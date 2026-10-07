Sát giờ "về đích" 2026, loạt doanh nghiệp rốt ráo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Khi năm 2026 bước vào những tháng cuối, nhiều doanh nghiệp cập nhật lại kế hoạch kinh doanh, trong đó có nơi tăng mục tiêu, có doanh nghiệp hạ mạnh chỉ tiêu, thậm chí dự kiến chuyển từ lãi sang lỗ.

Gỗ An Cường hạ mục tiêu kinh doanh

CTCP Gỗ An Cường (mã: ACG) vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, đưa doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt xuống 4.811,9 tỷ đồng và 550,2 tỷ đồng, giảm tương ứng 9,2% và 8,9% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. CafeF

Kế hoạch kinh doanh điều chỉnh. Nguồn: Gỗ An Cường.

Đáng chú ý, chỉ tiêu trên đã được công ty công bố trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Tuy nhiên, tại đại hội An Cường đã chủ động nâng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở những tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh trong những tháng đầu năm.

"Khi xây dựng kế hoạch 2026, tình hình địa chính trị thế giới khá xấu. Tuy nhiên, sau quý I/2026, tình hình kinh doanh của công ty đã rất tốt. 4 tháng đầu năm, Gỗ An Cường bận chóng mặt và kết quả doanh thu - lợi nhuận trong quý I tăng trưởng cao hơn mong đợi. Vậy nên, công ty sẽ thay đổi mục tiêu kinh doanh, với doanh thu mới là 5.300 tỷ đồng và lợi nhuận là 604 tỷ đồng", lãnh đạo công ty chia sẻ quan điểm tại đại hội.

Từ đó có thể thấy, việc điều chỉnh kế hoạch lần này phản ánh sự chủ động của Gỗ An Cường trong việc cập nhật các giả định kinh doanh theo diễn biến thực tế của thị trường.

PNJ dự kiến lỗ kỷ lục

Sắp tới, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Một trong những điểm đáng chú ý là công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Theo đó, doanh thu năm 2026 của PNJ dự kiến 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu (48.660 tỷ đồng).

Với giả định được đưa ra là khách hàng có thể bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng đã bán, công ty cũng dự kiến ghi nhận trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự báo có thể lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế kỷ lục tới 6.271 tỷ đồng. Con số này đảo chiều mạnh mẽ so với mức mục tiêu lãi sau thuế ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 3.409 tỷ đồng.

Nếu loại trừ khoản dự phòng trên, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng, vẫn sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua.

Kế hoạch kinh doanh sau trích lập dự phòng. Ảnh: PNJ

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức để tăng cường nguồn lực tài chính. Phương án cụ thể sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Đây là lần hiếm hoi PNJ công bố kế hoạch huy động vốn, bởi các năm trước, công ty đa số chỉ cần vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Hành động này cho thấy công ty đang đối diện với áp lực thanh khoản rõ rệt, bắt đầu từ đầu tháng 7/2026 – khi Cơ quan điều tra cho biết ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) bị cáo buộc liên quan đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Sự kiện này đã dấy lên làn sóng bán tháo kim cương tại nhiều cửa hàng kinh doanh trang sức này khắp cả nước, bao gồm cả PNJ. Điều này đã khiến công ty đối diện với áp lực thanh khoản cục bộ. Tình trạng này sau đó đã được cải thiện nhờ vào chính sách thu đổi của PNJ công bố vào ngày 21/7.

Điều chỉnh vì không thể đạt mục tiêu

Một trường hợp khác là CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã: D2D). Công ty điều chỉnh lại các chỉ tiêu kinh doanh năm nay như tổng doanh thu hạ từ hơn 594 tỷ đồng xuống 408 tỷ đồng, giảm 31% so với kế hoạch ban đầu.

Lợi nhuận sau thuế còn hơn 122 tỷ đồng, giảm 36%. Mức đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh xuống 190 tỷ đồng, giảm 85%.

Động thái này diễn ra sau khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm không đạt kỳ vọng. Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận gần 86 tỷ đồng, lợi nhuận 8 tỷ đồng, giảm 87% và 96% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu là D2D không ghi nhận khoản doanh thu lớn từ cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Châu Đức như cùng kỳ năm trước (gần 600 tỷ đồng).

Trước đó, vào cuối tháng 7, CTCP Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres – Mã: SGR) cũng ra quyết nghị điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2026. Công ty dự kiến doanh thu đạt 880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư khoảng 1.965 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 5, các cổ đông của Saigonres thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu 1.133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng và tổng mức đầu tư 3.120 tỷ đồng.

Động thái điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Saigonres diễn ra trong bối cảnh kết quả lợi nhuận nửa đầu năm 2026 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế giảm 74% xuống gần 22 tỷ đồng.