Thực hư thông tin vụ Tập đoàn Mai Linh bị đòi nợ trên mạng

Mai Linh xác nhận có hợp đồng vay, đồng thời cho biết hai bên đã thỏa thuận gia hạn do bối cảnh khó khăn sau dịch Covid-19, và hiện khoản thanh toán còn lại sẽ được thực hiện sau khi đối chiếu công nợ.

Sau khi họ phản hồi, chúng tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là hợp đồng vay tiền giữa ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, và một cá nhân, kèm nhiều đoạn trao đổi tin nhắn.

Theo tài liệu đang lan truyền, hợp đồng thể hiện khoản vay 3,25 tỷ đồng với lãi suất 0%, thời hạn 8 tháng kể từ 21/4/2022, mục đích “bổ sung vốn hoạt động” cho tập đoàn. Phương thức thanh toán nêu việc trả tối thiểu 200 triệu đồng/tháng trong thời hạn hợp đồng và tất toán vào thời điểm kết thúc hợp đồng.

Một số tin nhắn lan truyền cho thấy bên cho vay nhiều lần nhắc việc thanh toán theo thỏa thuận. Tính xác thực và toàn vẹn của các tin nhắn này chưa được cơ quan chức năng công bố kết luận.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Tập đoàn Mai Linh xác nhận thông tin trong hợp đồng là chính xác. Hợp đồng hết hạn ngày 20/12/2022, khi dịch Covid-19 vừa kết thúc và doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nên hai bên đã đàm phán gia hạn. Bên cho vay đồng ý và chấp thuận chia nhỏ các giai đoạn trả nợ.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, tại một sự kiện. Ảnh: Mai Linh

Tính đến ngày 6/12/2023, phía Tập đoàn Mai Linh còn nợ cá nhân đứng tên trong hợp đồng trên số tiền là 900 triệu đồng (đã trả hơn 2,3 tỷ đồng). Sau đó, công ty có liên lạc với người vay để xác nhận, đối chiếu công nợ nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Do đó, việc trả nợ dừng lại ở thời điểm này.

“Mới đây, chúng tôi đã liên hệ lại người cho vay nhưng không nhận được phản hồi. Sau khi họ phản hồi, chúng tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại”, đại diện Mai Linh cho biết thêm.

Cũng theo Mai Linh, việc chia sẻ tài liệu của hơn 3 năm trước lên mạng xã hội “có thể không phản ánh đầy đủ bối cảnh”.

“Chúng tôi đã chuyển thông tin và làm việc với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM để xác minh, điều tra động cơ đăng tải vì việc này ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu Mai Linh”, đại diện đơn vị taxi truyền thống nói.

Trường hợp thông tin đăng tải gây thiệt hại về kinh tế, hình ảnh thương hiệu, ban pháp chế và luật sư của doanh nghiệp sẽ xem xét các bước phù hợp theo quy định pháp luật.

Hoạt động kinh doanh vẫn còn khó khăn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tiền thân là Công ty TNHH Vận tải hành khách và du lịch Mai Linh, do ông Hồ Huy thành lập năm 1993. Thời gian đầu, công ty chuyên về dịch vụ cho thuê xe. Sau hơn 30 năm, Mai Linh đã trở thành một thương hiệu taxi quen thuộc. Ông Huy hiện vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn, với vốn điều lệ hơn 1.246 tỷ đồng.

Sau dịch Covid-19, ngành du lịch bị tác động khiến hoạt động kinh doanh vận tải của Mai Linh bị ảnh hưởng nặng nề. Đại diện tập đoàn cho hay, doanh nghiệp gần như “đóng băng” trong hai năm 2022 và 2023. Trước dịch, đội xe của Mai Linh là hơn 20.000 chiếc. Sau dịch, con số này chỉ còn khoảng 15.000-16.000 chiếc.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 của Mai Linh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ là 3,9 tỷ đồng. Thương hiệu taxi truyền thống này còn chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng xe công nghệ trên thị trường.

Theo Công ty Nghiên cứu thị trường B&Company (Nhật Bản), trong quý I/2025, Xanh SM đang dẫn đầu cả thị trường taxi truyền thống và gọi xe qua ứng dụng, chiếm 40% thị phần. Tiếp sau là Grab (36%); Be (6%) và Mai Linh (5%). 13% thị phần còn lại thuộc về các hãng xe khác.

Nói về chiến lược kinh doanh trong bối cảnh hiện nay, đại diện Mai Linh cho biết, trong năm 2024, tập đoàn đã bắt đầu hợp tác với Xanh SM và Grab để tài xế có thể kết nối, nhận khách thông qua nền tảng đặt xe của đối tác. Nhờ đó, lượng khách có sự tăng trưởng. Song song, Mai Linh cũng xây dựng ứng dụng đặt xe riêng của doanh nghiệp.

Năm 2024, Mai Linh triển khai kế hoạch đầu tư 3.999 xe điện, thay thế dàn xe cũ theo xu thế điện hóa giao thông. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho hay, hoạt động kinh doanh vẫn còn khó khăn và đơn vị cần những ưu đãi trong tiếp cận vốn ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động đầu tư, chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

“Doanh nghiệp cũng cần cơ chế giãn nộp thuế thu nhập để phục hồi dần hoạt động kinh doanh, duy trì việc làm cho đội ngũ lái xe”, đại diện tập đoàn kiến nghị.