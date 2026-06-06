Vietcombank đồng hành phát triển tài chính số toàn diện đến cộng đồng

Trong hai ngày 6-7/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Vietcombank tham gia Ngày Tài chính số 2026 - chương trình thúc đẩy tài chính số toàn diện do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình mang các giải pháp thanh toán và tài chính số đến gần hơn với cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng cùng du khách trong nước, quốc tế. Tại đây, Vietcombank giới thiệu hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, đồng hành cùng người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số.

Dấu ấn Vietcombank tại Ngày Tài chính số 2026

Ngày Tài chính số 2026 đánh dấu bước phát triển mới của chương trình “Ngày không tiền mặt” sau 7 năm triển khai, phản ánh xu hướng tài chính số ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội. Nếu trước đây trọng tâm là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thì nay mục tiêu đã mở rộng sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, nơi công nghệ trở thành cầu nối giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. HCM Nguyễn Lộc Hà, TBT Báo Tuổi trẻ Lê Thế Chữ và các đại biểu chụp hình lưu niệm tại không gian trải nghiệm Vietcombank trong Ngày Tài chính số năm 2026

Lễ hội Tài chính số 2026 với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ cùng đông đảo người dân. Đại diện Vietcombank tham dự sự kiện có bà Hoàng Thanh Nhàn - Thành viên Hội đồng quản trị cùng lãnh đạo một số phòng, ban TSC và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đại diện các bộ, ngành đã tham quan các không gian trải nghiệm tại Lễ hội Tài chính số 2026. Tại gian hàng Vietcombank, đoàn đại biểu được giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, nổi bật là VCB Digibank phiên bản Hộ kinh doanh và giải pháp thanh toán VCB OneQR.

Không gian trải nghiệm của Vietcombank giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, nổi bật là VCB Digibank phiên bản Hộ kinh doanh và giải pháp thanh toán VCB OneQR

VCB Digibank Hộ kinh doanh với mô hình “1 ứng dụng - 2 vai trò” cho phép khách hàng linh hoạt chuyển đổi giữa tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh trên cùng một nền tảng, hỗ trợ tách bạch dòng tiền, quản lý doanh thu hiệu quả hơn, đồng thời kết nối với các phần mềm bán hàng và eTax Mobile. Trong khi đó, VCB OneQR giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp chấp nhận thanh toán từ cả khách hàng trong nước và quốc tế chỉ với một mã QR duy nhất, góp phần đơn giản hóa vận hành và mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng toàn cầu.

Khách quốc tế trải nghiệm dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới tại không gian Vietcombank

Đặc biệt, giải pháp QR xuyên biên giới được Vietcombank giới thiệu tại sự kiện với thông điệp “Có VCB Digibank - Thế giới là nhà”. Thông qua VCB Digibank, khách hàng có thể thanh toán bằng mã QR tại nhiều thị trường quốc tế ngay trên ứng dụng ngân hàng số, mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch cho nhu cầu du lịch, học tập và công tác quốc tế.

Cùng ngày, đại diện Vietcombank tham gia Hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số”, chia sẻ góc nhìn về vai trò của thanh toán số trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với môi trường kinh doanh mới, nâng cao tính minh bạch trong quản lý dòng tiền, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với khách hàng trong và ngoài nước thông qua các nền tảng thanh toán hiện đại.

Đưa tài chính số đến gần hơn với người dân và hộ kinh doanh

Không gian lễ hội trải nghiệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình, thu hút gần 120.000 lượt người tham gia. Trong dòng người sôi động ấy, gian hàng Vietcombank trở thành điểm dừng chân của đông đảo khách tham quan với không gian trải nghiệm “Đường tài chính số - Phố không tiền mặt” được thiết kế tại khu vực Thanh toán xuyên biên giới (Payment Zone). Lấy cảm hứng từ những khu phố thương mại quen thuộc với quán cà phê, cửa hàng lưu niệm, đặc sản địa phương hay các điểm bán nhỏ lẻ, mô hình tái hiện sinh động những hoạt động kinh doanh hằng ngày đang từng bước chuyển dịch lên nền tảng thanh toán số và QR xuyên biên giới.

Các du khách Trung Quốc hào hứng trải nghiệm thanh toán và chia sẻ cảm nhận tại gian hàng hàng Vietcombank sau khi thanh toán thành công

Thông qua VCB Digibank, VCB OneQR và nhiều giải pháp thanh toán hiện đại, người dân có cơ hội trực tiếp cảm nhận sự thuận tiện của các dịch vụ tài chính số, từ thanh toán mua sắm, du lịch đến quản lý tài chính cá nhân. Đối với hộ kinh doanh, Vietcombank giới thiệu hệ sinh thái giải pháp được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển, từ mở bán, quản lý dòng tiền, vận hành điểm bán đến tiếp cận nguồn vốn phục vụ mở rộng kinh doanh. Các giải pháp như VCB Digibank Hộ kinh doanh, VCB Merchant App, VCB DigiBiz hay VCB OneQR không chỉ hỗ trợ thanh toán thuận tiện mà còn góp phần chuẩn hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng dữ liệu số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về minh bạch và quản trị tài chính.

Không gian trải nghiệm được thiết kế theo hướng tương tác trực tiếp, khách tham quan tìm hiểu, thực hành các giao dịch thanh toán QR, khám phá các giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tương tác, minigame và nhận quà tặng hấp dẫn từ Vietcombank. Với những trải nghiệm thực tế, các khái niệm về ngân hàng số và tài chính số trở nên gần gũi hơn, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao nhận thức về tài chính số trong cộng đồng.

Vietcombank chuẩn bị nhiều quà tặng ý nghĩa gửi đến khách hàng tham gia trải nghiệm dịch vụ tại Lễ hội Ngày Tài chính số 2026

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, tài chính số không chỉ là xu hướng công nghệ mà đang trở thành nền tảng hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng cơ hội phát triển. Thông qua Ngày Tài chính số 2026, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số và đồng hành cùng người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong quá trình tham gia nền kinh tế số ngày càng hiện đại, minh bạch và bao trùm.