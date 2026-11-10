5 tỷ phú công nghệ vướng sóng gió đời tư, các đế chế kinh doanh cũng bị cuốn vào

Từ khoản phân chia tài sản khoảng 38 tỷ USD của Jeff Bezos đến những rạn nứt giữa các tỷ phú Thung lũng Silicon, đời tư của giới siêu giàu nhiều lần vượt khỏi phạm vi cá nhân, kéo theo biến động về tài sản, quyền kiểm soát và vận mệnh các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Bill Gates, Jeff Bezos và Jensen Huang đều vướng phải bê bối về đời tư, gây ảnh hưởng tới đế chế kinh doanh tỷ đô của họ. Ảnh: Getty.

Trong môi trường kinh doanh và đầu tư quốc tế, đời tư của các nhà sáng lập hay Tổng giám đốc điều hành (CEO) thuộc các tập đoàn đa quốc gia chưa bao giờ đơn thuần dừng lại ở góc độ đạo đức hay thói quen cá nhân. Khi người trong cuộc nắm giữ cổ phần chi phối, chìa khóa công nghệ cốt lõi hoặc có sức ảnh hưởng địa chính trị sâu rộng, các cuộc khủng hoảng hôn nhân và quan hệ tình cảm ngoài luồng lập tức chuyển hóa thành bài toán rủi ro tài chính, quản trị doanh nghiệp và an ninh quốc gia.

Những thương vụ phân chia tài sản hàng chục tỷ USD, sự sụp đổ của các tượng đài từ thiện hay các cuộc điều tra độc lập tác động trực tiếp đến giá trị cổ phiếu là minh chứng rõ nhất cho thấy: trong giới tinh hoa, ranh giới giữa đời tư và vận mệnh tập đoàn gần như không tồn tại.

1. Jeff Bezos và cuộc phân chia tài sản kỷ lục trong lịch sử Amazon

Jeff Bezos trong bức ảnh chụp cùng Lauren Sánchez. Ảnh: Getty.

Vào tháng 1/2019, trang tin điều tra National Enquirer bất ngờ đăng tải loạt bài viết dài 11 trang với đầy đủ bằng chứng gồm tin nhắn riêng tư và hình ảnh giữa Jeff Bezos — người sáng lập kiêm CEO của đế chế thương mại điện tử Amazon — và Lauren Sánchez, một cựu MC truyền hình. Vụ việc bùng nổ chỉ vài giờ sau khi Jeff Bezos và người vợ gắn bó 25 năm, bà MacKenzie Scott, phát đi thông báo chung về quyết định ly hôn.

Vụ việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi của một tin đồn báo chí thông thường để trở thành bài toán tái cơ cấu sở hữu tại một trong những tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất hành tinh.

Theo thỏa thuận đền bù ly hôn được công bố chính thức vào tháng 4/2019 trên Reuters và Wall Street Journal, bà MacKenzie Scott nhận 4% cổ phần phổ thông tại Amazon, tương đương khoảng 38 tỷ USD tại thời điểm đó. Cuộc chia tài sản này chính thức trở thành thương vụ ly hôn đắt đỏ nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Để giữ cho cấu trúc quản trị của Amazon không bị đứt gãy hoặc đối mặt với nguy cơ thâu tóm thù nghịch từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, bà Scott đã đưa ra quyết định chuyển giao toàn bộ quyền biểu quyết đối với số cổ phần này cho Jeff Bezos.

Mặc dù cấu trúc tập đoàn được bảo toàn về mặt lý thuyết, áp lực truyền thông dồn dập cùng sự thay đổi trong định hướng cá nhân được giới phân tích nhận định là tác nhân trực tiếp thúc đẩy Jeff Bezos quyết định rời ghế CEO Amazon vào năm 2021 để chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành và dành thời gian cho tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin.

2. Bill Gates và vết nứt trên tượng đài từ thiện toàn cầu

Tỷ phú Bill Gates gặp sóng gió vì bị phát hiện có liên quan tới tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Ảnh: Getty.

Tháng 5/2021, cộng đồng quốc tế chấn động trước thông tin Bill Gates và bà Melinda French Gates chính thức đệ đơn ly hôn sau 27 năm chung sống.

Ngay sau tuyên bố chung, các nhật báo tài chính hàng đầu như Wall Street Journal và New York Times phanh phui việc Hội đồng quản trị Microsoft từng phải thuê một công ty luật độc lập tiến hành điều tra từ năm 2019 liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng giữa Bill Gates và một nữ kỹ sư của tập đoàn diễn ra vào năm 2000. Đồng thời, những tiết lộ về việc ông từng nhiều lần gặp gỡ tài phiệt tội phạm tình dục Jeffrey Epstein cũng tạo ra áp lực tâm lý nặng nề khiến bà Melinda quyết định chấm dứt hôn nhân.

Hệ lụy của vụ việc không dừng lại ở góc độ hình ảnh cá nhân. Trong giai đoạn Hội đồng quản trị Microsoft tiến hành cuộc xem xét nội bộ, Bill Gates đã đột ngột thông báo rời khỏi ghế thành viên HĐQT của cả Microsoft lẫn tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett vào tháng 3 năm 2020.

Về mặt quản trị từ thiện, vụ việc tác động tiêu cực đến Quỹ Bill & Melinda Gates — tổ chức phi chính phủ có nguồn lực tài chính lớn nhất thế giới. Dù ban đầu hai bên cam kết tiếp tục đồng hành điều hành, sự rạn nứt trong niềm tin quản trị đã dẫn đến việc bà Melinda French Gates chính thức rút khỏi quỹ vào năm 2024 để thành lập tổ chức từ thiện riêng mang tên Pivotal Ventures, khép lại mô hình hợp tác từ thiện gia tộc kéo dài nhiều thập kỷ.

