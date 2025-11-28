Lộ thêm khối tài sản khổng lồ 220 triệu USD ở nước ngoài của vợ cũ ông chủ Evergrande Hứa Gia Ấn

Tòa án Hong Kong vừa cho phép mở rộng lệnh cấm và khởi kiện bà Đinh Ngọc Mai – vợ cũ ông chủ Evergrande Hứa Gia Ấn – tại Canada, Singapore, Jersey (Anh) và Gibraltar, nhằm truy thu hơn 220 triệu USD tài sản đứng tên bà.

Evergrande là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong. Khi niêm yết ở Hong Kong, phần cổ phần/Holding, các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến cổ đông và nợ quốc tế sẽ được điều chỉnh theo luật pháp đặc khu này.

Mặt khác, một phần rất lớn tài sản của Hứa Gia Ấn, Đinh Ngọc Mai – bao gồm tài sản offshore (xuyên biên giới), nhà đất, tài khoản ở nước ngoài…không nằm ở Trung Quốc đại lục, mà ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Pháp luật và hệ thống tư pháp Hong Kong tương đối độc lập với đại lục, và tòa Hong Kong có khả năng ra các lệnh phong tỏa toàn cầu, lệnh tạm giữ để can thiệp tài sản offshore - điều mà tòa Trung Quốc sẽ rất khó thực hiện nếu tài sản của đối tượng nằm ngoài Trung Quốc.

Đối với Evergrande đang trong quá trình thanh lý, đây rõ ràng là một bước tiến pháp lý quan trọng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chấn động hơn cả là sau hai năm kiện tụng, ngoài những tài sản đã lộ trước đó, Đinh Ngọc Mai còn sở hữu khối tài sản khổng lồ, phân tán trên nhiều châu lục, thuộc các khu vực pháp lý và ngân hàng khác nhau.

Đang rất hạnh phúc bên nhau, vợ chồng Hứa Gia Ấn - Đinh Ngọc Mai đột nhiên làm thủ tục ly hôn, bị nghi ngờ đây là vụ "ly hôn kỹ thuật", Ảnh: Sina.

Đinh Ngọc Mai sống xa hoa ở nước ngoài

Sau khi “ly hôn kỹ thuật” với Hứa Gia Ấn (làm thủ tục ly hôn nhằm phân tách tài sản, giúp bà không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của chồng), Đinh Ngọc Mai mang theo khối tài sản lớn ra nước ngoài, sống cùng người hai con chưa thành niên và hai cháu ngoại, đồng thời âm thầm chuyển sang quốc tịch Canada.

Theo các báo, Đinh Ngọc Mai sống xa hoa ở nước ngoài, sở hữu biệt thự trị giá 500 triệu NDT ở London, có du thuyền, máy bay riêng, huấn luyện viên yoga với mức thù lao 500 bảng/giờ, riêng rượu trong hầm rượu London đã trị giá hơn 20 triệu bảng, thậm chí còn có tin đồn bà ta có bạn trai người da trắng.

Dù sau đó, theo đề nghị của người quản lý phá sản Evergrande, Tòa án Hong Kong đã ban hành lệnh phong tỏa tài sản toàn cầu, chỉ cho phép Đinh Ngọc Mai rút 20.000 GBP/tháng chi tiêu và trả 350.000 GBP phí luật sư, tuy nhiên nhóm luật sư của Evergrande cho biết bà ta đã “không hợp tác” với các thủ tục pháp lý ở Hong Kong và Anh, điều này cũng được thẩm phán Hong Kong xác nhận.

Năm 2010, hai vợ chồng Hứa Gia Ấn, Đinh Ngọc Mai được Evergrande vinh danh là “cặp đôi gương mẫu”. Ảnh: NetEase.

Vào tháng 3 năm nay, người quản lý phá sản Evergrande tiết lộ, từ tháng 8/2024 trong hơn nửa năm, Đinh Ngọc Mai đã chi 4 triệu USD (khoảng 28,9 triệu NDT), vượt xa hạn mức chi tiêu 20.000 GBP/tháng do tòa án quy định.

Thẩm phán Tòa tối cao Hồng Kông Cao Hạo Văn phụ trách vụ án cho biết, một số hành vi không hợp tác của Đinh Ngọc Mai khiến rất khó xác minh việc Evergrande tuân thủ lệnh cấm, bao gồm: thay đổi đột ngột quan điểm về tài sản tại Carnation Road (Hồng Kông), từ chối cung cấp chi tiết việc rút tiền từ tài khoản OCBC Singapore, cản trở xác minh hợp pháp tài khoản Ngân hàng Hoàng gia Canada…

Phía Đinh Ngọc Mai biện hộ rằng bà không có ý định làm hao hụt tài sản, và yêu cầu của Evergrande sẽ khiến bà phải chịu chi phí luật sư xuyên quốc gia khổng lồ, tạo thành “áp lực bất hợp lý”. Tuy nhiên, Tòa Hồng Kông đã bác bỏ các lý do này.

