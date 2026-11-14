Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có Luật Báo chí.

Đối với Luật Báo chí, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18, liên quan đến những trường hợp cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí số 126/2025/QH15, khi thay đổi địa điểm trụ sở chính, thư điện tử, thời gian phát hành hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí chậm nhất 5 ngày kể từ ngày thay đổi.

Trong khi đó, khoản 4 Điều 18 quy định trường hợp cơ quan báo chí có nhu cầu thay đổi nội dung khác ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, trừ những trường hợp thuộc khoản 3, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí phải lập hồ sơ đề nghị, được cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí chấp thuận.

Như vậy, theo quy định hiện hành, không phải mọi thay đổi thông tin trong giấy phép đều phải xin chấp thuận. Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn của cơ quan báo chí vẫn phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước xem xét.

Đề xuất bỏ thủ tục xin phép trong một số trường hợp với cơ quan báo chí. Ảnh: VGP.



Dự thảo đề xuất bổ sung những trường hợp nào?

Dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 18 theo hướng bổ sung các trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến hoạt động phát thanh, truyền hình và xuất bản phụ trương vào diện cơ quan báo chí thực hiện thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

Theo phương án đề xuất, khi có những thay đổi này, cơ quan báo chí không phải lập hồ sơ đề nghị và chờ cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận như trước, mà chỉ cần thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí chậm nhất 5 ngày kể từ ngày thay đổi.

Các trường hợp đã được quy định tại khoản 3 Điều 18 hiện hành, gồm thay đổi địa điểm trụ sở chính, thư điện tử, thời gian phát hành và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, tiếp tục được giữ nguyên.

Việc bổ sung các trường hợp trên nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tạo điều kiện để cơ quan báo chí chủ động hơn trong quá trình tổ chức hoạt động.

Đáng chú ý, đề xuất này không đồng nghĩa với việc cơ quan báo chí được tự do thay đổi mọi nội dung trong giấy phép mà không cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Những trường hợp không thuộc diện thông báo theo khoản 3 vẫn phải thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận theo quy định tại khoản 4 Điều 18.

Bày tỏ tán thành hướng sửa đổi trên, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng hoạt động báo chí hiện nay gắn với nhiều phương thức cung cấp thông tin, trong đó có các loại hình dịch vụ cung cấp kênh chương trình trên môi trường số.

Trong quá trình hoạt động, cơ quan báo chí có nhu cầu điều chỉnh những thông tin được dự thảo liệt kê. Việc chuyển các trường hợp này sang cơ chế thông báo tạo điều kiện để cơ quan báo chí chủ động hơn, đồng thời giúp cơ quan quản lý nắm được thông tin thay đổi để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Nội dung sửa đổi cũng phù hợp với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính nêu trong tờ trình.

Bên cạnh đó, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị quan tâm đến trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với thông tin đã thông báo và hoạt động sau khi thay đổi. Thông tin gửi đến cơ quan quản lý cần phản ánh đúng nội dung thay đổi; cơ quan báo chí tiếp tục chịu trách nhiệm về việc hoạt động theo giấy phép và các quy định của pháp luật về báo chí.

Trên cơ sở thông tin được tiếp nhận, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra theo thẩm quyền. Như vậy, việc đơn giản hóa thủ tục tại khoản 3 Điều 18 được sửa đổi được thực hiện cùng với trách nhiệm của cơ quan báo chí trong quá trình hoạt động.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm 8 điều, trong đó Điều 7 quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí. Theo dự thảo trình Quốc hội, Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.