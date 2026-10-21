Suýt hoại tử tinh hoàn vì chiếc vòng kim loại đường kính 3 cm

Sử dụng vòng kim loại để có “trải nghiệm mới”, nam thanh niên 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sau 10 ngày chịu đựng đau đớn. Vùng bìu sưng to, loét, chảy mủ, có dấu hiệu hoại tử, đe dọa khả năng bảo tồn tinh hoàn.

Ca phẫu thuật cắt chiếc vòng cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Thanh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu cho anh K.V. (24 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng tổn thương vùng bìu nghiêm trọng do bị chiếc vòng kim loại siết chặt kéo dài.

Theo lời kể của người bệnh, vì tò mò và mong muốn có trải nghiệm mới lạ, anh tự ý đeo một chiếc vòng kim loại không rõ nguồn gốc quanh vùng bìu, với hy vọng kéo dài thời gian cương cứng và khiến vùng kín trông to, đầy đặn hơn.

Chiếc vòng có đường kính chỉ khoảng 3 cm, cứng và không co giãn. Sau khi đeo, vùng bìu bị thắt chặt, nhanh chóng sưng nề. Càng sưng to, vùng bìu càng bị chiếc vòng siết chặt, khiến anh đau đớn và không thể tự tháo ra.

Anh V. nhiều lần tìm cách tháo vòng tại nhà nhưng bất thành. Trong khi đó, vòng kim loại liên tục chèn ép, cọ xát khiến vùng da ở gốc bìu và hai bên bẹn bị trợt loét, nhiễm trùng, chảy mủ.

Dù tình trạng ngày càng nghiêm trọng, người bệnh vẫn chần chừ vì tâm lý e ngại, xấu hổ. Chỉ sau 10 ngày gặp sự cố, anh mới đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

BSCKI Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp Tiết niệu và Nam học, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cho biết khi nhập viện, vùng bìu đã sưng to nghiêm trọng, gốc bìu chảy mủ, tổn thương da có dấu hiệu hoại tử.

“Điều lo ngại nhất là tình trạng chèn ép kéo dài suốt 10 ngày có thể đã khiến máu không lưu thông đầy đủ đến hai bên tinh hoàn, dẫn đến hoại tử và buộc phải cắt bỏ”, BSCKI Trần Duy Hiến cho biết.

Bác sĩ phải cắt vòng để giải cứu tinh hoàn

Ê-kíp nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng mổ cấp cứu. Tuy nhiên, việc tháo chiếc vòng không hề đơn giản do kim loại rất cứng, dày khoảng 3 mm. Nếu thao tác không cẩn thận, các bác sĩ có thể gây thêm tổn thương cho vùng da và mô mềm vốn đã sưng nề, loét và nhiễm trùng.

Suýt hoại tử tinh hoàn vì chiếc vòng kim loại đường kính 3 cm. Ảnh : Minh Thanh.

Ê-kíp phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng, cẩn trọng cắt đứt chiếc vòng ở hai vị trí mới có thể giải phóng vùng bìu khỏi tình trạng chèn ép.

Sau khi tháo vòng, các bác sĩ kiểm tra và ghi nhận hai bên tinh hoàn vẫn còn hồng hào, chưa có dấu hiệu hoại tử. Đây là tín hiệu đáng mừng, giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải cắt bỏ tinh hoàn.

Các bác sĩ tiếp tục loại bỏ những phần da bị loét, hoại tử do chèn ép và cọ xát, làm sạch vết thương, đặt ống dẫn lưu và khâu tạo hình vùng tổn thương.

Theo BSCKI Trần Duy Hiến, việc sử dụng các loại vòng đeo nam khoa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là vòng kim loại cứng, kích thước không phù hợp hoặc đeo quá lâu, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi vòng siết chặt vùng sinh dục, quá trình lưu thông máu có thể bị cản trở, dẫn đến sưng đau, phù nề, tổn thương da và mô mềm. Tình trạng sưng nề tiếp tục làm tăng áp lực chèn ép, khiến tổn thương ngày càng nặng. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị nhiễm trùng, hoại tử, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục và sức khỏe sinh sản.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới cần thận trọng khi sử dụng những dụng cụ tác động trực tiếp lên vùng sinh dục. Khi vòng bị mắc kẹt, vùng kín sưng đau hoặc xuất hiện tổn thương, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí. Tuyệt đối không cố tự tháo vòng bằng dụng cụ không phù hợp.

Đặc biệt, người bệnh không nên vì xấu hổ mà trì hoãn thăm khám. Với những tổn thương do chèn ép, chậm trễ xử trí có thể khiến cơ hội bảo tồn tinh hoàn giảm đi, để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe sinh sản.