Những vụ bê bối tình ái làm chao đảo giới doanh nhân, đại gia Trung Quốc

Từ những cuộc tình với nữ thư ký, cấp dưới đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân, không ít doanh nhân và đại gia Trung Quốc từng vướng vào những vụ bê bối đời tư gây chấn động, kéo theo tranh chấp tài sản, điều tra tài chính với hệ lụy khó lường...

Vụ bê bối tình ái liên quan CEO Nvidia Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc Hoàng Lạc (Alice Huang) đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Trong giới tài chính Trung Quốc: những mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân đôi khi có thể trở thành vấn đề lớn hơn nhiều so với chuyện riêng tư, đặc biệt khi người trong cuộc nắm giữ quyền lực, tài sản và quyền quyết định tại doanh nghiệp.

Ông chủ quỹ đầu tư Gaotejia và cuộc chiến với vợ

Một trong những vụ bê bối gây chú ý nhất trong giới đầu tư Trung Quốc xảy ra năm 2020, liên quan đến Thái Đạt Kiến (Cai Dajian), nhà sáng lập kiêm lãnh đạo Công ty Đầu tư Gaotejia (Cao Đặc Giai).

Tháng 9/2020, một bức thư công khai mang tên “Gửi toàn thể nhân viên Gaotejia” được lan truyền rộng rãi trong giới tài chính Trung Quốc. Người viết tự nhận là Kim Tuệ Lệ, vợ ông Thái Đạt Kiến, công khai tố cáo chồng có quan hệ ngoài hôn nhân với nữ cấp dưới Trương Hiểu Nam trong thời gian dài.

Theo nội dung bức thư, người vợ cáo buộc chồng mua nhà, xe sang và thuê văn phòng cao cấp tại Hong Kong cho người phụ nữ này. Bà còn cho rằng mối quan hệ đã ảnh hưởng đến hoạt động điều hành doanh nghiệp, đồng thời đặt nghi vấn về việc sử dụng tài sản công ty cho mục đích cá nhân.

Gaotejia khi đó là một tổ chức đầu tư tư nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực y tế. Vì vậy, những cáo buộc không chỉ gây xôn xao về đời tư mà còn đặt ra câu hỏi về quản trị doanh nghiệp và quyền lợi của các nhà đầu tư.

Công ty tuyên bố sẽ điều tra những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhưng từ chối bình luận về chuyện gia đình của chủ tịch.

Đến tháng 3/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin Thái Đạt Kiến bị loại khỏi công ty do chính ông sáng lập. Những tài liệu nội bộ được báo chí dẫn lại còn đề cập đến các cáo buộc vi phạm trong hoạt động quản lý và giao dịch cổ phiếu.

Ông Thái Đạt Kiến, Chủ tịch Gaotejia mất chức do bị vợ tố cáo ngoại tình. Ảnh: Sohu.

Vụ việc cho thấy một cuộc khủng hoảng hôn nhân của người đứng đầu doanh nghiệp có thể nhanh chóng biến thành cuộc chiến quyền lực và tài sản, đặc biệt khi người vợ cũng có vị thế và lợi ích gắn với công ty.

Lãnh đạo ngân hàng đầu tư mất chức từ một đoạn ghi âm 9 phút

Tháng 4/2021, giới tài chính Trung Quốc xôn xao trước một đoạn ghi âm điện thoại dài khoảng 9 phút liên quan đến Trần Cương (Chen Gang), giám đốc tuân thủ (Chief Compliance Officer – CCO) của Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC).

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông trong đoạn ghi âm là chồng của một nữ nhân viên họ Mã. Ông này gọi điện chất vấn Trần Cương về mối quan hệ với vợ mình. Đoạn ghi âm cuộc điện đàm được phát tán trên mạng, nhanh chóng lan truyền trong các nhóm khách hàng và giới đầu tư.

Báo chí cho biết Trần Cương đã có những lời thừa nhận trong cuộc điện đàm. Tuy nhiên, xét về mặt chứng cứ, bản ghi âm được công bố trên mạng không đồng nghĩa với một kết luận tư pháp về toàn bộ cáo buộc.

