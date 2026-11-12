Tin nóng công nghệ 12/11: iPhone 18 Pro Max dẫn đầu bài thử pin 32 smartphone

iPhone 18 Pro Max vượt nhiều điện thoại android trong bài thử pin, 93% bác sĩ Trung Quốc tham gia khảo sát đã sử dụng AI và lỗ thủng tầng ozone Nam Cực mở rộng bất thường là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 12/11.

1. iPhone vượt hàng loạt điện thoại android trong bài thử pin

Trong bài kiểm tra pin của 32 mẫu smartphone do CNET thực hiện, iPhone 18 Pro Max đứng đầu bảng xếp hạng, vượt nhiều đối thủ android. Bên cạnh đó, iPhone 17 và iPhone 18 Pro cũng đạt kết quả cao, cùng đứng thứ 2 với Motorola Razr (2026) và OnePlus 15.

iPhone 18 Pro Max dẫn đầu bài kiểm tra thời lượng pin của CNET, vượt nhiều mẫu điện thoại android. Ảnh: Patrick Holland/CNET.

CNET thực hiện 2 bài kiểm tra gồm phát video liên tục trong 3 giờ và sử dụng hỗn hợp trong 45 phút với các tác vụ như gọi video, chơi game, lướt mạng xã hội. Mỗi điện thoại bắt đầu với mức pin 100%. Kết quả được tính dựa trên tỷ lệ pin còn lại sau thử nghiệm.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max có pin 5.567 mAh, nhỏ hơn mức 7.300 mAh của OnePlus 15 nhưng vẫn dẫn đầu. Galaxy Z Fold 8 đứng thứ 3, trong khi Galaxy S26 Ultra xếp thứ 5. Kết quả cho thấy dung lượng pin lớn chưa chắc mang lại thời gian sử dụng tốt hơn trong cùng điều kiện thử nghiệm.

2. Màn hình gập của iPhone Duo có thể trở nên dư thừa

Sau một tuần sử dụng iPhone Duo, cây bút Ryan Christoffel của trang 9to5Mac nhận thấy màn hình gập lớn không mang lại nhiều lợi ích như kỳ vọng.

Trong bài trải nghiệm đăng trên 9to5Mac, ông cho biết khoảng 90% thời gian sử dụng thiết bị chỉ diễn ra trên màn hình ngoài, thay vì mở rộng như thiết kế của máy.

iPhone Duo sở hữu màn hình gập lớn nhưng không phải người dùng nào cũng thường xuyên mở máy. Ảnh: 9to5Mac.

Theo Christoffel, iPhone Duo khá nặng và rộng khi sử dụng bằng một tay. Phần lớn thao tác hằng ngày của ông chỉ là kiểm tra thông báo hoặc xử lý nhanh công việc. Trong những trường hợp cần màn hình lớn, ông thường sử dụng iPad Pro thay vì mở điện thoại gập.

Dù đánh giá iPhone Duo là một sản phẩm sáng tạo, tác giả cho rằng thiết kế này chưa phù hợp với thói quen sử dụng cá nhân. Trải nghiệm cũng đặt ra câu hỏi liệu điện thoại gập có thực sự cần thiết với mọi người, đặc biệt khi smartphone truyền thống vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày.

3. AI đang thay đổi cách bác sĩ Trung Quốc làm việc

Theo Reuters, khảo sát của Alibaba Health với hàng trăm bác sĩ Trung Quốc cho thấy 93% người tham gia đã sử dụng AI, tăng từ khoảng 70% của năm ngoái. Sự phổ biến của công nghệ này đang khiến các hãng dược tìm cách tiếp cận bác sĩ thông qua những ứng dụng AI chuyên ngành.

Các ứng dụng AI y tế đang thu hút bác sĩ và doanh nghiệp dược phẩm tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Alibaba Health đang cân nhắc cho phép các hãng dược giới thiệu nghiên cứu lâm sàng và thông tin thuốc trong câu trả lời của ứng dụng AI Hydrion. Các nền tảng của JD Health và Yidu Tech cũng thu hút sự quan tâm từ doanh nghiệp dược.

Xu hướng này xuất hiện khi Trung Quốc siết chặt quy định chống tham nhũng trong ngành y tế, hạn chế hoạt động tiếp thị thuốc trực tiếp tại bệnh viện. Các hãng dược vì thế chuyển sự chú ý sang nền tảng trực tuyến.

4. Lỗ thủng tầng ozone Nam Cực lớn nhất trong một thập kỷ

Lỗ thủng tầng ozone phía trên Nam Cực đã mở rộng bất thường trong năm 2026, đạt mức lớn nhất trong khoảng một thập kỷ qua. Theo ScienceDaily, dữ liệu từ NASA và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) cho thấy diện tích vùng suy giảm ozone lớn thứ 7 trong 48 năm quan sát.

Các nhà khoa học NOAA chuẩn bị thả bóng thám không để đo nồng độ ozone tại Nam Cực. Ảnh: Tommy Jensen/Amentum.

Trong giai đoạn từ 7/9 đến 13/10, diện tích lỗ thủng trung bình đạt khoảng 25 triệu km². Riêng ngày 18/9, vùng suy giảm ozone mở rộng tới 27,1 triệu km², tương đương 90% mức kỷ lục năm 2000. Nguyên nhân chủ yếu là các luồng gió xoáy cực mạnh giữ không khí lạnh trên Nam Cực, tạo điều kiện phá hủy ozone.

Dù diện tích mở rộng, NASA khẳng định tầng ozone vẫn đang phục hồi nhờ các biện pháp hạn chế hóa chất gây hại. Các nhà khoa học ước tính nếu lượng hóa chất phá hủy ozone vẫn cao như năm 2000, lỗ thủng năm nay có thể lớn hơn đáng kể.

Theo 9to5Mac, CNET, Reuters, ScienceDaily