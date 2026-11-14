Online Friday 2026 đặt mục tiêu xóa khoảng cách trên thị trường số

Ngày 12/12 lần đầu được tổ chức là Ngày Thương mại điện tử quốc gia. Online Friday 2026 diễn ra từ 10–16/12, hướng tới mở rộng cơ hội kinh doanh và mua sắm số trên toàn quốc.

5 trụ cột hướng tới thương mại điện tử không khoảng cách

Ngày 14/11, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức họp báo công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026), với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết điểm nhấn của chương trình năm nay là việc ngày 12/12 chính thức trở thành Ngày Thương mại điện tử quốc gia. Đây là lần đầu tiên ngày này được tổ chức theo quy định pháp luật, đánh dấu bước phát triển mới trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phương Thảo.

Năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam ước đạt hơn 37 tỷ USD, tăng đến 22% so với năm 2025. Thương mại điện tử không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa mà còn gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của hàng triệu người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nhanh nhưng cơ hội tiếp cận vẫn còn chênh lệch giữa các địa phương, nhóm doanh nghiệp và người tiêu dùng, Online Friday 2026 lựa chọn thông điệp “Thương mại điện tử không khoảng cách”. Chương trình hướng tới phát triển thị trường bao trùm, giúp nhiều nhóm đối tượng tham gia và hưởng lợi từ kinh tế số.

Toàn cảnh buổi họp báo tại TP.HCM ngày 14/11. Ảnh: Phương Thảo.

Theo Ban tổ chức, Online Friday 2026 tập trung vào 5 trụ cột.

Thứ nhất là không khoảng cách vùng miền, đưa cơ hội kinh doanh số đến các địa phương, kết nối nhà bán hàng và sản phẩm OCOP với thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai là không khoảng cách quy mô, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công cụ, khách hàng và hệ sinh thái thương mại điện tử, qua đó thu hẹp chênh lệch với các doanh nghiệp lớn.

Thứ ba là không khoảng cách thế hệ, xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, dễ tiếp cận và an toàn với nhiều nhóm tuổi, từ người trẻ đến người cao tuổi và những người mới tham gia mua sắm trực tuyến.

Thứ tư là không khoảng cách kỹ năng, tập trung phổ cập năng lực số, kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào kinh doanh trực tuyến.

Thứ năm là không khoảng cách pháp lý, nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ các quy định về thương mại điện tử, thuế; hướng tới thị trường minh bạch, chuẩn hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số.

Ban Tổ chức cho biết chương trình không chỉ hướng đến kích cầu mua sắm trong một dịp cao điểm cuối năm, mà còn đặt mục tiêu mở rộng khả năng tham gia thị trường số cho các doanh nghiệp và người dân ở nhiều quy mô, địa bàn và độ tuổi khác nhau.

Online Friday 2026 diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10/12

Theo kế hoạch, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra từ ngày 10/12 đến 16/12/2026, với các chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP trên phạm vi cả nước.

Trong hai ngày 10-11/12, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện trải nghiệm và không gian số với 5 khu hoạt động chuyên biệt. Các khu vực gồm gian hàng tiêu chuẩn, sân khấu chính tổ chức hội thảo chuyên đề, khu tư vấn E-commerce Clinic, khu livestream và khu trải nghiệm ưu đãi O2O (kết nối mua sắm trực tuyến với trực tiếp).

Mua hàng online ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Ảnh: M.Xuân.

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 11/12 tại sân khấu chính, Bảo tàng Hà Nội.

Ngày 12/12 sẽ là cao điểm mua sắm trực tuyến trên toàn quốc, đồng thời là lần đầu Ngày Thương mại điện tử quốc gia được tổ chức theo quy định tại Nghị định 248/2026/NĐ-CP.

Tại họp báo, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh sự kiện ngày 12/12/2026 sẽ đặt nền móng cho giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo của ngành thương mại điện tử.

Ban tổ chức mời gọi doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, đơn vị cung cấp giải pháp và nhà bán hàng tham gia các hoạt động của chương trình như đăng ký gian hàng miễn phí vị trí, hội thảo, tư vấn E-commerce Clinic, livestream và ưu đãi O2O.

Thời hạn đăng ký tham gia là trước ngày 30/11/2026 tại cổng thông tin chính thức onlinefriday.vn.