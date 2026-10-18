Hành trình giành sự sống cho bé gái sinh non nặng 600 gram

Từ ca sinh cực non đến những lần phẫu thuật và hồi sức kéo dài, bé Ngọc Trúc trải qua gần năm tháng điều trị tại nhiều bệnh viện trước khi xuất viện vào tháng 9/2026.

Sau một tháng xuất viện, giữa tháng 10/2026, bé Ngọc Trúc trở lại gặp các bác sĩ Bệnh viện Đại học (BV ĐH) Phenikaa với cân nặng 4,5 kg. Nhìn cô bé khỏe mạnh, bụ bẫm, thật khó hình dung em từng chào đời khi tuổi thai còn rất nhỏ, chỉ nặng 600 gram, cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Em bé chào đời nặng 600 gr nay đã nặng 4.5 kg.

Nỗ lực giữ thai khi mới 18 tuần

Sau ba năm hiếm muộn, vợ chồng chị Thu Phương, một gia đình công nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đón tin vui nhờ hỗ trợ sinh sản. Ngày 22/2/2026, khi thai mới 18 tuần 4 ngày, người mẹ được đưa đến BV Phụ sản Thái Bình trong tình trạng cổ tử cung mở 3 cm, màng ối phồng xuống âm đạo. Hai thai nhi song sinh khi ấy ước tính nặng chưa đầy 200 gram mỗi bé, chưa đủ điều kiện để có thể sống độc lập ngoài tử cung.

Gia đình thai phụ đã kết nối với TS.BS Nguyễn Thị Sim, BV ĐH Phenikaa, chuyên gia hàng đầu về y học bào thai, để gửi gắm hy vọng. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ BV Phụ sản Thái Bình, BS Sim quyết định tiếp nhận sản phụ để cấp cứu.

Ngay trong đêm, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa của BV ĐH Phenikaa bước vào cuộc can thiệp đầy thách thức. Dưới hướng dẫn của siêu âm, ê-kíp hút bớt nước ối qua thành bụng để giảm áp lực buồng ối, đưa màng ối đang sa sâu trở lại buồng tử cung, khâu vòng cổ tử cung cấp cứu rồi truyền bù nước ối nhằm hỗ trợ môi trường phát triển của hai thai nhi.

Suốt nhiều giờ, các bác sĩ y học bào thai, sản khoa và gây mê phối hợp chặt chẽ, vừa xử lý tình trạng cổ tử cung mở sớm, vừa kiểm soát những nguy cơ có thể khiến thai kỳ chấm dứt ngay lúc đó. Mục tiêu là giữ được thai, kéo dài thời gian trong tử cung để hai em bé có thêm cơ hội sống.

Can thiệp giúp kéo dài thai kỳ gần hai tháng, nhưng với tuổi thai còn rất nhỏ, hành trình phía trước vẫn đầy bất trắc.

Đêm 15/4/2026, bé trai chào đời lúc 23h42, nặng 650 gram. Sang ngày 16/4, lúc 0h03, bé gái Ngọc Trúc ra đời với cân nặng chỉ 600 gram. Cả 2 bé đều phải đối mặt với những nguy cơ sống còn của trẻ sinh cực non.

Bé trai bị suy hô hấp nặng, nhiễm trùng và sốc nhiễm trùng. Dù được điều trị tích cực sau khi chuyển đến BV Nhi Trung ương, bé vẫn không qua khỏi. Trong khi gia đình lo hậu sự cho bé trai, Trúc vẫn đang được cấp cứu. Chị Phương phải gắng gượng vượt qua mất mát, tiếp tục hy vọng vào cơ hội sống của con gái.

Nhiều BV nối dài cơ hội sống

Trúc cũng gặp tình trạng suy hô hấp nặng sau sinh, cần hồi sức tích cực. Ngày 23/4, bé xuất hiện biến chứng nghiêm trọng ở bụng, nghi thủng tạng rỗng, phải chuyển đến BV Nhi Trung ương phẫu thuật và làm hậu môn nhân tạo.

Ngày 22/5, Trúc trở lại BV ĐH Phenikaa tiếp tục điều trị. Các bác sĩ theo dõi hô hấp, dinh dưỡng, nguy cơ nhiễm trùng, điều trị bệnh lý võng mạc trẻ sinh non và chăm sóc hậu môn nhân tạo. Tháng 8, bé lại phải chuyển sang BV Nhi Trung ương để phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo, sau đó trở về BV ĐH Phenikaa tiếp tục theo dõi.

Sau gần năm tháng điều trị, ngày 12/9/2026, bé Trúc được xuất viện, trở về nhà trong vòng tay mẹ.

Hành trình chạy đua giành sự sống cho Trúc có sự phối hợp giữa BV Phụ sản Thái Bình, BV ĐH Phenikaa và BV Nhi Trung ương, từ can thiệp y học bào thai để kéo dài thai kỳ, hồi sức sơ sinh, phẫu thuật xử lý biến chứng đến chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi lâu dài.

Với một em bé chỉ nặng 600 gram khi chào đời, mỗi bước tiến đều là kết quả của quá trình điều trị bền bỉ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Những biến chứng nối tiếp nhau khiến hành trình hồi phục của Trúc kéo dài nhiều tháng, đòi hỏi sự theo dõi sát sao và điều chỉnh điều trị theo từng giai đoạn.

Ngoài chi phí được bảo hiểm y tế chi trả, tổng chi phí điều trị của bé Trúc lên tới hơn 400 triệu đồng. Biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em đã hỗ trợ khoản kinh phí này, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng.

Chị Thu Phương xúc động chia sẻ rằng trong những tháng ngày ở viện, các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã hỗ trợ gia đình rất nhiều. Sự quan tâm ấy giúp chị có thêm sức mạnh để đi tiếp trong hành trình đầy khó khăn. Việc BV hỗ trợ cả khoản chi phí lớn cũng là món quà đặc biệt đối với gia đình chị.

TS.BS Nguyễn Thị Sim cho rằng, khoa học và tâm huyết của đội ngũ thầy thuốc ở nhiều bệnh viện đã cùng nhau tạo nên cơ hội sống cho bé Trúc. Bên cạnh nỗ lực chuyên môn, sự kiên cường và đồng hành của người mẹ cũng có vai trò quan trọng.

Từ em bé 600 gram đến cô bé nặng 4,5 kg, Trúc đã đi qua một hành trình mà mỗi bước tiến đều đáng quý. Khoa học mở ra cơ hội sống, những người thầy thuốc bền bỉ gìn giữ cơ hội ấy, còn tình mẫu tử giúp người mẹ đứng vững qua những tháng ngày tưởng chừng không thể vượt qua.

Hành trình của mẹ con Trúc cũng là lời tri ân những nữ thầy thuốc tận tâm níu giữ sự sống, cũng như những người mẹ kiên cường, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.