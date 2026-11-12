Hoàn Cầu Thời báo chính thức lên tiếng về Trung Quốc “bị kéo vào bê bối tình ái của Jensen Huang"

Bê bối tình ái của CEO Nvidia Jensen Huang tiếp tục gây chú ý. Sau khi ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, danh tính và lai lịch Alice Huang người phụ nữ liên quan trở thành đề tài suy đoán, thậm chí nghi vấn có thể là gián điệp Trung Quốc.

Trước diễn biến đó, Hoàn Cầu Thời báo đã đăng bình luận, đặt câu hỏi về việc truyền thông Mỹ và một số chính khách nước này liên tục gắn chuyện đời tư của Jensen Huang với Trung Quốc. Tờ báo đặc biệt lưu ý rằng trong cùng khoảng thời gian, Quốc hội Mỹ liên tiếp thúc đẩy các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip sang Trung Quốc, khiến những diễn biến nối tiếp nhau trở nên đáng ngờ.

Chỉ trích truyền thông Mỹ “liên tục gắn bê bối với Trung Quốc”

Theo Hoàn Cầu Thời báo, kể từ khi The New York Times đăng bài về nghi vấn quan hệ ngoài hôn nhân của Jensen Huang hôm 29/10, tờ báo Mỹ tiếp tục xuất bản nhiều bài viết liên hệ vụ việc với Trung Quốc, thậm chí ám chỉ người phụ nữ liên quan có thể là nhân viên tình báo Trung Quốc.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng một số cơ quan truyền thông Mỹ đã dựa vào vài bức ảnh có sự xuất hiện của những người mang diện mạo châu Á, thông tin Nvidia từng vận động nới lỏng các hạn chế thương mại với Trung Quốc, cùng những lời kể từ các nguồn tin không nêu danh tính và suy đoán của giới truyền thông, để dựng nên câu chuyện về một nữ gián điệp Trung Quốc thâm nhập doanh nghiệp chip Mỹ.

Hoàn Cầu Thời báo cũng nhắc lại việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã bác bỏ các thông tin liên quan, cho rằng đây là những suy đoán thiếu căn cứ nhằm bôi nhọ Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Singapore cũng từng ra tuyên bố làm rõ rằng thông tin trên truyền thông Mỹ về việc quan chức Singapore bày tỏ quan ngại đối với người phụ nữ nói trên, cũng như việc điều tra mối liên hệ giữa bà này với Trung Quốc, là không chính xác.

Bê bối của Jensen Huang và những động thái siết chip Trung Quốc nối tiếp nhau

Hoàn Cầu Thời báo tiếp tục điểm lại một loạt diễn biến chính trị tại Mỹ trong thời gian gần đây, cho rằng thời điểm xuất hiện các thông tin về Jensen Huang có nhiều điểm đáng chú ý.

Ngày 3/11, Mỹ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngay ngày hôm sau, ba chủ tịch các ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ đã cùng ký thư gửi Jensen Huang, yêu cầu ông tham dự một buổi điều trần cung cấp thông tin kín.

Ngày 7/11, một số nghị sĩ tuyên bố đang thúc đẩy điều tra vụ việc. Đến ngày 8/11, Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Ngày 9/11, nghị sĩ hai đảng tiếp tục phối hợp kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng hành động.

Doanh nhân người Trung Quốc Alice Huang (Hoàng Lạc) người bị cho là có quan hệ tình ái với ông Jensen Huang. Ảnh: TVBS.

Ngày 10/11, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi Quốc hội thông qua ba dự luật nhằm siết chặt xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Cũng trong ngày này, Bloomberg đưa tin mô hình Kimi K3 của công ty AI Trung Quốc Moonshot AI thuê GPU Nvidia để vận hành, làm dấy lên những tranh luận liên quan.

Hoàn Cầu Thời báo lưu ý Nvidia là một trong những doanh nghiệp phản đối mạnh mẽ Đạo luật An ninh Chip (Chip Security Act) và Đạo luật Giám sát Trí tuệ nhân tạo (AI GUARD Act). Từ đó, tờ báo đặt nghi vấn liệu những diễn biến liên tiếp xoay quanh đời tư Jensen Huang và chính sách công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc có đang bị cố tình kết nối nhằm tạo sức ép hay không.

Hoàn Cầu Thời báo: “Nếu lịch trình chính trị luôn chạy trước điều tra, đó không còn là trùng hợp?”

Theo Hoàn Cầu Thời báo, chuyện tình cảm riêng tư của Jensen Huang về bản chất là vấn đề cá nhân và công việc nội bộ tại Mỹ. Ngay cả khi Hội đồng quản trị Nvidia tiến hành một cuộc điều tra độc lập, trọng tâm cũng phải là xác minh sự việc dựa trên bằng chứng cụ thể, thay vì vội vàng gắn vụ việc với Trung Quốc trước khi có kết luận.

Tờ báo cảnh báo rằng nếu những tin đồn và nghi vấn chưa được kiểm chứng bị ghép nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh, rồi trở thành cái cớ để thúc đẩy các biện pháp gây sức ép với Trung Quốc, điều đó không chỉ có nguy cơ làm tổn hại quan hệ Mỹ - Trung mà còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Bài bình luận kết lại bằng một câu đầy hàm ý: “Nếu lịch trình của một số người ở Washington luôn chạy nhanh hơn tiến trình điều tra, thì chỉ có thể nói rằng những sự trùng hợp được nhắc đến kia chưa bao giờ thực sự là trùng hợp”.

Qua đó, Hoàn Cầu Thời báo ám chỉ một bộ phận chính khách Mỹ dường như đã triển khai các động thái chính trị trước cả khi quá trình điều tra có kết quả.

Theo Ebc, Huanqiu