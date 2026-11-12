Thiết bị đeo giá 23 triệu đồng của tỷ phú Ấn Độ gây tranh cãi vì tuyên bố đo được máu lên não

Temple, thiết bị đeo siêu nhỏ do tỷ phú Deepinder Goyal phát triển, được quảng bá có khả năng theo dõi lưu lượng máu lên não. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ Ấn Độ nghi ngờ độ chính xác của các chỉ số và đặt câu hỏi về việc sản phẩm có cần chịu sự quản lý của cơ quan y tế hay không.

Một thiết bị đeo siêu nhỏ có giá 900 USD do doanh nhân tỷ phú Ấn Độ phát triển, được một số vận động viên hàng đầu nước này sử dụng, đang vấp phải chỉ trích từ giới bác sĩ. Họ cho rằng những tuyên bố về khả năng theo dõi lưu lượng máu lên não của sản phẩm chưa được chứng minh đầy đủ.

Thiết bị mang tên Temple có chiều rộng chưa đến 2,54 cm, nặng dưới 2 gram. Người dùng dán thiết bị lên vùng thái dương, ở vị trí giữa trán và tai.

Theo tài liệu quảng bá, sản phẩm do doanh nhân Deepinder Goyal phát triển có tính năng BrainFlow, cho phép theo dõi theo thời gian thực mức độ lưu thông máu lên não. Một tính năng khác mang tên Entropy được giới thiệu là có thể đo mức độ cơ thể phải hoạt động để tỏa nhiệt.

Nhà sản xuất còn cho biết thiết bị có thể ghi nhận các chỉ số liên quan đến thân nhiệt, hệ miễn dịch, tiêu hóa, nhận thức và cảm xúc, qua đó giúp người dùng kiểm soát sức khỏe tốt hơn.

Temple có giá 85.000 rupee, tương đương khoảng 23 triệu đồng, với 6 lựa chọn màu sắc. Một số vận động viên nổi tiếng của Ấn Độ đã đeo thiết bị này, trong đó có đội trưởng đội tuyển cricket quốc gia Shubman Gill và tay vợt cầu lông P.V. Sindhu, người từng giành huy chương Olympic.

Tuy nhiên, một số bác sĩ có tiếng tại Ấn Độ tỏ ra hoài nghi về những công dụng mà nhà sản xuất quảng bá. Họ cho rằng năng lực của thiết bị chưa được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học được bình duyệt. Trên các chương trình truyền hình giờ vàng và mạng xã hội, nhiều người kêu gọi đưa sản phẩm vào diện quản lý của cơ quan chức năng về y tế.

Bác sĩ chuyên khoa gan nổi tiếng Cyriac Philips, thường được biết đến với tên gọi “TheLiverDoc”, liên tục chỉ trích Temple trên tài khoản X có 328.000 người theo dõi, thậm chí gọi đây là “vụ lừa đảo sức khỏe lớn nhất”.

“Người dùng cần cảnh giác với cả những mẹo chăm sóc sức khỏe như các thiết bị đeo, ngay cả khi chúng không được quảng cáo là thiết bị y tế”, ông nói với Reuters.

Trong một chương trình thảo luận trên truyền hình giờ vàng, bác sĩ nhi khoa kiêm chuyên gia thận học Sanjeev Bagai gọi Temple là “chiêu trò”, đồng thời cho rằng sản phẩm “chưa có bất kỳ phê duyệt hay chứng nhận chính thức nào”.

Ông Goyal phản bác những chỉ trích này, khẳng định Temple là thiết bị theo dõi thể chất và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chứ không phải thiết bị y tế.

Bác sĩ Jason Philip viết trên mạng xã hội X rằng việc đánh giá lưu lượng máu lên não không hề đơn giản. Theo ông, các cảm biến quang học đặt trên da vùng thái dương chỉ có thể thu thập tín hiệu từ “động mạch thái dương nông” – mạch máu cung cấp máu cho vùng mặt và da đầu – chứ không đủ cơ sở để kết luận về lượng máu lưu thông lên não.

Trong phản hồi gửi Reuters, Temple cho biết BrainFlow và Entropy là những chỉ số mới, dựa trên lĩnh vực khoa học vẫn đang được nghiên cứu và phát triển. Công ty nói sẽ tiếp tục tiến hành các nghiên cứu bổ sung, đồng thời thừa nhận một số chỉ số cuối cùng có thể cần được cơ quan quản lý phê duyệt.

Bộ Y tế Ấn Độ không phản hồi các câu hỏi của Reuters. Cho đến nay, chính phủ nước này cũng chưa đưa ra bình luận về cuộc tranh luận xoay quanh thiết bị.

Các hãng sản xuất thiết bị đeo đối mặt với sự giám sát

Tranh cãi về Temple diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất thiết bị đeo ở nước ngoài cũng phải đối mặt với câu hỏi: Khi nào một tính năng theo dõi thể chất được xem là tính năng y tế và cần chịu sự quản lý tương ứng?

Một số tính năng trên Apple Watch, chẳng hạn cảnh báo nguy cơ tăng huyết áp, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng như tính năng y tế dựa trên phần mềm.

Năm ngoái, FDA cũng cảnh báo hãng Whoop rằng tính năng đo huyết áp trên thiết bị theo dõi thể chất đeo cổ tay của công ty có dấu hiệu thuộc phạm vi thiết bị y tế. Whoop không đồng tình với cách đánh giá này.

Ông Goyal được biết đến nhiều nhất với vai trò đồng sáng lập Eternal – tập đoàn sở hữu Zomato, một trong những công ty giao đồ ăn niêm yết lớn nhất Ấn Độ, hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 35 tỷ USD.

Doanh nhân 43 tuổi đã rời vị trí giám đốc điều hành Eternal trong năm nay để tập trung phát triển Temple.

Temple có hội đồng cố vấn gồm các giáo sư đến từ Đại học Ottawa và Đại học Harvard. Hồi tháng 2, công ty huy động được 54 triệu USD trong vòng gọi vốn, với mức định giá khoảng 190 triệu USD.

Ông Goyal cho biết kể từ ngày 1/11, Temple đã nhận đơn đặt hàng từ hơn 62 quốc gia.

Trên website, công ty cho biết họ cũng đang nghiên cứu khả năng phát hiện một số tình trạng như ngáy khi ngủ và nghiến chặt hàm.

Theo Reuters