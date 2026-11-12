Trung Quốc siết thuế đối với tín thác ở nước ngoài, thu 24 tỷ USD, 21 người giàu bị nêu tên

Tổng cục Thuế Trung Quốc ngày 11/11 cho biết thời gian 90 ngày để triển khai chính sách đánh thuế thu nhập từ các quỹ tín thác ở nước ngoài đã kết thúc. Tổng số thuế thu nhập cá nhân được kê khai theo quy định mới đã vượt 160 tỷ NDT (24 tỷ USD).

Theo Tân Hoa xã, trong tổng số tiền này, hơn 120 tỷ NDT đã được nộp vào ngân sách riêng trong tháng 10, góp phần giúp nguồn thu thuế thu nhập cá nhân của Trung Quốc trong tháng tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 24/7/2026, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc ban hành Thông báo số 21/2026 về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với tín thác ở nước ngoài. Văn bản quy định người có thu nhập từ các quỹ tín thác ở nước ngoài phải hoàn tất việc kê khai và nộp thuế trong thời hạn chuyển tiếp 90 ngày. Những người thực hiện đúng thời hạn này sẽ không bị tính tiền chậm nộp.

Theo số liệu kê khai, phần lớn người nộp thuế có tài sản lớn và đang nắm giữ các quỹ tín thác ở nước ngoài đã hợp tác với chính sách mới, chủ động hoàn tất thủ tục kê khai và nộp bổ sung trước khi thời gian chuyển tiếp kết thúc.

Một số người am hiểu ngành tín thác cho biết, xét theo tiến độ thu ngân sách, một đợt kê khai cao điểm đã diễn ra trước khi giai đoạn chuyển tiếp khép lại vào tháng 9. Sang tháng 10, tiền thuế được nộp tập trung vào ngân sách, tạo nên đặc điểm nổi bật: kê khai tập trung, nộp thuế tập trung. Nhìn chung, quá trình triển khai chính sách diễn ra ổn định và có trật tự.

Bắc Kinh công khai danh sách 21 người không hợp tác nộp thuế

Tuy nhiên, không phải tất cả người nộp thuế đều chủ động chấp hành. Theo nguồn tin trong ngành tín thác, Cục Thuế quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, đã rà soát và công bố danh sách 21 cá nhân không hợp tác trong việc kê khai thuế đối với tín thác ở nước ngoài. Danh sách bao gồm những người có tài sản lớn nhưng quá hạn vẫn không kê khai, kê khai không trung thực hoặc dù đã được cơ quan thuế nhắc nhở vẫn từ chối nộp bổ sung.

Thông tin về các trường hợp này được cho là tổng hợp từ hệ thống giám sát dữ liệu lớn về thuế, các kênh trao đổi thông tin thuế xuyên biên giới và hoạt động đối chiếu dữ liệu về người thụ hưởng tín thác ở nước ngoài.

Trung Quốc bắt đầu siết thu thuế thu nhập từ hoạt động tín thác của người giàu ở nước ngoài. Ảnh: Sina.

Theo quy định quản lý hiện hành, thu nhập từ tín thác ở nước ngoài đã được xác định rõ thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế có nghĩa vụ kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu nhập nhận được thông qua những cấu trúc tín thác này.

Với các trường hợp cố tình không hợp tác, quá hạn kê khai hoặc kê khai sai sự thật, cơ quan thuế có thể truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và áp dụng các hình thức xử phạt hành chính tùy mức độ vi phạm. Những biện pháp khác, trong đó có công khai danh tính, cũng có thể được áp dụng.

Việc cơ quan thuế Bắc Kinh công bố danh sách 21 người không hợp tác được xem là một biểu hiện cụ thể của cơ chế giám sát và thực thi chính sách mới.

Trung Quốc tiếp tục siết việc kê khai thuế

Theo nhận định của những người trong ngành, hoạt động quản lý thuế đối với tín thác ở nước ngoài đang chuyển từ giai đoạn hướng dẫn, khuyến khích tự giác trong thời kỳ chuyển tiếp sang cơ chế kê khai và thu thuế thường xuyên.

Đối với nhóm người có tài sản lớn, dư địa sử dụng các cấu trúc tín thác ở nước ngoài để sắp xếp nghĩa vụ thuế như trước đây đang bị thu hẹp đáng kể. Việc kê khai trung thực và nộp thuế theo quy định ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc.

Sau khi thời gian chuyển tiếp kết thúc, cơ quan thuế Trung Quốc sẽ tập trung xử lý những trường hợp kê khai không chính xác hoặc chưa chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo đó, người nộp thuế sẽ được yêu cầu bổ sung hồ sơ và nộp đầy đủ số tiền còn thiếu theo quy định, đồng thời phải chịu khoản tiền phạt chậm nộp nếu thuộc diện áp dụng.

Những trường hợp vẫn không kê khai hoặc cố tình kê khai sai sau khi đã được cơ quan thuế nhắc nhở có thể bị đưa vào diện thanh tra, kiểm tra. Các vi phạm nghiêm trọng sẽ bị công khai danh tính.

Cơ quan thuế Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ xử lý theo pháp luật các tổ chức trung gian và cá nhân có hành vi dụ dỗ, tiếp tay cho người nộp thuế trốn thuế; tùy mức độ, những trường hợp vi phạm có thể bị công bố công khai.

Động thái này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát nghĩa vụ thuế đối với tài sản và thu nhập của người giàu được cấu trúc thông qua các quỹ tín thác ở nước ngoài.

Theo Sina