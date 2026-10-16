Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ thông tin sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule

Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Sausando Slimming capsule đang kinh doanh trên Shopee, đồng thời yêu cầu rà soát các sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn.

Sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule vẫn được quảng cáo trên Shopee. (Ảnh chụp sáng 16/10)

Sáng 16/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm giảm cân Sausando Slimming capsule.

Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết qua công tác hậu kiểm việc đăng ký bản công bố, tự công bố và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục đã phát hiện Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee.

Sản phẩm được giới thiệu với các công dụng bổ sung năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ và định hình vóc dáng, đồng thời ghi thông tin xuất xứ Nhật Bản với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/6/2023.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy nêu trên cho Sausando Slimming capsule.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm Sausando Slimming capsule thuộc Công ty TNHH Thương mại Junda, có địa chỉ tại 469 đường 51, tổ 12, khu phố 2, phường Bình Dương, TP.HCM.

Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đề nghị tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định.

Ngoài yêu cầu gỡ sản phẩm Sausando Slimming capsule, Cục An toàn thực phẩm còn yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng trên sàn.

Cục yêu cầu Shopee chỉ kinh doanh sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc được công bố trên hệ thống dữ liệu theo quy định.

Cục cũng yêu cầu Shopee nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo trước đây về quản lý thực phẩm chức năng. Danh sách trong công văn gồm 9 văn bản được ban hành từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2026, cho thấy việc quản lý nhóm sản phẩm này trên sàn thương mại điện tử đã được cơ quan chức năng nhiều lần lưu ý.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee phải báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 26/10/2026.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý một số nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo, gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, trừ các trường hợp bị cấm quảng cáo theo quy định. Nội dung quảng cáo phải đúng phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Việc rà soát, đối chiếu hồ sơ công bố và xử lý sản phẩm không đáp ứng yêu cầu pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên môi trường thương mại điện tử, người mua khó trực tiếp kiểm tra hồ sơ sản phẩm, vì vậy trách nhiệm kiểm soát hàng hóa của sàn và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý là những khâu cần được thực hiện chặt chẽ.