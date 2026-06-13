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Thu Quyên
Thu Quyên

Sức mạnh của sự tử tế nơi công sở

Sự chân thành, tử tế, bao dung và đoàn kết giữa đồng nghiệp với nhau nơi công sở chính là “chất keo” tạo nên một tập thể mạnh và nhân văn.

Có những hình ảnh khiến người ta xem xong mà day dứt rất lâu.

Một vụ va chạm giao thông nhỏ nhưng kết thúc bằng tiếng chửi bới, xô xát giữa phố đông người.

Một nhân viên bật khóc ngay tại cơ quan chỉ vì bị xúc phạm trước đám đông.

Một dòng bình luận cay nghiệt trên mạng xã hội có thể đẩy một con người vào tuyệt vọng.

Điều đáng sợ không chỉ nằm ở hành động nóng giận, mà ở chỗ con người dường như đang ngày càng dễ gây tổn thương nhau hơn bằng lời nói, ánh mắt và cả sự vô cảm.

Có cảm giác xã hội hôm nay đang rất vội. Người ta vội đi, vội sống, vội phản ứng và đôi khi cũng vội làm đau nhau.

Chỉ cần một câu nói không vừa ý, một cái nhìn bị hiểu lầm hay một áp lực công việc chưa được giải tỏa, mọi thứ có thể lập tức biến thành tranh cãi. Nhiều người sẵn sàng hơn thua với người lạ ngoài đường, gay gắt với đồng nghiệp trong cơ quan và nặng lời với chính những người thân yêu nhất của mình.

Nhưng sau tất cả những ồn ào ấy, điều còn lại thường không phải chiến thắng, mà là sự tổn thương. Không ai thực sự hạnh phúc sau một cuộc xúc phạm người khác.

Không một tập thể nào có thể mạnh lên từ sự chia rẽ, đố kỵ hay lạnh nhạt với nhau. Và cũng không có thành công bền vững nào được xây dựng trên nền tảng của sự thiếu tôn trọng.

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Khi đồng nghiệp biết đồng hành cùng nhau, cơ quan sẽ mạnh hơn. Ảnh minh họa/Nguồn: Primagefactory

Có lẽ vì thế mà hơn lúc nào hết, xã hội hôm nay cần được nhắc nhiều hơn về văn hóa ứng xử - không phải bằng những khẩu hiệu khô cứng, mà bằng sự thức tỉnh từ mỗi con người.

Văn hóa ứng xử không nằm ở những điều lớn lao. Đó là cách một người biết nói lời xin lỗi khi mình sai. Là thái độ bình tĩnh thay vì buông lời cay nghiệt lúc nóng giận. Là việc biết lắng nghe thay vì áp đặt. Là sự tử tế ngay cả khi mình đang mệt mỏi.

Nhiều người thường nghĩ năng lực quyết định giá trị của một con người. Nhưng thực tế, điều khiến người khác muốn ở lại, muốn đồng hành lâu dài với ai đó lại chính là cách người ấy đối xử với mọi người xung quanh. Trong môi trường công sở cũng vậy.

Một cơ quan có thể sở hữu nhiều người giỏi, nhưng nếu thiếu sự tôn trọng và đoàn kết thì rất khó tạo nên sức mạnh thật sự. Ngược lại, một tập thể biết yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ nhau sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn. Bởi đôi khi, điều giúp một người vượt qua áp lực không phải là tiền bạc hay chức vụ, mà chỉ đơn giản là cảm giác mình được thấu hiểu.

Một lời động viên đúng lúc có thể cứu cả một tinh thần đang kiệt sức. Một sự ghi nhận chân thành có thể giúp ai đó có thêm động lực cố gắng. Một cái nắm tay lúc khó khăn đôi khi còn giá trị hơn rất nhiều lời hứa.

Trong mỗi cơ quan, điều đáng quý nhất không chỉ là thành tích, mà là việc mọi người còn muốn đồng hành cùng nhau sau những áp lực thường ngày.

Có những nơi, người ta đi làm với tâm trạng nặng nề vì soi xét, hơn thua và nói xấu sau lưng. Nhưng cũng có những tập thể mà ở đó, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nhau khi công việc quá tải, nhắc nhau một bữa ăn khi bận rộn hay lặng lẽ hỏi thăm khi thấy ai đó bất ổn. Chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại làm nên văn hóa của một cơ quan.

Một môi trường tử tế sẽ nuôi dưỡng những con người tích cực. Một tập thể biết đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh lớn hơn mọi cá nhân đơn lẻ. Bởi đoàn kết chưa bao giờ là một khẩu hiệu để đọc lên cho đẹp.

Đoàn kết là khi con người biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân. Là khi người giỏi không coi thường người yếu hơn. Là khi thành công của người khác không trở thành lý do để ghen ghét, mà trở thành động lực để cùng cố gắng.

Cuộc sống hôm nay vốn đã quá nhiều áp lực. Ai cũng có những nỗi niềm riêng phía sau vẻ ngoài bình thản. Có người đang mệt mỏi vì cơm áo.

Có người kiệt sức vì công việc. Có người mang trong lòng những tổn thương mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Vì thế, đôi khi thứ con người cần ở nhau không phải những điều lớn lao, mà chỉ là một sự tử tế. Nói nhẹ với nhau một chút. Bao dung với nhau một chút. Kiềm chế cái tôi của mình một chút. Bởi lời nói có thể làm đau người khác rất lâu, nhưng sự yêu thương cũng có khả năng chữa lành những điều tưởng chừng không thể.

Mỗi người khi bước ra đường hay bước vào cơ quan mỗi sáng đều mang theo một “gương mặt văn hóa” của chính mình. Không ai bắt buộc chúng ta phải trở thành người hoàn hảo. Nhưng ai cũng có thể chọn cách sống tử tế hơn mỗi ngày.

Một xã hội văn minh không bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Nó bắt đầu từ cách con người nhìn nhau bằng sự tôn trọng. Từ cách đồng nghiệp đối xử với nhau bằng sự chân thành. Từ cách mỗi người biết dừng lại trước khi làm tổn thương người khác.

Và có lẽ, giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề hôm nay, điều nhân văn nhất mà mỗi chúng ta có thể trao cho nhau chính là văn hóa ứng xử đầy yêu thương và trách nhiệm. Bởi khi con người biết yêu thương nhau hơn, xã hội sẽ bớt đi những tổn thương.

Khi đồng nghiệp biết đồng hành cùng nhau, cơ quan sẽ mạnh hơn. Và khi sự tử tế được lan tỏa, hạnh phúc sẽ được ươm mầm từ những điều rất nhỏ bé mỗi ngày.

Từ khóa:

#Công sở #Văn hoá ứng xử

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