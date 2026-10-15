Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn Nguyễn Đức Long làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho TS Nguyễn Đức Long. Ảnh: Diệu Linh.

Chiều 15/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh ngành Y tế Thủ đô đang đảm nhận khối lượng công việc lớn, vừa chăm sóc sức khỏe người dân Hà Nội, vừa tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành lân cận.

Bà Vũ Thu Hà đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và kỳ vọng của người dân.

Đặc biệt, ngành Y tế cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời.

Tiểu sử tân Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

TS Nguyễn Đức Long sinh ngày 12/10/1980, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2003, sau đó theo học chuyên ngành tim mạch tại Học viện Quân y và được thông qua nghiên cứu sinh tim mạch năm 2015.

TS Long có chuyên môn về nội tim mạch, từng công tác tại Bệnh viện Thanh Nhàn với các vị trí bác sĩ điều trị, phụ trách phòng siêu âm tim và Phó trưởng khoa Tim mạch.

Tháng 12/2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, kiêm Trưởng khoa Nội.

Từ tháng 2/2013 đến tháng 4/2017, ông giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tháng 5/2017, ông trở lại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai trên cương vị Bí thư Đảng bộ, Giám đốc bệnh viện.

Đến tháng 8/2021, ông được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Trong thời gian TS Nguyễn Đức Long làm Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật là ghép tạng từ người cho chết não và phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ.

Năm 2024, Bệnh viện ghi nhận gần 637.000 lượt khám và gần 19.000 ca phẫu thuật. Bệnh viện cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý sử dụng thuốc.

Năm 2025, Bệnh viện được trao Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2026, Trung tâm Cấp cứu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, đồng thời Bệnh viện được Bộ Y tế giao làm bệnh viện hạt nhân trong 5 lĩnh vực chuyên môn giai đoạn 2026–2030.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long. Ảnh: Diệu Linh.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long diễn ra trong bối cảnh ngành Y tế Hà Nội đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường năng lực y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển hướng sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Với việc bổ nhiệm ông Long, Sở Y tế Hà Nội hiện có 5 Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Hưng, ông Trần Văn Chung, ông Vũ Cao Cương, ông Đinh Hồng Phong và ông Nguyễn Đức Long.

Trong đó, ông Nguyễn Đình Hưng được giao phụ trách, điều hành công việc của Sở từ ngày 10/9/2026, sau khi được ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ký quyết định ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vắng mặt tại cơ quan. Việc uỷ quyền của ông Diện không nêu lý do vắng mặt hay tthời hạn kết thúc việc ủy quyền.