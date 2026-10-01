Elon Musk tái xuất chính quyền Trump, cùng Lầu Năm Góc định hình chiến tranh tương lai

Tỷ phú Elon Musk sẽ trở lại vai trò cố vấn chính thức cho chính quyền Tổng thống Donald Trump khi đồng lãnh đạo Project Meridian, sáng kiến của Lầu Năm Góc nhằm nghiên cứu những lĩnh vực và năng lực có thể định hình chiến tranh trong tương lai.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk sẽ trở lại vai trò cố vấn chính thức cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi cùng lãnh đạo một dự án của Lầu Năm Góc nghiên cứu về tương lai của chiến tranh.

Musk sẽ đồng dẫn dắt Project Meridian cùng Palmer Luckey, đồng sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, và Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Musk từng đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trước khi rời chính quyền vào tháng 5 năm ngoái, sau khi công khai xảy ra bất đồng với ông Trump.

Phát biểu tại căn cứ quân sự Quantico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Project Meridian sẽ là “một nỗ lực do những bộ óc xuất sắc nhất nước Mỹ dẫn dắt nhằm nghiên cứu tương lai của chiến tranh”.

“Chúng ta đang tận dụng một lợi thế đặc biệt của nước Mỹ mà các đối thủ không có: những nhà đổi mới, các nhà lãnh đạo cấp cao và đội ngũ chuyên gia công nghệ của chúng ta”, ông Hegseth nói.

Musk sẽ đồng lãnh đạo Project Meridian cùng Palmer Luckey, 34 tuổi, đồng sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, và Newt Gingrich, 83 tuổi, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng hòa.

Musk từng công khai ủng hộ ông Trump và đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch giúp ông trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người sau đó rạn nứt nghiêm trọng, đặc biệt xoay quanh dự luật chi tiêu của chính quyền Trump.

Sau cuộc đối đầu công khai với ông Trump, Musk sau đó quay lại đóng góp cho các hoạt động chính trị của đảng Cộng hòa, trong đó có những khoản quyên góp trị giá hàng triệu USD cho các ứng viên riêng lẻ và các tổ chức chính trị bảo thủ.

Theo ông Hegseth, mục tiêu của Project Meridian là “tư duy sáng tạo về tương lai, xác định những lĩnh vực mà chúng ta phải làm chủ và những năng lực mà chúng ta phải đạt được”.

Thành viên dự án sẽ bao gồm các lãnh đạo khu vực tư nhân được lựa chọn trực tiếp cùng các chuyên gia trong từng lĩnh vực, đến từ nhiều hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, học thuật và hoạch định chính sách.

Ông Hegseth cho biết ông đã yêu cầu Project Meridian hoàn tất và trình các kết quả nghiên cứu trong vòng 120 ngày.

Theo SCMP