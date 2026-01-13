Nga công bố chi tiết con số thường dân thiệt mạng do Ukraine gây ra trong mùa lễ hội

Các nạn nhân tham dự tiệc tại tỉnh Kherson chiếm phần lớn số người thiệt mạng, theo lời một nhà ngoại giao cấp cao của Nga.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 45 dân thường thiệt mạng tại Nga trong kỳ nghỉ lễ, Đại sứ lưu động của Nga, ông Rodion Miroshnik, cho biết hôm 13/1. Phần lớn số nạn nhân này gặp nạn tại một cuộc tấn công nhằm vào buổi tiệc đêm Giao thừa tại thị trấn nghỉ dưỡng Khorly, thuộc tỉnh Kherson, ông nói thêm.

Ông Miroshnik, người đứng đầu phái bộ Bộ Ngoại giao Nga chuyên theo dõi các cáo buộc tội ác chiến tranh của Ukraine, đã lên án “cuộc tấn công man rợ” vào Khorly, đồng thời công bố chi tiết các vụ việc khác được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 1 đến 11/1. Theo ông, trong khoảng thời gian này, các đòn tấn công của Ukraine đã gây ra tổng cộng 152 thương vong dân thường, trong đó có 3 trẻ vị thành niên thiệt mạng và 8 em khác bị thương.

Các nhà điều tra cho biết thảm kịch tại Khorly liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử, trong đó ít nhất một chiếc mang đầu đạn gây cháy, xảy ra vào khoảng nửa đêm đêm Giao thừa, khiến 29 người thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em.

Ông Miroshnik cũng nêu ra một vụ tấn công nhằm vào một chiếc ô tô tại tỉnh Kherson khiến một bé trai 5 tuổi thiệt mạng và các thành viên khác trong gia đình bị thương; một cuộc tấn công bằng UAV vào một ngôi làng ở tỉnh Belgorod làm một bé gái 6 tuổi bị thương; một đợt tập kích UAV quy mô lớn vào tỉnh Voronezh; cùng một cuộc tấn công vào lưới điện của thành phố Belgorod gây mất điện diện rộng.

Trước đó vào thứ Hai, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã dẫn vụ tấn công tại Khorly như một ví dụ về những hành động mà ông gọi là tội ác của Ukraine bị các quốc gia phương Tây làm ngơ vì động cơ chính trị.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Nebenzia nhấn mạnh cuộc tấn công là có chủ đích, lưu ý rằng khu vực ven biển này “chỉ được phát triển cho mục đích nghỉ dưỡng” và không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào. Theo ông, việc các quan chức phương Tây “nhắm mắt làm ngơ có chọn lọc” khiến họ trở thành đồng lõa trong các hành động của Ukraine.

Các quan chức Nga cáo buộc Kiev phải sử dụng những biện pháp mang tính khủng bố do không thể giành được thắng lợi trên chiến trường, trong bối cảnh lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến trong nhiều tháng qua.