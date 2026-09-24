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EVN sắp “bỏ túi” hàng chục tỷ đồng cổ tức từ công ty con

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến nhận hơn 21,6 tỷ đồng cổ tức từ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1), nơi tập đoàn đang sở hữu 54,34% vốn.

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HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Mã: TV1) chốt 8/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền trả cổ tức năm 2025. Tương ứng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/10.

Tỷ lệ thực hiện 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Với hơn 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TV1 cần chi hơn 39,9 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 29/10.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm 54,34% vốn, dự kiến bỏ túi hơn 21,6 tỷ đồng cổ tức. Ông Lê Minh Hà sở hữu 9,84% vốn sẽ nhận 3,9 tỷ đồng.

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Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần TV1 đạt hơn 278 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm 3% xuống gần 58 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được thông qua, năm 2026 doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 642 tỷ đồng, lãi sau thuế 104 tỷ đồng. Như vậy, TV1 thực hiện 56% kế hoạch lợi nhuận năm sau hai quý.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của TV1 đạt hơn 1.100 tỷ đồng với hơn 142 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng 50 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến cuối quý II, khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng lên tới 378 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản.

Đáng chú ý, công ty trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn lên tới 105 tỷ đồng, khoản này đầu năm là 113 tỷ đồng. Theo thuyết minh, phần lớn khoản trích lập dự phòng đến từ “phải thu của khách hàng” với gần 91 tỷ đồng.

Về nhân sự, hồi tháng 5, TV1 cho biết ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT Công ty - đã bị khởi tố, bắt tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an.

Việc khởi tố ông Chỉnh diễn ra trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) và các đơn vị có liên quan trên phạm vi cả nước.

Trước đó, CTCP Tập đoàn PC1 và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) cũng đã công bố thông tin về việc một số lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.

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Từ khóa:

#Tập đoàn Điện lực Việt Nam #EVN #CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 #TV1

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