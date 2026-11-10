Tin nóng công nghệ 10/11: Apple vá lỗ hổng bảo mật, iPhone nào cần cập nhật ngay?

Apple vá lỗ hổng iMessage có thể làm lộ tin nhắn nhóm, iPhone 18e được đồn đoán tăng dung lượng pin, trong khi Samsung thử nghiệm gói Galaxy AI trả phí gần 5 USD mỗi tháng là những tin công nghệ đáng chú ý.

1. Apple vá lỗi iMessage

Apple vừa phát hành iOS 27.2.1 để vá lỗ hổng iMessage có thể khiến tin nhắn nhóm bị lộ. Theo MacRumors, kẻ xấu có thể lợi dụng lỗi này để tham gia nhóm chat từ xa và đọc tin nhắn, kể cả những nội dung được gửi trước khi chúng tham gia.

Lỗ hổng iMessage có thể khiến tin nhắn nhóm trên iPhone bị rò rỉ. Ảnh: MacRumors.

Ngoài iMessage, Apple còn vá các lỗ hổng Bluetooth và AirPlay. Những lỗi này có thể khiến thiết bị Bluetooth lạ tự kết nối với iPhone hoặc cho phép kẻ xấu ở gần gây lỗi bộ nhớ và vượt giới hạn nhập mã AirPlay.

Apple chưa phát hiện các lỗ hổng bị khai thác ngoài thực tế. Hãng khuyến nghị người dùng iPhone 11 trở lên cập nhật iOS 27.2.1 để bảo vệ thiết bị. Để cập nhật, vào Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm.

2. iPhone 18e có thể tăng kích thước màn hình và dung lượng pin

Theo MacRumors, Apple có thể trang bị màn hình 6,3 inch và pin 4.430 mAh cho iPhone 18e, lớn hơn thế hệ tiền nhiệm. Mẫu iPhone giá rẻ này dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027, cùng lúc với iPhone 18.

iPhone 18e có thể sở hữu màn hình và dung lượng pin lớn hơn iPhone 17e. Ảnh: MacRumors.

Nguồn rò rỉ chia sẻ sơ đồ linh kiện của iPhone 18 và iPhone 18e, cho thấy cả 2 có thể sử dụng chung pin 4.430 mAh. Màn hình iPhone 18e cũng có thể tăng từ 6,1 inch lên 6,3 inch. Tuy nhiên, một nguồn khác trước đó khẳng định máy vẫn giữ màn hình OLED 6,12 inch với tần số quét 60 Hz.

Ngoài màn hình và pin, iPhone 18e có thể sử dụng chip A20 sản xuất trên tiến trình 2 nm, RAM 9 GB và modem C2 của Apple. Thiết bị dự kiến tiếp tục trang bị camera đơn ở mặt sau 48 MP.

3. Samsung có thể thu phí Galaxy AI gần 5 USD/tháng

Samsung đang thử nghiệm gói Galaxy AI Premium với mức phí dự kiến 4,99 USD (gần 130.000 đồng) mỗi tháng. Theo 9to5Google, thông tin được trang SammyGuru phát hiện trong dữ liệu của One UI 9.5. Về phía Samsung, hãng chưa công bố kế hoạch triển khai hoặc mức giá chính thức.

Samsung đang thử nghiệm gói Galaxy AI Premium với nhiều tính năng nâng cao. Ảnh: SamMobile.

Theo dữ liệu rò rỉ, gói trả phí có thể bổ sung Bixby Action để tự động thực hiện công việc trên nhiều ứng dụng, Daily Briefing cung cấp thông tin hằng ngày và Gen Video tạo video từ ảnh.

Người đăng ký cũng có thể sử dụng các công cụ AI với hạn mức cao hơn. Mức phí theo năm dự kiến là 47,99 USD (khoảng 1,23 triệu đồng).

Các tính năng Galaxy AI hiện tại như hỗ trợ duyệt web, chỉnh sửa ảnh và bàn phím AI vẫn có thể tiếp tục miễn phí, nhưng bị giới hạn lượt sử dụng.

4. Thiên thể tự tăng tốc khiến giới khoa học chưa có lời giải

Một tiểu hành tinh nhỏ mang tên 1998 KY26 đang thu hút sự chú ý của giới khoa học vì xuất hiện gia tốc phi hấp dẫn bất thường. Theo ScienceAlert ngày 7/11, nghiên cứu mới cho thấy giả thuyết vật thể này là một sao chổi tối có đường kính khoảng 11 m và tự quay một vòng sau 5,35 phút.

Hình ảnh minh họa một tiểu hành tinh có hình dạng không đều, chưa phải hình ảnh thực tế của 1998 KY26. Ảnh: Nazarii Neshcherenskyi/Getty Plus.

Các nhà khoa học từng giả thuyết băng bên trong tiểu hành tinh thăng hoa thành khí rồi thoát ra ngoài không gian, tạo lực đẩy khiến vật thể thay đổi chuyển động.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Georgia cho thấy nhiệt độ tại cả bề mặt và bên trong 1998 KY26 đều quá cao để duy trì lượng băng cần thiết. Ngay cả những khu vực lạnh nhất của tiểu hành tinh cũng có nhiệt độ trung bình ít nhất 212 Kelvin, trong khi băng nước cần nhiệt độ dưới khoảng 145 Kelvin để tồn tại trong thời gian dài.

Các nhà nghiên cứu cho rằng áp suất bức xạ từ ánh sáng Mặt Trời và sự phát xạ nhiệt có thể góp phần tạo ra gia tốc phi hấp dẫn của tiểu hành tinh. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định.

Tàu Hayabusa2 của Nhật Bản dự kiến tiếp cận 1998 KY26 vào tháng 7/2031, mở ra cơ hội nghiên cứu trực tiếp cấu trúc và thành phần của vật thể này.

Theo MacRumors, 9to5Google, ScienceAlert