Thép xây dựng tòa nhà bị sập ở Bangkok không đủ chất lượng, nghi đến từ công ty đã bị đóng cửa

13 trong số 28 mẫu thép không đạt tiêu chuẩn

Sau khi kiểm tra sơ bộ hiện trường, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Akanat Promphan hôm 1/4 cho biết tòa nhà xảy ra tai nạn bị nghi ngờ sử dụng thép không đạt tiêu chuẩn. Theo tin của các cơ quan truyền thông Thái Lan, 13 trong số 28 mẫu thanh thép lấy tại hiện trường được phát hiện là không đạt tiêu chuẩn.

Tòa nhà 30 tầng chưa hoàn thiện này ban đầu được dự kiến ​​sẽ được sử dụng làm trụ sở của Văn phòng Kiểm toán Thái Lan. Đây cũng là tòa nhà duy nhất ở Thái Lan bị sụp đổ hoàn toàn trong trận động đất mạnh ở Myanmar. Tính đến hôm nay, vẫn còn 76 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát đang diễn ra. Ảnh: SingTao.



Như có thể thấy trong các bức ảnh trên báo chí, tòa nhà đã được cất nóc và đang được lắp đặt tường kính. Tuy nhiên, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Thái Lan Sutthipong Boonnithi ngày 29/3 cho biết dự án xây dựng thực tế mới chỉ hoàn thành được 30%.

Ông Mana Nimitmongkol, chủ tịch Tổ chức chống tham nhũng Thái Lan (Anti-Corruption Organisation of Thailand, ACT) tiết lộ: vào tháng 1 năm nay, Văn phòng Kiểm toán đã từng tuyên bố sẽ chấm dứt kế hoạch xây dựng tòa nhà do tiến độ thi công chậm trễ nghiêm trọng.

Ông Mana cũng chỉ ra rằng các nhân viên của ACT đã đến thị sát công trường xây dựng nhiều lần trong suốt thời gian thi công và phát hiện ra nhiều vấn đề, bao gồm sự chậm trễ của dự án, thiếu hụt lao động và thậm chí nghi ngờ cắt xén chi phí, ăn bớt vật tư. "Đôi khi số lượng công nhân trên công trường ít hơn nhiều so với số lượng cần thiết, dẫn đến việc thi công chậm trễ. Khi dự án gần kết thúc, chất lượng thi công có thể bị bỏ qua vì quá vội vã để hoàn thành", ông nói.

Tòa nhà bị sập nghi ngờ do chất lượng thép xây dựng không đảm bảo. Ảnh: Getty.



Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Akanat Promphan cho biết ông nghi ngờ tòa nhà này sử dụng thép kém chất lượng. Vào ngày 30/3, ông đã dẫn đầu một nhóm tới thu thập các mẫu vật liệu xây dựng từ đống đổ nát và tiến hành thử nghiệm tại chỗ.

Ông Akanat Promphan chỉ ra rằng trong 6 tháng qua, Bộ Công nghiệp đã đẩy mạnh trấn áp các công ty sản xuất thép kém chất lượng. "Nhiều nhà máy đang sử dụng quy trình sản xuất và thiết bị cũ được chuyển giao từ Trung Quốc, dẫn đến chất lượng thép không đạt tiêu chuẩn kiểm định". Ông cho biết 7 Nhà máy thép đã bị đóng cửa và tịch thu số tài sản trị giá 360 triệu baht (10 triệu USD).

Truyền thông địa phương đưa tin Hiệp hội Sắt thép Thái Lan và Bộ Công nghiệp đã lấy 28 thanh thép từ hiện trường tòa nhà bị sập để kiểm tra ngẫu nhiên. Có ba nhà sản xuất các thanh thép này, một của Trung Quốc, một của Ấn Độ và một là liên doanh Trung-Thái. Sau khi kiểm tra sơ bộ, phát hiện có 13 thanh thép không đạt tiêu chuẩn. Chính quyền cho biết họ không loại trừ khả năng tiến hành hành động pháp lý, nhưng cần phải thu thập thêm mẫu để kiểm định.

Loại thép DB32 SD50 tìm thấy tại hiện trường được cho là không phù hợp cho việc xây dựng cao ốc. Ảnh: SingTao.



Một số cơ quan truyền thông thậm chí còn đưa tin, tòa nhà bị sập này nghi ngờ sử dụng thép DB32 SD50 và trích lời các chuyên gia cho biết, loại thép này có hai lớp, ngoài cứng trong mềm nên dễ nứt khi vặn xoắn, không phù hợp với việc xây dựng nhà cao tầng.

Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cho biết việc sử dụng các thanh thép kém chất lượng sẽ làm yếu kết cấu, khiến kết cấu giòn và dễ vỡ khi có va chạm mạnh hoặc động đất, từ đó dẫn đến sụp đổ.

Bị nghi liên quan đến công ty thép Trung Quốc

Tờ The Nation của Thái Lan đưa tin, một số lượng thép lấy từ tòa nhà này không tuân thủ các quy định và bị nghi ngờ do Công ty thép Xinkeyuan (Tân Khoa Nguyên) do Trung Quốc sở hữu có trụ sở tại tỉnh Rayong cung cấp.

Công ty thép Xinkeyuan năm 2024 sau khi cháy, bị điều tra và ra lệnh đóng cửa vì sản phẩm không đạt các tiêu chuẩn quan trọng. Ảnh: SingTao.



Bộ Công nghiệp Thái Lan hôm 31/3 đã lấy mẫu thép từ đống đổ nát tại hiện trường và gửi đến Hiệp hội Sắt thép Thái Lan ở quận Klong Toei, Bangkok để kiểm nghiệm.

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Akanat Promphan và nhóm của ông đã tới hiện trường thảm họa điều tra và thu thập mẫu của 6 loại thép, phần lớn đều từ cùng một nhà sản xuất.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Titipas chỉ ra rằng mẫu thép của một trong ba công ty không đáp ứng các quy định, trong khi không phát hiện vấn đề gì trong các mẫu thép của hai công ty còn lại.

Các đoạn phim truyền hình cho thấy thép do Công ty TNHH Thép Xinkeyuan (Xinkeyuan Steel Co Ltd), một công ty sản xuất thép thanh (còn gọi là thép cây) cung cấp đã được tìm thấy trong tòa nhà Văn phòng Kiểm toán bị sập.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra hôm 29/3 đã ra lệnh trong vòng một tuần phải tìm ra nguyên nhân khiến tòa nhà Văn phòng Kiểm toán sụp đổ. Ảnh: SingTao.



Công ty thép vốn sở hữu của người Trung Quốc này có trụ sở tại huyện Ban Kai, tỉnh Rayong ở miền Đông Thái Lan. Vào cuối năm ngoái, ông Ekana đã cử một đội đến điều tra vụ cháy tại công ty và phát hiện nhiều vi phạm về an toàn và môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy thép sản xuất ra không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là về độ bền, khiến cơ quan chức năng phải tịch thu toàn bộ hàng tồn kho và lấy mẫu để kiểm định việc sản xuất.

Người ta phát hiện thép không đạt các tiêu chuẩn quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến các khiếm khuyết về cấu trúc. Kết quả là, các quan chức Thái Lan đã ra lệnh tịch thu 2.441 tấn thép kém chất lượng, trị giá khoảng 49,2 triệu baht (1,37 triệu USD) và tiến hành hành động pháp lý chống lại công ty.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Titipas giải thích rằng nhà máy của Xinkeyuan ở tỉnh Rayong đã nhận được lệnh đóng cửa kể từ tháng 12 năm ngoái sau cuộc điều tra của bộ này.

Hồ sơ của Bộ Phát triển Thương mại Thái Lan cho thấy phần lớn cổ phần của Công ty TNHH Thép Xinkeyuan do công dân Trung Quốc nắm giữ và một số lượng lớn cổ đông nhỏ cũng là công dân Trung Quốc.

Theo các tư liệu, Tòa nhà Kiểm toán bị sập được khởi công xây dựng vào năm 2020 và dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2026. Tòa nhà được xây dựng chung bởi Tập đoàn Phát triển Italy - Thái (Italian Thai Development PCL, ITD) và Cục 10 Đường sắt Trung Quốc (China Railway Number 10 (Thailand) Ltd.), công ty con của Tập đoàn Đường Sắt Trung Quốc tại Thái Lan.

Sau trận động đất mạnh, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 29/3 đã ra lệnh trong vòng một tuần phải tìm ra nguyên nhân khiến tòa nhà sụp đổ. Phạm vi điều tra bao gồm thiết kế tòa nhà, tiêu chuẩn vật liệu xây dựng và liệu có hành vi không an toàn nào xảy ra trong quá trình xây dựng hay không.

Theo SingTao, The Nation