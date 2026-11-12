Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời, Moscow tiết lộ nguyên nhân

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev qua đời tại Moscow ngày 11/11, hưởng thọ 66 tuổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ông mất do bệnh mãn tính, sau khi cơ quan này thông báo ông qua đời đột ngột.

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev qua đời tại Moscow ngày 11/11, hưởng thọ 66 tuổi. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận thông tin, trong khi người phát ngôn Maria Zakharova cho biết ông mất sau thời gian mắc bệnh mãn tính.

Trong thông cáo đăng trên kênh Telegram chính thức hôm 11/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Darchiev "qua đời đột ngột" khi đang ở tuổi 66. Cơ quan này gọi ông là một nhà ngoại giao xuất sắc, nhà quản lý giàu kinh nghiệm, người đồng nghiệp và người thầy tận tâm.

“Ông Alexander Darchiev công tác tại một trong những lĩnh vực có ý nghĩa và đòi hỏi trách nhiệm cao nhất trong chính sách đối ngoại của Nga”, thông cáo viết, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân của ông.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ông Darchiev qua đời tại Moscow do mắc bệnh mãn tính. Bà nói thêm Bộ Ngoại giao sẽ thông báo sau về thời gian và địa điểm tổ chức lễ tiễn biệt.

Trong một thông điệp riêng, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông Darchiev. Cơ quan này cho biết nhà ngoại giao đã dành cả cuộc đời để kiên định bảo vệ lợi ích của Nga tại khu vực Bắc Mỹ và thúc đẩy xây dựng quan hệ bình đẳng với Mỹ.

Đại sứ quán nhấn mạnh ông Darchiev luôn tin tưởng cấp dưới, tôn trọng đồng nghiệp và nỗ lực gắn kết tập thể. Theo cơ quan này, ông cũng tạo dựng môi trường làm việc mà các nhân viên có thể dựa vào kinh nghiệm và sự hỗ trợ của người đi trước.

Theo một nguồn tin am hiểu sự việc nói với CNN, ông Darchiev đã rời Đại sứ quán Nga tại Washington trước khi trở về Moscow điều trị bệnh kéo dài.

Nhà ngoại giao kỳ cựu này được biết đến với những phát biểu chỉ trích gay gắt phương Tây. Ông giữ cương vị Đại sứ Nga tại Mỹ từ tháng 3/2025, trong giai đoạn quan hệ Moscow - Washington có dấu hiệu cải thiện khi Tổng thống Donald Trump nối lại đối thoại với Nga và thu hẹp viện trợ cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington đã nhận được thông tin về việc ông Darchiev qua đời và gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân của nhà ngoại giao Nga.

Trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Washington, ông Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Ông cũng có nhiều năm công tác tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở Mỹ và Canada, trong đó có nhiệm kỳ Đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến năm 2021.

Ông Darchiev tốt nghiệp Đại học Quốc gia Moscow năm 1983, sau đó làm nghiên cứu về các vấn đề Mỹ và Canada. Ông gia nhập ngành ngoại giao Nga năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ở Bắc Mỹ.

Tháng 2/2025, ông dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thảo luận việc bình thường hóa hoạt động của các cơ quan ngoại giao hai nước. Washington khi đó đã chính thức chấp thuận đề cử ông làm đại sứ Nga tại Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh bổ nhiệm ông vào ngày 6/3/2025.

Gần một thập kỷ trước, một nhà ngoại giao Nga khác cũng qua đời đột ngột khi đang đảm nhiệm cương vị đại sứ. Ông Vitaly Churkin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, mất năm 2017 ở tuổi 64 sau một cơn ngừng tim, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 65.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, tuổi thọ trung bình của nam giới tại Nga vào khoảng 68 tuổi.

Theo CNN, RT