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Xem phụ nữ Iran tập đu dây, bắn tỉa để chuẩn bị cho xung đột với Mỹ

Huyền Chi
Huyền Chi

Trong bối cảnh xung đột với Mỹ, quân đội Iran đã mở một trung tâm huấn luyện tự vệ cho phụ nữ tại quảng trường Azadi ở Tehran.

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Một nữ tình nguyện viên người Iran sử dụng dây cáp trượt trong khi tham gia huấn luyện quân sự tại một trung tâm huấn luyện quân sự dành cho thường dân ở Quảng trường Azadi, Tehran, Iran, ngày 10/11. Ảnh: Reuters.
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Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại một trung tâm huấn luyện quân sự dành cho thường dân ở Quảng trường Azadi, Tehran. Ảnh: Reuters.
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Một nữ huấn luyện viên quân sự tại trung tâm huấn luyện quân sự dành cho thường dân ở Quảng trường Azadi, Tehran. Ảnh: Reuters
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Một nữ huấn luyện viên đang chỉ cách bắn súng tỉa cho các học viên. Ảnh: Reuters.
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Một tình nguyện viên đang được huấn luyện đu dây. Ảnh: Reuters.
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Một tình nguyện viên đang được hướng dẫn cách tháo lắp súng trường. Ảnh: Reuters.
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Phụ nữ được hướng dẫn cách sử dụng súng trường. Ảnh: Reuters.
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Tháo lắp và tìm hiểu cấu tạo của súng trường là một nội dung cơ bản trong khóa huấn luyện. Ảnh: Reuters.
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Khẩu súng bắn tỉa Dragunov SPD trên tay một hướng dẫn viên. Ảnh: Reuters.
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Các nữ tình nguyện viên trong buổi tập huấn hôm 10/11. Ảnh: Reuters.
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Một binh sĩ thuộc lực lượng IRGC tại buổi tập huấn. Ảnh: Reuters.
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Một binh sĩ IRGC và một hướng dẫn viên giới thiệu về cây súng bắn tỉa tại buổi huấn luyện quân sự. Ảnh: Reuters.
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Các nữ tình nguyện viên tại buổi huấn luyện quân sự tại Tehran. Ảnh: Reuters.
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Buổi huấn luyện diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang gia tăng. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters

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#Iran #Mỹ #Huấn luyện #Phụ nữ

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