Mỹ ép châu Âu giải phóng 120 triệu thùng diesel dự trữ hoặc đối mặt với lệnh cấm

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là yêu cầu EU đưa 120 triệu thùng diesel dự trữ ra thị trường trong 6 tháng, nếu không Mỹ có thể hạn chế xuất khẩu diesel để hạ giá nhiên liệu trong nước.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Đức và Pháp rút bớt lượng diesel trong các kho dự trữ khẩn cấp để góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu toàn cầu, nếu không có thể phải đối mặt với nguy cơ Mỹ cấm xuất khẩu diesel, theo ba nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận.

Động thái này cho thấy Washington đang gia tăng sức ép với châu Âu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng hạn chế xuất khẩu diesel nhằm kéo giảm giá nhiên liệu trong nước trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Quan hệ giữa châu Âu và Washington đã xấu đi dưới thời ông Trump do những tranh chấp về thuế quan cũng như bất đồng liên quan đến chi tiêu quốc phòng.

Với Liên minh châu Âu (EU), việc tiếp tục đưa thêm diesel dự trữ ra thị trường đặt ra một bài toán khó. Khối này phải cân bằng giữa nhu cầu hạ giá nhiên liệu trong nước và việc duy trì lượng dự trữ đủ lớn để ứng phó nếu cuộc khủng hoảng nhiên liệu tiếp tục nghiêm trọng hơn, trong trường hợp ông Trump và Iran không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Lực lượng đặc nhiệm năng lượng của EU, gồm Ủy ban châu Âu và 27 quốc gia thành viên, sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào sáng 2/10 để thảo luận tình hình, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết.

Trước đó, Ủy ban châu Âu cùng Đức, Pháp, Italy, Anh và Ireland đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến hôm 1/10 để bàn về khả năng cần đưa thêm diesel từ các kho dự trữ ra thị trường, theo hai quan chức EU nói với Reuters.

Bộ Kinh tế Đức cho biết Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cơ quan theo dõi và điều phối an ninh năng lượng của các nước phương Tây, hiện chưa yêu cầu Berlin giải phóng lượng diesel dự trữ. Chưa rõ khi nào IEA sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo về vấn đề này.

Chính quyền Mỹ đặc biệt không hài lòng với Pháp và Đức. Các quan chức Mỹ cho rằng hai nước chưa thực hiện đầy đủ những cam kết trước đó về việc giải phóng lượng dầu và các sản phẩm dầu mỏ dự trữ khẩn cấp, Reuters từng đưa tin.

“Mỹ và châu Âu đều có lợi ích khi phối hợp với nhau trong quá trình triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế và giảm chi phí cho người tiêu dùng”, một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Một nguồn tin thứ hai tại một thủ đô châu Âu cho biết Mỹ đã đề nghị EU đưa khoảng 120 triệu thùng diesel từ kho dự trữ ra thị trường trong 6 tháng tới.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ Mỹ sau khi cấm nhập khẩu dầu và nhiên liệu của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 1/10 nói với Fox News rằng ông “rất tự tin” châu Âu có thể giúp hạ giá nhiên liệu bằng cách rút bớt diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp.

“Đây là thời điểm cần phối hợp giải phóng các kho diesel khi chúng ta bước vào mùa thu hoạch và mùa sưởi ấm bằng dầu vào mùa đông. Bây giờ là lúc đưa thêm diesel ra thị trường, và nguồn diesel đó đang có sẵn. Tôi nghĩ chúng ta sắp có một số tin tích cực”, ông Wright nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã thực hiện phần việc của mình theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 3 giữa các thành viên IEA, trong đó Mỹ đã đưa 172 triệu thùng dầu ra thị trường.

“Nước Mỹ đang làm phần việc của mình. Chúng tôi mong các đồng minh cũng biến những cam kết của họ thành hành động”, ông Bessent viết trên mạng xã hội X.

Cuộc chiến với Iran đã làm gián đoạn một trong những nguồn cung dầu và nhiên liệu quan trọng của thế giới. Nga đã gia hạn lệnh cấm xuất khẩu diesel đến hết tháng 10, khiến thị trường chịu thêm áp lực sau khi Ukraine làm hư hại nhiều nhà máy lọc dầu của nước này.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 10 để tăng lượng dự trữ trong nước, theo các nguồn tin.

Bộ Năng lượng Pháp từ chối bình luận về vấn đề này.

Một quan chức tại Điện Élysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump không thảo luận về vấn đề diesel khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần trước.

Tuy nhiên, quan chức này cho biết ông Macron sẽ triệu tập một hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm G7 để thảo luận về giá nhiên liệu tăng cao và khả năng cung ứng các sản phẩm dầu tinh chế trên toàn cầu.

Cuộc họp dự kiến cũng bàn về việc phối hợp giải phóng các kho dự trữ nhiên liệu, kết hợp với hoạt động của IEA nhằm tăng nguồn cung và giảm áp lực trên thị trường.

Theo Reuters