Luật sư nhận định, Đinh Ngọc Mai luôn trong trạng thái “chống đối” cơ quan tư pháp, không chỉ giấu giếm tài sản mà còn cố tình kéo dài thủ tục pháp lý. Một trong những hành vi gây sốc là tháng 2/2024, bà kiện người con trai thứ Hứa Đằng Hạc tại Tòa án Tối cao Hồng Kông, đòi hơn 1 tỷ HKD tiền gốc và lãi, mặc dù con trai đang trong tình trạng khó khăn tài chính.

Sau khi tòa ban hành lệnh phong tỏa tài sản, Đinh Ngọc Mai còn yêu cầu mở phiên tòa kín để bảo vệ quyền riêng tư, và sửa đổi lệnh phong tỏa để xác định rõ phạm vi tài sản có thể sử dụng tự do (bà từng xin nâng mức chi tiêu hàng tháng từ 20.000 bảng lên 100.000 bảng để nuôi con chưa thành niên), nhưng đều bị tòa bác bỏ.

Vợ chồng ông Hứa Gia Ấn, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Evergrande luôn thể hiện hạnh phúc viên mãn trước khi ly hôn. Ảnh: Zhihu.

Khối tài sản khổng lồ và hành trình đòi nợ gian nan

Theo thống kê, từ 2009 đến 6/2021, Evergrande lãi ròng 173,388 tỷ NDT, chi trả cổ tức 70 tỷ, trong đó Hứa Gia Ấn và Đinh Ngọc Mai nắm giữ gần 70% cổ phần, đã rút về hơn 50 tỷ NDT, phần lớn chuyển ra nước ngoài qua các công ty offshore. Năm 2019, Đinh Ngọc Mai từng xuất hiện trên bảng xếp hạng nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc của Hurun với 17 tỷ NDT, đứng thứ 26.

Theo báo chí, đêm 14/8/2023, Tập đoàn Evergrande ra thông báo vợ chồng ông chủ Hứa Gia Ấn đã ly hôn, đến đầu tháng 9/2023, ông Hứa Gia Ấn bị bắt, bà Đinh Ngọc Mai đã kịp đưa các con rời Hồng Kông. Thông qua việc ly hôn, bà được chia tài sản khoảng 42,7 tỷ NDT. Ngoài biệt thự ở London và tài sản ở Gibraltar đã được đề cập, Đinh Ngọc Mai còn sở hữu: 3 biệt thự ở Vancouver, Canada, trị giá khoảng 280 triệu CAD (14,26 tỷ NDT); 570 triệu USD trong ngân hàng Thụy Sĩ; 12 tỷ HKD qua quỹ tín thác bí mật tại Liechtenstein; 5,99% cổ phần Evergrande và 15% cổ phần mỏ lithium ở châu Phi qua công ty offshore.

Con trai trưởng của bà và Hứa Gia Ấn là Hứa Trí Kiện, 41 tuổi, thường trú ở Canada, sở hữu 3 nhà hàng Michelin tại Vancouver, biệt thự trị giá 30 triệu CAD cạnh Đại học British Columbia và 120 triệu CAD cổ phiếu tại ngân hàng Canada.

Ngày 16/9/2025, Tòa Hồng Kông ra phán quyết cho phép người quản lý phá sản kiểm soát toàn bộ tài sản toàn cầu của Hứa Gia Ấn, đóng băng tài sản hơn 7,7 tỷ USD, trong đó có 2,3 tỷ USD quỹ tín thác offshore cho con cái tại Delaware, Mỹ.

Tuy nhiên, việc thi hành đối với tài sản nước ngoài của Hứa Gia Ấn, Đinh Ngọc Mai, Hứa Trí Kiện hay tài sản của cựu Tổng giám đốc Evergrande Hạ Hải Quân tại California, Mỹ không dễ dàng. Từ lúc tòa ban hành lệnh cấm đến khi thực thi quyền đòi nợ còn cả một chặng đường dài.

Hồ sơ tòa Hồng Kông tiết lộ, tại các khu vực pháp lý nơi Đinh Ngọc Mai có tài sản, nhiều ngân hàng yêu cầu có lệnh tòa địa phương hoặc không phản hồi, khiến việc thực thi lệnh cấm bị đình trệ. Con đường thu hồi tài sản của Evergrande với những “kho báu” của Đinh Ngọc Mai còn rất xa xôi, phức tạp và không hề dễ dàng.

Phía Đinh Ngọc Mai vẫn chưa phản hồi phán quyết mới nhất của tòa. Các thanh lý viên của Evergrande cho biết, theo phán quyết của tòa án, họ sẽ nhanh chóng liên hệ với các ngân hàng và cơ quan tư pháp tại các khu vực pháp lý liên quan để thúc đẩy các thủ tục đóng băng và thanh lý tài sản. Việc truy đuổi các khoản nợ và tài sản xuyên biên giới trị giá hàng trăm tỷ nhân dân tệ này vẫn đang tiếp diễn.

Theo QQnews. IFeng, Sina