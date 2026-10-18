Yêu cầu gỡ thực phẩm giảm cân Sausando Slimming trên TikTok

Sau yêu cầu xử lý thông tin sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule trên Shopee, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục đề nghị gỡ đường dẫn trên TikTok, đồng thời yêu cầu xác minh doanh nghiệp và lấy mẫu kiểm nghiệm.

Sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule không có giấy tiếp nhận công bố đang quảng cáo trên TikTok.

Ngày 18/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gỡ bỏ đường dẫn quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule trên TikTok và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục đã phát hiện sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên TikTok nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Cục An toàn thực phẩm yêu cầu xử lý thông tin sản phẩm này trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Trong văn bản gửi đi, Cục An toàn thực phẩm cho biết sản phẩm Sausando Slimming capsule được rao bán trên Shopee với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP, ngày 16/6/2023. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục khẳng định không cấp giấy tiếp nhận mang số hiệu trên cho sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Junda.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp này; đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý theo quy định. Kết quả được yêu cầu gửi về Cục trước ngày 26/10/2026.

Việc tiếp tục yêu cầu gỡ thông tin trên TikTok, đồng thời xác minh doanh nghiệp và lấy mẫu kiểm nghiệm cho thấy cơ quan quản lý đang triển khai xử lý theo cả hai hướng: Ngăn chặn thông tin quảng cáo, kinh doanh trên môi trường mạng và làm rõ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.