Thành ủy Hà Nội: Tổ chức cho các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tại khách sạn, đảm bảo ăn uống và chăm sóc y tế

Trước những khó khăn của Bệnh viện Bạch Mai, chiều tối 30/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai để cùng phối hợp dập dịch tại Bệnh viện này.

Thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ hỗ trợ tổ chức cho các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tập trung tại khách sạn để đảm bảo sức khỏe cho các y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch; đồng thời đảm bảo ăn uống, sinh hoạt đầy đủ và được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Để thực hiện tốt công tác này, Thành ủy Hà Nội giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức đưa đón các y, bác sỹ, đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thống nhất hỗ trợ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện và bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm: phương tiện, thiết bị và chi phí.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội sẽ hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòn,g chống dịch. Thường trực Thành ủy Hà Nội giao cho Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Đông Đa triển khai vận chuyển, đam bảo an ninh, an toàn và kịp thời.

Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về hỗ trợ cho Bệnh viện Bạch Mai

Như vậy, trước những khó khăn của Bệnh viện Bạch Mai khi đã xuất hiện hàng loạt ca nhiễm liên quan đến Bệnh viện, Thành ủy Hà Nội đã có những động thái nhanh chóng, quyết liệt nhằm hỗ trợ Bệnh viện vượt qua khó khăn trong công tác dập dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Bệnh viện này, vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước.