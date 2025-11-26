Thảm họa kinh hoàng ở Hong Kong: Cháy dữ dội lan qua 8 tòa tháp, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi hỏa hoạn cực lớn bùng phát ở khu nhà Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong. Lửa lan qua 8 tòa tháp cao 32 tầng, khói đen bao trùm cả khu vực, khiến hàng trăm người mắc kẹt.

Ông Wong, 71 tuổi, phản ứng đau đớn khi biết vợ ông bị mắc kẹt bên trong Tòa nhà Vương Phúc trong một vụ hỏa hoạn lớn ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Một vụ hỏa hoạn cực lớn đã thiêu rụi nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong trong hôm 26/11, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi lực lượng chức năng vật lộn để khống chế ngọn lửa.

Các lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa màu cam rực suốt đến đêm trong khi khói đen dày đặc bốc lên từ những tòa tháp cao 32 tầng, vốn được bọc kín bằng giàn giáo tre – loại giàn giáo mà chính quyền bắt đầu loại bỏ từ tháng 3 vì lý do an toàn – cùng lớp lưới che công trình màu xanh. Nguyên nhân gây cháy chưa được xác định.

Ngọn lửa thiêu rụi giàn giáo tre ở nhiều tòa nhà tại khu nhà ở Wang Fuk Court, ở Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11. Ảnh: Reuters.

Giới chức cứu hỏa cho biết họ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các tầng trên do nhiệt độ quá cao, và việc khống chế ngọn lửa trở nên khó khăn hơn sau khi trời tối.

Khu nhà ở Wang Fuk Court, nơi vụ cháy bắt đầu, có 2.000 căn hộ thuộc 8 khối nhà. Sở Cứu hỏa cho biết họ vẫn chưa có con số về số người có thể còn mắc kẹt bên trong.

Mọi người đứng xem ngọn lửa thiêu rụi giàn giáo tre trên nhiều tòa nhà tại khu nhà ở Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters.

Lính cứu hỏa thiệt mạng

Hàng chục cư dân bàng hoàng, nhiều người bật khóc, đứng nhìn từ các lối đi gần đó khi khói đen phụt lên từ khu tổ hợp.

Một cư dân họ Wong, 71 tuổi, òa khóc nói rằng vợ ông bị mắc kẹt trong một trong các tòa nhà.

Giám đốc Sở Cứu hỏa cho biết một lính cứu hỏa nằm trong số 14 người thiệt mạng, và hơn 16 người khác bị thương.

Lửa thiêu rụi giàn giáo tre ở nhiều tòa nhà tại khu nhà ở Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters.

Sở Cứu hỏa cho biết họ nhận được tin báo lúc 2h51 chiều về đám cháy tại Wang Fuk Court. Đến 6h22 phút tối, vụ việc được nâng lên mức báo động số 5, mức cao nhất của thành phố.

Gió mạnh đã khiến ngọn lửa lan sang 7 trong số 8 tòa của khu phức hợp.

Ông Harry Cheung, 66 tuổi, sống ở Block Two hơn 40 năm, cho biết ông nghe “một tiếng động rất lớn vào khoảng 2h45 và thấy lửa bùng lên ở khối nhà gần đó.

“Tôi lập tức quay vào nhà thu dọn đồ đạc”, ông nói. “Tôi thậm chí không biết cảm xúc của mình lúc này ra sao. Tôi chỉ đang nghĩ tối nay phải ngủ ở đâu vì có lẽ tôi không thể quay về nhà”.

Người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Các khung giàn giáo rơi xuống đất khi lực lượng cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa, trong khi hàng chục xe cứu hỏa và xe cấp cứu xếp dài trên con đường phía dưới, theo ghi nhận của các nhân chứng Reuters.

Đặc khu trưởng Hong Kong, ông John Lee, đã triệu tập họp khẩn tối thứ Tư.

“Tất cả các cơ quan chính phủ đang hỗ trợ tối đa cho cư dân bị ảnh hưởng, ưu tiên hàng đầu là an toàn và sức khỏe của người dân”, tuyên bố của chính quyền nêu.

Khói bốc lên khi ngọn lửa thiêu rụi giàn giáo tre trên một tòa nhà tại khu nhà ở Wang Fuk Court. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, trong tối cùng ngày đã kêu gọi “dốc toàn lực” dập lửa và giảm thiểu thương vong, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Sở Giao thông Hong Kong cho biết một đoạn của đường Tai Po – một trong hai tuyến cao tốc chính của Hong Kong – đã bị phong tỏa và các tuyến xe buýt bị chuyển hướng.

Ít nhất sáu trường học sẽ đóng cửa vào thứ Năm do hỏa hoạn và tình trạng ùn tắc giao thông, theo Sở Giáo dục.

Hoạt động cứu hỏa vẫn diễn ra trong tối hôm 26/11. Ảnh: AFP.

Đây là vụ cháy tồi tệ nhất ở Hong Kong kể từ năm 1996, khi 41 người thiệt mạng trong một tòa nhà thương mại ở trung tâm Kowloon. Nguyên nhân khi đó được xác định là do hàn cắt trong quá trình cải tạo nội thất.

Một cuộc điều tra công khai sau đó đã dẫn đến những thay đổi lớn trong tiêu chuẩn xây dựng và quy định an toàn cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng của thành phố.

Đám cháy vẫn hoành hành trong tối hôm 26/11 . Ảnh: SCMP.

Các quy định an toàn đã được nâng cấp

Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới vẫn sử dụng rộng rãi giàn giáo tre trong xây dựng.

Chính quyền đã bắt đầu loại bỏ giàn giáo tre từ tháng 3, viện dẫn lý do an toàn. Theo kế hoạch, 50% công trình công cộng sẽ phải chuyển sang dùng khung kim loại.

Wang Fuk Court là một trong nhiều khu nhà cao tầng tại Hong Kong – nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới. Tai Po, gần biên giới Trung Quốc đại lục, là một khu dân cư lâu đời với khoảng 300.000 người.

Khu tổ hợp được đưa vào sử dụng từ năm 1983, thuộc chương trình mua nhà trợ giá của chính quyền, theo các trang web môi giới bất động sản. Theo các bài đăng trực tuyến, nơi này đang được cải tạo trong một năm với chi phí 330 triệu HKD (42,43 triệu USD), mỗi căn hộ đóng góp từ 160.000 đến 180.000 HKD.

Sở hữu một căn nhà là giấc mơ xa vời với nhiều cư dân Hong Kong – một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, nơi giá thuê nhà luôn gần mức kỷ lục.

Theo Reuters