Điều đáng chú ý là ngay trong đêm 7/4/2021, CICC thông báo Trần Cương không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giám đốc tuân thủ với lý do sức khỏe. Theo báo cáo thường niên năm 2020, ông nhận mức thù lao trước thuế khoảng 5,935 triệu nhân dân tệ (20,7 tỷ đồng) trong năm đó.

Trần Cương, Giám đốc tuân thủ (CCO) của Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC) mất chức vì quan hệ ngoài hôn nhân với nữ nhân viên cấp dưới. Ảnh: BJnews.

Với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính, chức danh CCO có vai trò đặc biệt quan trọng. Người đảm nhiệm vị trí này phải bảo đảm hoạt động của tổ chức tuân thủ pháp luật, quy định và các chuẩn mực quản trị.

Bởi vậy, vụ việc không chỉ gây tổn hại hình ảnh cá nhân mà còn đặt ra vấn đề về uy tín và tính gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo trong một định chế tài chính lớn.

Đại gia Thâm Quyến và vụ án tình ái gây tranh cãi

Tháng 9/2026, một vụ việc khác khiến giới đầu tư Trung Quốc bàn tán rộng rãi: một doanh nhân gần 60 tuổi trong giới đầu tư tại Thâm Quyến bị cho là có quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài nhiều năm với một phụ nữ 9X.

Theo thông tin do luật sư Trương Tân Niên công bố và được một số trang tin tài chính Trung Quốc đăng lại, người phụ nữ từng nhận nhiều tài sản từ người đàn ông, đồng thời trải qua những biến cố cá nhân trong thời gian quan hệ. Khi mối quan hệ đổ vỡ, vụ việc chuyển thành tranh chấp pháp lý giữa các bên.

Người đàn ông bị cho là đã trình báo cơ quan công an, trong khi người vợ tiến hành một vụ kiện dân sự nhằm đòi lại tài sản mà chồng đã tặng cho người phụ nữ kia. Theo thông tin được luật sư và truyền thông dẫn lại, người phụ nữ bị tuyên án sơ thẩm 14 năm tù về các tội danh liên quan đến lừa đảo và tống tiền.

Tuy nhiên, vụ việc còn gây tranh cãi về thủ tục tố tụng. Luật sư của người phụ nữ công khai đặt vấn đề về quyền bào chữa và quá trình xét xử. Danh tính vị đại gia chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức.

Bài viết của luật sư Trương Tân Niên về vụ án tình ái của đại gia giấu tên ở Thâm Quyến gây nhiều đồn đoán. Ảnh: Sina.

Trên mạng xuất hiện thông tin vị đại gia liên quan là Đan Bân (Dan Bin), nhà đầu tư nổi tiếng và Chủ tịch Công ty Đầu tư Đông Phương Cảng Loan. Tuy nhiên ông Đan Bân đã lên tiếng phủ nhận mình liên quan đến vụ việc.

Điểm đáng chú ý của vụ án không chỉ là mối quan hệ ngoài hôn nhân, mà còn là việc một cuộc chia tay có thể biến thành cuộc đối đầu pháp lý giữa người đàn ông, người vợ và người tình. Khi tài sản được trao tặng trong thời kỳ hôn nhân, quyền lợi của người vợ và tính hợp pháp của các giao dịch có thể trở thành trọng tâm tranh chấp.

Vụ Quách Đài Minh: Tin đồn tình ái phủ bóng lên đời tư tỷ phú

Tháng 8/2026, truyền thông Trung Quốc và Đài Loan đưa tin ông Quách Đài Minh (Terry Gou), nhà sáng lập Foxconn và Tập đoàn Hon Hai, bị bắt gặp nhiều lần xuất hiện cùng một phụ nữ khoảng 50 tuổi khi chơi golf.

Một số hình ảnh được báo chí đăng tải cho thấy người phụ nữ thường xuyên đi cùng Quách Đài Minh, nhắc ông uống nước và giúp ông thoa kem chống nắng. Truyền thông cũng đưa tin người phụ nữ nhiều lần xuất hiện tại nơi ở riêng của ông.

