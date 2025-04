Tesla ra mắt phiên bản Cybertruck mới với cải tiến quan trọng

Tesla Inc. đã chính thức công bố phiên bản mới của mẫu xe Cybertruck tại Mỹ, mang đến một số cải tiến về phạm vi hoạt động với giá bán cao hơn so với các phiên bản trước đó. Phiên bản "Long Range" mới này là mẫu Cybertruck có giá thấp nhất trong ba phiên bản hiện có, với mức giá 69.990 USD. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn gần 10.000 đô la so với mẫu Cybertruck dẫn động cầu sau cũ mà Tesla đã bán trước đó.

Mẫu xe "Long Range" này có hệ dẫn động cầu sau và sử dụng một động cơ duy nhất. Một trong những cải tiến lớn của phiên bản này là phạm vi hoạt động đã được tăng thêm 100 dặm (160 km), đạt tổng cộng 350 dặm (563 km). Điều này giúp phiên bản "Long Range" trở thành mẫu xe có phạm vi hoạt động xa nhất trong tất cả các phiên bản của Cybertruck.

Với phạm vi hoạt động dài hơn, Cybertruck Long Range hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những người tiêu dùng cần một chiếc xe điện với khả năng di chuyển xa hơn mà không lo lắng về việc phải sạc lại quá thường xuyên.

Tuy nhiên, để đạt được các cải tiến này, Tesla đã phải giảm bớt một số tính năng và điều chỉnh hệ thống treo. Phiên bản "Long Range" có hệ thống treo yếu hơn một chút so với các phiên bản cao cấp khác của Cybertruck, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành và sự thoải mái khi sử dụng. Bên cạnh đó, phiên bản mới này cũng thiếu một số tính năng so với các mẫu xe cao cấp hơn, có thể khiến người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa các lựa chọn trong dòng sản phẩm Cybertruck.

Cybertruck là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Tesla và đã tạo nên một cơn sốt khi ra mắt vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, mẫu xe này không thiếu những vấn đề về chất lượng và thu hồi sản phẩm. Vào tháng 3 vừa qua, các cơ quan quản lý an toàn của Mỹ đã phải thu hồi hầu hết các xe Cybertruck đã bán tại thị trường này. Đây là lần thu hồi thứ tám của mẫu xe này, chủ yếu do lo ngại về chất lượng của tấm ốp bên ngoài xe, một vấn đề gây không ít lo ngại đối với người tiêu dùng.

Dù gặp phải những vấn đề về chất lượng, Tesla vẫn tiếp tục cải tiến và phát triển mẫu Cybertruck. Phiên bản mới với phạm vi hoạt động xa hơn và các tính năng được tối ưu hóa có thể giúp Tesla duy trì sự hấp dẫn của Cybertruck đối với khách hàng và củng cố vị thế của mình trên thị trường xe điện. Tuy nhiên, với việc tăng giá và hạn chế tính năng, người tiêu dùng có thể sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định có nên lựa chọn Cybertruck "Long Range" hay không, nhất là khi các đối thủ của Tesla trong cùng phân khúc xe điện đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Theo Reuters, Investing