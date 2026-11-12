Theo Reuters
Xem phụ nữ Iran tập đu dây, bắn tỉa để chuẩn bị cho xung đột với Mỹ
Trong bối cảnh xung đột với Mỹ, quân đội Iran đã mở một trung tâm huấn luyện tự vệ cho phụ nữ tại quảng trường Azadi ở Tehran.
Trong bối cảnh xung đột với Mỹ, quân đội Iran đã mở một trung tâm huấn luyện tự vệ cho phụ nữ tại quảng trường Azadi ở Tehran.
Theo Reuters
Sau hai ngày đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Nga và Ukraine đạt đồng thuận sơ bộ về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Tuy nhiên, vấn đề lãnh thổ và cơ chế an ninh châu Âu vẫn là những bất đồng lớn, chưa có lời giải.
Một căn hộ hai phòng ngủ rộng 68 m² tại tỉnh Hắc Long Giang được đấu giá thành công với mức 11 nhân dân tệ, tương đương gần 42.000 đồng. Tuy nhiên, người mua vẫn phải nộp thêm khoảng 2.000 nhân dân tệ tiền thuế để hoàn tất thủ tục sang tên.
Tổng cục Thuế Trung Quốc ngày 11/11 cho biết thời gian 90 ngày để triển khai chính sách đánh thuế thu nhập từ các quỹ tín thác ở nước ngoài đã kết thúc. Tổng số thuế thu nhập cá nhân được kê khai theo quy định mới đã vượt 160 tỷ NDT (24 tỷ USD).
Từng chung tay giúp người Ukraine chạy nạn khi chiến sự nổ ra, một bộ phận nông dân Ba Lan nay lo ngành nông nghiệp trong nước khó cạnh tranh nếu Ukraine gia nhập EU và đưa lượng lớn nông sản giá rẻ vào thị trường chung.
Vụ bê bối đời tư và nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc của CEO Nvidia Jensen Huang đang làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh quốc gia Mỹ. Một số nghị sĩ Mỹ đang tìm cách ban hành luật để giải quyết…
Một đại học Trung Quốc có quan hệ với quân đội đã mua hai chip Nvidia H200 trị giá 123.000 USD, bất chấp việc nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Hồ sơ còn cho thấy trường này thuê máy chủ sử dụng nhiều dòng chip Nvidia bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.
Từ những cuộc tình với nữ thư ký, cấp dưới đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân, không ít doanh nhân và đại gia Trung Quốc từng vướng vào những vụ bê bối đời tư gây chấn động, kéo theo tranh chấp tài sản, điều tra tài chính với hệ lụy khó lường...
Sau khi con gái 9 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến xe ben chở quá tải 92%, một người cha Trung Quốc đã gác lại công việc kinh doanh để ngày ngày ghi hình những xe tải vi phạm, gửi bằng chứng cho cảnh sát giao thông.
Chi hơn 2 triệu nhân dân tệ mua 14 căn hộ cũ, thu về khoảng 210.000 nhân dân tệ tiền thuê mỗi năm và nghỉ hưu ở tuổi 30, một nhà đầu tư Trung Quốc nay quyết định chuyển sang quỹ cổ tức và cổ phiếu trả cổ tức cao.
Trước thềm cuộc gặp dự kiến bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến, Mỹ, Trung Quốc và Nga đang thảo luận khả năng ra tuyên bố chung về kiểm soát AI trong hệ thống vũ khí hạt nhân. Đây có thể là lĩnh vực hiếm hoi giúp ba cường quốc tìm được tiếng nói chung.
Hạ viện Mỹ bỏ phiếu chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth với tỷ lệ 211-204. Tổng thống Donald Trump lập tức hoan nghênh kết quả, nhưng đảng Dân chủ cảnh báo có thể nối lại chiến dịch khi nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào năm tới.
Trang tin Trung Quốc Caixin ngày 10/11 tiết lộ Hoàng Lạc (Alice Huang), người đang vướng vào bê bối tình ái với Jensen Huang, là vợ của Khang Vĩ – nhà quản lý quỹ đầu tư tư nhân từng nổi danh trên thị trường tài chính Trung Quốc.
Sau hơn 2 thập kỷ giữ vai trò chủ lực trong lực lượng oanh tạc cơ tàng hình Mỹ, B-2 Spirit đang đứng trước thời điểm chuyển giao cho B-21 Raider. Máy bay thế hệ mới được kỳ vọng vượt trội về khả năng kết nối, thích ứng công nghệ và bảo dưỡng.
Nga và Ukraine nối lại đàm phán tại Abu Dhabi với sự trung gian của Mỹ. Washington kỳ vọng hai bên có thể thỏa hiệp về lãnh thổ, đổi lại Ukraine nhận được bảo đảm an ninh và lộ trình gia nhập EU, nhưng vấn đề Donbass vẫn là trở ngại lớn.
Thay vì uống Coca-Cola lạnh như thông thường, người Hong Kong có một cách thưởng thức khá đặc biệt: đun nóng cùng vài lát gừng rồi thêm chanh tươi. Thức uống này được truyền tai có tác dụng giảm cảm lạnh, nhưng y học cổ truyền và các chuyên gia nói gì về công dụng thực sự?
Sáu robot hình người G2 của công ty AGIBOT được đưa vào làm việc liên tục 24 giờ tại một cửa hàng tiện lợi ở Thượng Hải, thực hiện 1.730 nhiệm vụ từ phục vụ khách, pha cà phê đến bổ sung hàng hóa. Tuy nhiên, chỉ 4 robot vượt qua bài đánh giá cuối cùng.
Từ khoản phân chia tài sản khoảng 38 tỷ USD của Jeff Bezos đến những rạn nứt giữa các tỷ phú Thung lũng Silicon, đời tư của giới siêu giàu nhiều lần vượt khỏi phạm vi cá nhân, kéo theo biến động về tài sản, quyền kiểm soát và vận mệnh các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Vụ CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình đang đẩy tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong bối cảnh Alice Huang bị tình báo Mỹ nghi có liên hệ với Trung Quốc, HĐQT Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập...
Vụ CEO Nvidia Jensen Huang có quan hệ với một phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc bị điều tra rồi thừa nhận ngoại tình, xin lỗi gia đình và nhân viên công ty…đang rất nóng, tuy nhiên thông tin về nhân vật chính lại rất ít và chưa được làm rõ.
Thay vì dựng những cột turbine khổng lồ trên mặt đất, một công ty Trung Quốc đang thử nghiệm hệ thống điện gió sử dụng khí cầu chứa heli để đưa thiết bị phát điện lên độ cao khoảng 4 km, nơi các luồng gió được cho là mạnh và ổn định hơn.