Bà Tăng Hinh Oánh, vợ ông Quách Đài Minh, sau đó đăng tải thông điệp trên mạng xã hội: “Có những nỗi ấm ức không thể giải thích với tất cả mọi người chỉ bằng vài câu; có những im lặng không có nghĩa là không có chuyện”.

Tăng Hinh Oánh, vợ ông Quách Đài Minh và bài viết gây nên nhiều bàn tán. Ảnh: Sina.

Bài đăng lập tức được liên hệ với những tin đồn về chồng bà. Tuy nhiên, bà Tăng không trực tiếp xác nhận việc Quách Đài Minh ngoại tình, còn những hình ảnh được công bố cũng chưa đủ để chứng minh có quan hệ ngoài hôn nhân.

Ông Quách Đài Minh là doanh nhân Đài Loan, không phải doanh nhân đại lục. Dù vậy, câu chuyện cho thấy các tin đồn tình ái vẫn có thể gây chú ý lớn đối với những người đứng đầu tập đoàn kinh tế có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Khi bê bối tình ái vượt khỏi phạm vi gia đình

Một vụ việc nổi tiếng khác là câu chuyện giữa diễn viên Ngô Tú Ba (Wu Xiubo) và nữ diễn viên Trần Dục Lâm (Chen Yulin). Đây không phải trường hợp của một ông chủ tập đoàn công nghiệp, nhưng thường được nhắc đến như ví dụ điển hình về những hệ lụy pháp lý khi quan hệ ngoài hôn nhân đổ vỡ.

Năm 2018, Trần Dục Lâm công khai nói cô có quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm với Ngô Tú Ba, người đã có gia đình. Sau khi mối quan hệ tan vỡ, hai bên xảy ra tranh chấp liên quan đến tiền bạc và việc công khai thông tin riêng tư.

Tháng 1/2021, tòa án Bắc Kinh tuyên Trần Dục Lâm phạm tội tống tiền, phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phạt tiền 100.000 NDT. Theo thông tin về bản án được truyền thông công bố, tòa xác định hành vi đe dọa công khai thông tin riêng tư để buộc đối phương trả một khoản tiền lớn đã cấu thành tội tống tiền.

Ngô Tú Ba và Trần Dục Lâm có quan hệ ngoài hôn nhân dẫn đến việc Trần Dục Lâm bị phạt tù vì tội tống tiền. Ảnh: Aboluo.

Vụ việc cho thấy cần phân biệt rõ giữa thỏa thuận tài chính khi chấm dứt một mối quan hệ và hành vi dùng thông tin riêng tư để đe dọa, cưỡng ép đối phương chuyển tiền. Hai hành vi này có thể dẫn đến những hệ quả pháp lý rất khác nhau.

Quyền lực, tiền bạc và rủi ro quản trị

Nhìn từ các vụ việc trên đây, bê bối tình ái của giới doanh nhân, đại gia Trung Quốc có một số điểm chung đáng chú ý.

Thứ nhất, quan hệ cá nhân thường đan xen với quyền lực trong doanh nghiệp. Người tình có thể là thư ký, cấp dưới hoặc đối tác làm ăn. Khi người đứng đầu trao cho họ quyền tiếp cận tài sản, nhân sự hay thông tin nội bộ, ranh giới giữa đời tư và hoạt động công ty trở nên khó phân định.

Thứ hai, tài sản doanh nghiệp có thể trở thành tâm điểm tranh chấp. Nhà ở, xe sang, cổ phần, tiền đầu tư hoặc các khoản chi cho người thứ ba đều có thể bị đặt câu hỏi về nguồn gốc và tính hợp pháp, đặc biệt khi người tặng tài sản đang trong hôn nhân.

Thứ ba, những bê bối này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực tài chính, nơi niềm tin và chuẩn mực tuân thủ đóng vai trò quan trọng, một vụ việc cá nhân có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng quản trị.

Trong thế giới doanh nghiệp hiện đại, đời tư của một tỷ phú có thể vẫn là chuyện cá nhân. Nhưng khi những mối quan hệ riêng tư chạm đến quyền lực, tài sản, nhân sự và lợi ích cổ đông, chúng không còn chỉ nằm sau cánh cửa phòng ngủ.

Theo Thepaper, Ifeng, Sina