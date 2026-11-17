Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Triệu Ngọc Lâm vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ký ngày 16/11, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được điều động đến công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc đơn vị này.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23/11.

Ông Lâm thay cho vị trí của ông Nguyễn Tiến Thanh - người thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân cách đây hơn 1 tháng.

Ông Triệu Ngọc Lâm. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại.

Ông Triệu Ngọc Lâm, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của báo Gia đình & Xã hội.

Năm 2013, ông Lâm nhận quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về báo Giáo dục và Thời đại với cương vị Phó tổng biên tập.

Từ tháng 2/2018 đến nay, ông Triệu Ngọc Lâm giữ chức Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.