Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật bắc cầu mạch vành cho bệnh nhân 83 tuổi

Sau ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân 83 tuổi đã tỉnh táo, rút ống nội khí quản, tự thở và có chức năng tim tốt vào sáng 17/10.

Ngày 16/10, Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành với sự hỗ trợ trực tiếp của đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế do GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, dẫn dắt. Tham gia ca mổ có ê-kíp Trung tâm Tim mạch và Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh nhân là ông V.S, 83 tuổi, trú tại Đà Nẵng, có tiền sử nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp và bệnh mạch vành phức tạp. Tháng 1/2026, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải.

Đến tháng 3/2026, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hẹp nặng, vôi hóa thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Phương pháp can thiệp trước đó không thành công.

Sau cuộc hội chẩn ngày 11/10, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Theo thông tin từ bệnh viện, điểm EuroSCORE II của bệnh nhân là 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp.

Đến 8 giờ ngày 17/10, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tự thở và có chức năng tim tốt. Đây là diễn biến tích cực trong giai đoạn đầu sau phẫu thuật.

Để chuẩn bị triển khai kỹ thuật này, từ năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 21 cán bộ y tế đến Bệnh viện Trung ương Huế đào tạo chuyên sâu. Bệnh viện Trung ương Huế cũng hỗ trợ khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị và hướng dẫn triển khai kỹ thuật.

Việc thực hiện ca phẫu thuật mở ra thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật điều trị bệnh mạch vành chuyên sâu cho người dân Đà Nẵng. Quá trình chuyển giao và triển khai kỹ thuật cần tiếp tục được đánh giá qua năng lực của ê-kíp, quy trình chuyên môn và kết quả điều trị các ca bệnh tiếp theo.