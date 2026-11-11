Mất con gái vì xe ben chở quá tải, người cha trở thành “thợ săn” xe tải vi phạm luật

Sau khi con gái 9 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến xe ben chở quá tải 92%, một người cha Trung Quốc đã gác lại công việc kinh doanh để ngày ngày ghi hình những xe tải vi phạm, gửi bằng chứng cho cảnh sát giao thông.

Sau khi con gái 9 tuổi thiệt mạng trong một vụ va chạm giao thông, một người cha ở miền Đông Nam Trung Quốc đã trở thành công dân chuyên theo dõi và tố giác những phương tiện nguy hiểm trên đường phố.

Ngày 1/8, vợ ông Wu Zhisheng (Ngô Chí Thịnh) chở hai con gái nhỏ bằng xe đạp điện qua một nút giao ở tỉnh Giang Tây thì bị một chiếc xe ben đang rẽ đâm trúng.

Con gái lớn của họ, bé Zijin (Tử Cẩn), tử vong tại hiện trường. Người mẹ và cô con gái 5 tuổi bị thương.

Khi ông Ngô vội vã đến hiện trường, ông thấy tài xế đứng cạnh chiếc xe, đi dép lê. Gần đó, vợ ông khóc nức nở trong đau đớn, còn cô con gái nhỏ tuyệt vọng gọi chị gái.

Sau đó, cảnh sát xác định chiếc xe tải đã chở quá tải 92% và hệ thống phanh bị lỗi. Tài xế họ Chu bị xác định hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn.

Không hài lòng trước quyết định của cơ quan chức năng khi không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công ty vận tải và nhà thầu xây dựng vì cho rằng chưa có đủ bằng chứng về hành vi phạm tội, ông Ngô tạm gác công việc kinh doanh để dành toàn bộ thời gian theo dõi những phương tiện hạng nặng nguy hiểm.

Ngày qua ngày, ông có mặt tại các nút giao đông đúc gần trường học và sân chơi để quan sát, ghi hình xe ben, xe trộn bê tông và xe chở hàng.

Đến nay, ông Ngô đã ghi nhận hơn 20 phương tiện hạng nặng có hành vi vi phạm, bao gồm đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá tải, che khuất biển số và vận chuyển hàng hóa trái phép. Ông gửi các đoạn video này cho cảnh sát giao thông, đồng thời đăng tải lên mạng.

Truyền thông Trung Quốc gọi ông là một “người tố giác vì lợi ích công cộng”. Tuy nhiên, ông Ngô cho rằng mình chỉ là một công dân bình thường, muốn cảnh báo người dân và cơ quan chức năng về những mối nguy hiểm trên đường phố.

“Nếu tài xế tuân thủ nghiêm quy định phải dừng hẳn xe trước khi rẽ phải”, ông nói với truyền thông, “con tôi đã không phải chết”.

Theo Viện Dữ liệu lớn Tư pháp Trung Quốc, xe tải hạng nặng liên quan đến 32% số vụ tai nạn giao thông gây chết người hoặc thương tích tại nước này. Chở quá tải, chạy quá tốc độ và tài xế mệt mỏi được xác định là những nguyên nhân hàng đầu.

Ông Ngô tính toán chiếc xe ben gây tai nạn đã chở quá tải 92%, với khối lượng hàng hóa nặng gấp khoảng 2.000 lần trọng lượng của con gái lớn.

Ông nhớ lại những năm trước, mỗi dịp Ngày của Cha, bé Tử Cẩn thường gửi cho mình những tấm thiệp điện tử, trong đó ca ngợi ông là người cha phi thường và trụ cột vững chắc của gia đình.

Tại phiên tòa ngày 2/11, tài xế họ Chu không nhận tội và không thể hiện sự hối lỗi. Người này còn cho rằng vợ ông Ngô đã tự lái xe đâm vào mình.

Ông Ngô cho biết sẽ khởi kiện dân sự đối với tài xế Chu, công ty bảo hiểm của chiếc xe, nhà thầu xây dựng và doanh nghiệp vận tải để yêu cầu bồi thường.

Vụ việc đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

“Tên Tử Cẩn của cô bé được đặt theo một câu thơ trong Kinh Thi. Chỉ cần nhìn cái tên cũng đủ hiểu em được gia đình yêu thương đến nhường nào”, một người dùng bình luận.

“Tôi hy vọng gia đình cuối cùng có thể vượt qua nỗi đau này, trân trọng cô con gái còn lại và tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sống”, một người khác viết.

Theo SCMP