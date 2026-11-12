Jensen Huang lại vướng nghi vấn ngoại tình với phó chủ tịch Nvidia, cổ phiếu tiếp tục lao dốc

CEO Nvidia Jensen Huang tiếp tục vướng vào cáo buộc liên quan tình ái. Theo The New York Times, ngoài mối quan hệ với doanh nhân Alice Huang bị cho là có liên hệ với tình báo Trung Quốc, ông còn bị tố có quan hệ ngoài luồng với một nữ cấp dưới.

Dẫn lời các nguồn tin giấu tên, tờ New York Times cho biết người phụ nữ được nhắc đến là bà Kimberly Powell, 48 tuổi, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của tập đoàn Nvidia.

Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên Nvidia quy định rõ mọi người phải “tránh để hành vi cá nhân dẫn đến xung đột lợi ích”, trong đó có các mối quan hệ riêng tư. Công ty cũng cam kết sẽ lập tức điều tra khi xuất hiện cáo buộc về hành vi sai trái.

Trên thực tế, nhiều tập đoàn lớn có quy định rõ ràng cấm quan hệ tình cảm giữa cấp quản lý và nhân viên cấp dưới nhằm tránh xung đột lợi ích và bảo đảm tính công bằng trong môi trường làm việc.

Những thông tin về đời tư của Jensen Huang đã khiến cổ phiếu Nvidia giảm tổng cộng khoảng 10% trong hai phiên giao dịch. Trong phiên gần nhất, cổ phiếu phục hồi 2,9%, nhưng ngay sau khi bài viết của The New York Times về quan hệ Jensen Huang – Kimberly Powell được công bố, giá cổ phiếu Nvidia trong giao dịch ngoài giờ lập tức lao dốc 9%.

Bê bối kép: Nghi vấn quan hệ với cấp dưới và liên hệ với tình báo Trung Quốc

Nvidia, tập đoàn đang giữ vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp chip, hiện phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng liên quan đến tính liêm chính của lãnh đạo cấp cao.

Theo New York Times, Jensen Huang, 63 tuổi, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, không chỉ bị đặt nghi vấn về mối quan hệ không phù hợp với nữ doanh nhân Hoàng Lạc (Alice Huang), người bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc, mà còn bị cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ cấp dưới đã kết hôn là Kimberly Powell, 48 tuổi, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Bà Kimberly Powell. Ảnh: Managertoday.

Khi những tranh cãi về đời tư ngày càng lan rộng, Jensen Huang được cho là đã chính thức thừa nhận với hội đồng quản trị rằng ông có quan hệ ngoài hôn nhân.

Theo bài báo, hội đồng quản trị Nvidia đã khẩn trương thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz – một trong những công ty luật danh tiếng nhất nước Mỹ – tiến hành cuộc điều tra độc lập nội bộ. Mục tiêu là làm rõ liệu có hành vi vi phạm quy tắc liêm chính hoặc gây xung đột với lợi ích công ty hay không.

Cùng lúc, Jensen Huang còn phải đối mặt với sức ép chính trị từ Washington. Chủ tịch thuộc đảng Cộng hòa của ba ủy ban quan trọng tại Hạ viện Mỹ đã chính thức yêu cầu ông tham dự một buổi báo cáo kín, giải trình vào ngày 18/11 tới đây về mối quan hệ và những lần tiếp xúc thường xuyên với Huang Le (Alice Huang), người bị nghi là điệp viên Trung Quốc, cũng như các nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Kimberly Powell từng được xem là nhân sự thân tín, phụ trách mảng AI y tế chiến lược

Kimberly Powell có thâm niên làm việc lâu năm tại Nvidia. Bà gia nhập công ty năm 2008, được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI vào năm 2016 và lên vị trí Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế vào cuối năm 2017.

Bà chịu trách nhiệm thúc đẩy ứng dụng chip và công nghệ AI của Nvidia trong các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh y khoa, giáo dục đại học và nghiên cứu sinh học. Powell cũng là một trong những gương mặt thường xuyên đại diện Nvidia phát biểu trước công chúng.

Tại hội nghị GTC (GPU Technology Conference) - hội nghị công nghệ thường niên do Nvidia tổ chức, được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất thế giới về GPU, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán tăng tốc - hồi tháng 3 năm nay, bà Powell từng thay mặt Nvidia trình bày bài diễn thuyết chuyên đề về cách AI có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực y tế và sinh học. Trong phần trình chiếu, bà thậm chí sử dụng hình ảnh hoạt họa mô phỏng Jensen Huang, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai người trong công việc.

Những cáo buộc mới nhất, nếu được xác minh, ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp đến Jensen Huang, cũng có thể khiến vị thế và con đường thăng tiến của nữ lãnh đạo từng giữ vai trò quan trọng trong mảng AI y tế của Nvidia chịu ảnh hưởng đáng kể.

Nữ doanh nhân người Trung Quốc Alice Huang (Hoàng Lạc). Ảnh: NYT.

Hội đồng quản trị Nvidia có thể sớm quyết định số phận CEO Jensen Huang

Theo The Wall Street Journal, dẫn lời những nguồn tin am hiểu vấn đề, Hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị phương án thay thế CEO Jensen Huang sau những thông tin liên quan đến hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông. Cuộc họp bàn về vấn đề này có thể diễn ra ngay trong ngày thứ Tư (11/11) theo giờ Mỹ.

Trong khi đó, Bloomberg cũng đưa tin Hội đồng quản trị đã thuê một công ty tư vấn bên ngoài tìm kiếm ứng viên cho vị trí CEO, đồng thời dự kiến họp vào thứ Tư để thảo luận về việc ông Jensen Huang tiếp tục tại nhiệm hay phải rời ghế. Đến nay, chưa có thông tin nào tiết lộ danh tính ứng viên kế nhiệm hoặc người có thể tạm thời điều hành Nvidia nếu ông Huang bị thay thế.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng kết cục chưa chắc là Jensen Huang phải từ chức. Theo phân tích của các học giả về quản trị doanh nghiệp được tạp chí Fortune dẫn lại, Hội đồng quản trị có thể lựa chọn giải pháp dung hòa: bổ nhiệm một nhân vật giữ vai trò số hai với quyền hạn rõ ràng, công khai hơn kế hoạch kế nhiệm CEO, đồng thời điều chỉnh cơ cấu ghế trong hội đồng để tăng cường giám sát.

Theo phương án này, Jensen Huang vẫn có thể tiếp tục giữ chức CEO, nhưng quyền lực sẽ chịu sự kiểm soát và ràng buộc chặt chẽ hơn.

Theo TVBS. Managertoday