Tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2 đoàn tàu Thống Nhất hội ngộ tại Đà Nẵng

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, sinh năm 1979, quê quán Hà Nội. Trước khi được điều động làm Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, Thượng tá Đồng giữ vị trí Trưởng phòng tại Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an.