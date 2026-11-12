VinFast ra mắt VF 5 và VF 6 mới, trang bị và giá bán thay đổi ra sao?

Sáng 12/11, VinFast ra mắt phiên bản nâng cấp của VF 5 và VF 6 tại thị trường Việt Nam, với một số thay đổi về thiết kế, trang bị và thông số vận hành.

VinFast VF 5 thay đổi thiết kế, pin tăng dung lượng

So với đời trước, VinFast VF 5 2027 gần như được lột xác về ngoại hình. Thay cho những đường nét bo tròn trên đời cũ, xe sở hữu thiết kế vuông vắn, góc cạnh hơn. Cụm đèn chiếu sáng chính được chuyển xuống thấp, trong khi đèn hậu và cản sau cũng được làm mới.

VinFast VF 5 thế hệ mới sở hữu thiết kế vuông vắn hơn đời trước, với cụm đèn chiếu sáng chính chuyển xuống thấp và bộ mâm mang kiểu dáng mới. Ảnh: VinFast.

Xe dài 3.987 mm và rộng 1.772 mm, tăng lần lượt 20 mm và 49 mm so với đời trước. Thay đổi này giúp mẫu SUV điện cỡ A có diện mạo bề thế hơn. Bộ mâm cũng được thiết kế lại, với kích thước 17 inch trên bản Premium.

Khoang lái được thiết kế lại với màn hình trung tâm 10 inch, thay cho loại 8 inch trước đây. Cần số chuyển ra sau vô lăng tương tự các mẫu xe gần đây của VinFast. Xe bổ sung sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và hệ thống phanh tái sinh 4 chế độ.

Về sức mạnh, VF 5 mới chỉ đạt công suất 98 mã lực, giảm 38 mã lực so với mức 136 mã lực của đời trước. Bù lại, mô-men xoắn của xe tăng từ 135 Nm lên 180 Nm. Pin Premium tăng từ 37,23 lên 43 kWh, cho phạm vi di chuyển 370 km (NEDC), tăng 44 km.

Khoang lái VinFast VF 5 mới được bố trí lại với màn hình trung tâm 10 inch, cần số đặt sau vô lăng và khu vực bệ trung tâm thiết kế tối giản. Ảnh: VinFast.

VF 5 Premium mới có giá niêm yết 540 triệu đồng, tăng 11 triệu đồng, so với mức 529 triệu đồng của đời trước. Ngoài ra, VinFast còn giới thiệu bản Green hướng tới nhóm xe dịch vụ, giá 460 triệu đồng, sử dụng pin 37,23 kWh, di chuyển tối đa 320 km.

Sau khi ra mắt, VF 5 tiếp tục cạnh tranh với Kia Sonet (450-584 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng) và Toyota Raize (510 triệu đồng).

VinFast VF 6 tăng phạm vi di chuyển, giảm giá tới 43 triệu đồng

Khác với VF 5, VinFast VF 6 mới giữ kiểu dáng tổng thể của đời trước nhưng tinh chỉnh nhiều chi tiết. Cụm đèn trước có họa tiết chữ V mới, cản trước và đèn hậu được thiết kế lại. Xe bổ sung tay nắm cửa kiểu mới và mâm 19 inch trên bản Premium.

VinFast VF 6 mới giữ kiểu dáng tổng thể của đời trước nhưng tinh chỉnh cụm đèn LED phía trước, bổ sung tay nắm cửa và mâm hợp kim thiết kế mới. Ảnh: VinFast.

VF 6 mới dài 4.246 mm, rộng 1.827 mm và cao 1.616 mm. Khoang nội thất được bố trí lại theo hướng tối giản. Bản Comfort có màn hình 10 inch, âm thanh 6 loa, trong khi bản Premium sử dụng màn hình 12,9 inch, âm thanh 8 loa, sạc không dây và cốp điện.

Cả 2 phiên bản VF 6 mới đều sử dụng mô-tơ điện công suất 174 mã lực. So với đời trước, bản Comfort giữ nguyên sức mạnh của bản Eco, trong khi bản Premium giảm 27 mã lực so với bản Plus cũ (201 mã lực).

Dung lượng pin khả dụng tăng nhẹ từ 59,6 kWh lên 60 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 100 kW. Theo chuẩn NEDC, VF 6 Comfort di chuyển tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy, còn bản Premium đạt 480 km, so với phạm vi 460-485 km của thế hệ trước.

Khoang lái VinFast VF 6 thế hệ mới được thiết kế lại theo hướng tối giản, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch trên bản Premium và cách phối màu nội thất hai tông màu. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 6 Comfort có giá 646 triệu đồng, giảm 43 triệu đồng so với bản Eco đời trước (689 triệu đồng). Bản Premium giá 715 triệu đồng, thấp hơn 34 triệu đồng so với bản Plus cũ (749 triệu đồng).

Ở phân khúc SUV cỡ B, VF 6 cạnh tranh với Mitsubishi Xforce (605-720 triệu đồng), Kia Seltos (549-689 triệu đồng) và Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng).