Xem phụ nữ Iran tập đu dây, bắn tỉa để chuẩn bị cho xung đột với Mỹ

Thay vì uống Coca-Cola lạnh như thông thường, người Hong Kong có một cách thưởng thức khá đặc biệt: đun nóng cùng vài lát gừng rồi thêm chanh tươi. Thức uống này được truyền tai có tác dụng giảm cảm lạnh, nhưng y học cổ truyền và các chuyên gia nói gì về công dụng thực sự?