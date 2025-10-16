Đền Hùng tiên phong đưa AI vào sứ mệnh gìn giữ di sản

Việc ứng dụng AI chính là lời khẳng định cho một tư duy đổi mới, một khát vọng đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế một cách sinh động và hiện đại nhất.

Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng của miền đất Tổ, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra ngày 16/10/2025, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong hành trình kết nối quá khứ với tương lai. Buổi tập huấn chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo (AI), do IGB Media – thành viên của IGB Group tổ chức, đã thổi một luồng sinh khí mới mẻ vào những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ gìn giữ hồn cốt dân tộc.

Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc cách mạng số, Khu di tích lịch sử Đền Hùng - trái tim văn hóa tâm linh của cả nước - không chỉ giữ vai trò bảo tồn những giá trị cội nguồn, mà còn dũng cảm đi tiên phong. Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) chính là lời khẳng định cho một tư duy đổi mới, một khát vọng đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế một cách sinh động và hiện đại nhất.

Toàn cảnh buổi Tập huấn

Không khí của buổi tập huấn vượt xa một lớp học thông thường. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa những giá trị truyền thống và công nghệ của tương lai. Ánh mắt say mê, những bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím và những nụ cười rạng rỡ của các cán bộ, nhân viên Ban Quản lý khi lần đầu tự mình "chinh phục" các công cụ AI đã xóa tan mọi khoảng cách. Từ những khái niệm còn xa lạ, AI đã trở thành một người bạn đồng hành gần gũi, hứa hẹn mở ra vô vàn cách làm sáng tạo trong công việc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châm, Giám đốc IGB Media, người trực tiếp dẫn dắt buổi chia sẻ, cho biết: "Chúng tôi không chỉ mang đến kiến thức, mà còn muốn thắp lên ngọn lửa đam mê và sự tự tin. Nhìn thấy các anh chị, những người đang gìn giữ di sản thiêng liêng, hào hứng khám phá công nghệ, chúng tôi tin rằng giá trị của Đền Hùng sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa."

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – Giám đốc Công ty Cổ phần IGB Media trực tiếp hướng dẫn tại buổi Tập huấn

Với phương pháp "cầm tay chỉ việc" và những ví dụ thực tế gắn liền với đặc thù của Khu di tích, không khí buổi học trở nên sôi nổi và đầy ắp tiếng cười. Nhiều ý tưởng mới mẻ đã nảy mầm ngay tại lớp học, khi các cán bộ chủ động tìm cách ứng dụng AI để tối ưu hóa công tác quản lý, quảng bá hình ảnh và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi về với đất Tổ.

Đây không chỉ là một buổi đào tạo kỹ năng. Đây là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao hơn: Xây dựng Đền Hùng trở thành một hình mẫu về khu di tích thông minh, nơi công nghệ là cánh tay nối dài để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Mỗi quy trình được rút gọn, mỗi trải nghiệm của du khách được nâng cao nhờ AI, đều góp phần làm cho di sản của cha ông sống mãi với thời gian.

Buổi tập huấn khép lại, nhưng một chương mới đầy hứa hẹn đã mở ra. Từ miền đất cội nguồn này, một tinh thần mới đang được lan tỏa: tinh thần dám nghĩ dám làm, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn văn hóa dân tộc và đổi mới sáng tạo, vì một tương lai Đền Hùng phát triển bền vững và trường tồn.