3. Elon Musk và đợt thoái vốn làm rạn nứt liên minh Thung lũng Silicon

Elon Musk từng có mối quan hệ tình cảm lén lút ngắn hạn với Nicole Shanahan — vợ của Sergey Brin. Ảnh: Getty.

Tháng 7/2022, tờ Wall Street Journal đăng tải bài viết độc quyền gây chấn động giới công nghệ, cáo buộc Elon Musk từng có mối quan hệ tình cảm lén lút ngắn hạn với Nicole Shanahan — vợ của Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google.

Sự việc mang tính chất nhạy cảm đặc biệt vì Sergey Brin không chỉ là bạn thân lâu năm mà còn là một trong những nhà đầu tư cá nhân đầu tiên tin tưởng rót 500.000 USD giúp Tesla vượt qua cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng vào năm 2008.

Mặc dù Elon Musk và Nicole Shanahan liên tục đăng tải các tuyên bố bác bỏ thông tin trên mạng xã hội X (Twitter), vụ việc đã trực tiếp châm ngòi cho cuộc ly hôn giữa Sergey Brin và Shanahan.

Quan trọng hơn, theo các nguồn tin tài chính độc lập được The Wall Street Journal trích dẫn, Sergey Brin đã chỉ đạo toàn bộ các cố vấn tài chính cá nhân tiến hành thoái sạch vốn khỏi các khoản đầu tư riêng của ông tại các công ty do Elon Musk điều hành (bao gồm Tesla và SpaceX).

Hành động này đã cắt đứt hoàn toàn liên minh đầu tư kéo dài nhiều năm giữa hai vị tỷ phú sở hữu tầm ảnh hưởng lớn nhất Thung lũng Silicon, đồng thời tạo ra tiền lệ về việc rủi ro đời tư cá nhân có thể làm đứt gãy các mối quan hệ đầu tư chiến lược trong ngành công nghệ cao.

4. Rupert Murdoch và các cuộc chiến chia tách đế chế truyền thông

Rupert Murdoch và Uwendy Deng. Ảnh: Getty.

Là ông trùm truyền thông đứng đầu News Corp và Fox Corporation — tập đoàn sở hữu các cơ quan báo chí và truyền hình quyền lực như Wall Street Journal, The Times hay Fox News — Rupert Murdoch nổi tiếng với lịch sử đời tư phức tạp qua 5 đời vợ và 4 lần ly hôn.

Cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất diễn ra vào năm 2013 khi ông bất ngờ đệ đơn ly hôn người vợ thứ ba, bà Wendi Deng (Đặng Văn Cách), kém ông 38 tuổi, giữa làn sóng đồn đoán của báo chí Anh và Mỹ về các mối quan hệ cá nhân đan xen.

Hệ lụy từ các cuộc ly hôn liên tiếp của Rupert Murdoch không chỉ tính bằng hàng trăm triệu USD tiền đền bù hay bất động sản bàn giao, mà trực tiếp đe dọa đến cấu trúc kiểm soát của quỹ gia đình (Murdoch Family Trust).

Mỗi biến động hôn nhân đều kéo theo các thỏa thuận pháp lý phức tạp liên quan đến quyền biểu quyết của các con ông đối với các kênh truyền hình và báo chí có khả năng định hình dư luận chính trị tại Mỹ và Anh. Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa các thành viên thế hệ thứ hai nhằm tranh giành quyền chi phối tập đoàn sau khi ông thoái lui là hậu quả trực tiếp từ cấu trúc gia tộc bị xáo trộn qua nhiều biến cố đời tư.

5. Jensen Huang: Khủng hoảng quy tắc ứng xử và bài toán an ninh công nghệ

Jensen Huang bị bắt gặp thân mật với Alice Huang trong một quán bar ở Đài Bắc. Ảnh: Getty.

Tháng 11/2026, CEO tập đoàn vi chip bán dẫn Nvidia — Jensen Huang — phát đi một thư điện tử nội bộ gửi toàn thể nhân viên tập đoàn, chính thức thừa nhận việc ông không chung thủy với người vợ Lori Huang, tên khai sinh là Lori Mills, sau 41 năm gắn bó.

Các nguồn tin nhật báo như Financial Times và New York Times xác định người phụ nữ liên quan là Alice Huang (tên thật là Huang Le), cựu nhân sự cấp cao tại Megaspeed — doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore chuyên cung cấp hạ tầng điện toán đám mây và là bên mua lượng lớn GPU từ Nvidia.

Vụ việc nhanh chóng chuyển hóa từ bê bối cá nhân thành cuộc khủng hoảng quản trị và địa chính trị phức tạp. Việc có quan hệ tình cảm với lãnh đạo đối tác kinh doanh đã vi phạm nghiêm trọng quy định về xung đột lợi ích của Nvidia, buộc Hội đồng quản trị tập đoàn phải lập tức kích hoạt cuộc điều tra độc lập.

Đáng chú ý hơn, trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ vi chip AI sang Trung Quốc, việc Alice Huang bị các cơ quan an ninh Mỹ đưa vào tầm ngắm điều tra về nghi vấn liên kết thu thập thông tin và dàn xếp các hợp đồng chip trị giá hàng tỷ USD cho thị trường châu Á đã khiến vụ việc bùng nổ tại Quốc hội Mỹ.

Các nghị sĩ thuộc Hạ viện Mỹ đã lên tiếng yêu cầu tiến hành các phiên điều trần, khiến giá cổ phiếu Nvidia chịu áp lực chao đảo lớn và đặt chiếc ghế lãnh đạo của Jensen Huang trước rủi ro quản trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử tập đoàn.

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