảo vệ tương đương với tiêu chuẩn EU, đồng thời không cung cấp bằng chứng thuyết phục về việc bảo vệ dữ liệu này.

DeepSeek trước đó đã bị Italy cấm trên chính kho ứng dụng, Hà Lan cấm sử dụng trong thiết bị chính phủ, và hiện đang nằm trong tầm ngắm của nhiều quốc gia như Mỹ và Hàn Quốc.

3. Microsoft hoãn sản xuất chip AI thế hệ mới đến năm 2026

Microsoft đã phải hoãn kế hoạch sản xuất hàng loạt chip AI thế hệ tiếp theo, mã hiệu Maia (tên nội bộ Braga), đến năm 2026, thay vì năm 2025 như dự kiến, theo thông tin từ The Information. Nguyên nhân được cho là do những thay đổi bất ngờ trong thiết kế, hạn chế về nhân sự và tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao. Khi đi vào sản xuất, chip này nhiều khả năng sẽ không thể cạnh tranh về hiệu năng so với chip Blackwell của Nvidia, vốn đã ra mắt từ cuối năm 2024.

Đây là cú lùi đáng chú ý khi Microsoft đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào NVIDIA bằng cách tự phát triển chip riêng cho trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, đối thủ như Amazon và Google hiện đã đi trước trong cuộc đua chip AI nội bộ. Amazon với Trainium3 dự kiến ra mắt cuối năm 2025, và Google đã giới thiệu bộ đơn vị xử lý Tensor thế hệ thứ 7 hồi tháng 4/2025.

4. Ông Trump sắp ký sắc lệnh đẩy mạnh phát triển AI tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ban hành một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy năng lực năng lượng phục vụ phát triển AI tại Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc.

Các biện pháp dự kiến bao gồm ưu tiên kết nối các dự án năng lượng mới vào lưới điện, rút ngắn thời gian cấp phép, cung cấp đất liên bang cho các trung tâm dữ liệu, và triển khai giấy phép quốc gia theo Đạo luật Nước sạch để đẩy nhanh xây dựng hạ tầng.

Những thay đổi này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng khi nhu cầu cho AI được dự báo sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2029 và tới 30 lần vào năm 2035. Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố “Kế hoạch hành động AI” vào ngày 23/7, đồng thời tuyên bố đây là “Ngày hành động AI” quốc gia nhằm thu hút sự chú ý rộng rãi.

5. Robot siêu vi chữa viêm xoang thay thế kháng sinh trong tương lai gần

Các nhà khoa học từ Đại học Trung Văn Hồng Kông và các trường đối tác đã phát triển các microrobot Cu‑BiOI (CBMR) siêu nhỏ, chỉ cỡ hạt bụi, có thể đưa vào xoang qua ống mỏng qua mũi, sau đó điều khiển bằng từ trường đến vị trí viêm và kích hoạt bằng ánh sáng để phá màng sinh học và tiêu diệt vi khuẩn bằng nhiệt cùng chất oxy hóa mạnh.

Trong thử nghiệm trên lợn và thỏ, nhóm microrobot đã làm sạch xoang, không gây tổn thương mô, và dễ dàng thoát ra ngoài qua mũi sau điều trị. Đây là một phương pháp điều trị không xâm lấn, không dùng thuốc, giảm áp lực lên hệ sinh học và hạn chế kháng sinh .

Các chuyên gia dự báo microrobot sẽ được thử nghiệm lâm sàng trong 3 - 10 năm tới, đồng thời mở ra ứng dụng cho các nhiễm khuẩn sâu ở bàng quang, ruột và đường hô hấp.

