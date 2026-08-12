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Cán bộ, công chức, viên chức có thể vay tín chấp tới 400 triệu đồng tại GPBank

Yến Linh
Yến Linh

GPBank triển khai sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm dành cho cán bộ, công chức, viên chức với hạn mức lên tới 400 triệu đồng. Sản phẩm được thiết kế nhằm bổ sung nguồn tài chính linh hoạt cho các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Thêm nguồn lực tài chính, tăng thế chủ động

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nguồn thu nhập ổn định từ lương là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, nhu cầu chi tiêu sẽ có những lúc phát sinh ngoài dự tính và nếu không có nguồn dự phòng có thể lỡ mất một số cơ hội tốt.

Một trại hè tại nước ngoài ngắn ngày để con có thể nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, hay chi phí khám chữa bệnh phát sinh ngoài dự kiến có thể không nằm trong kế hoạch chi tiêu ban đầu. Trong những tình huống phát sinh này, việc có nguồn tiền dự phòng có thể giúp mỗi cá nhân giải quyết nhu cầu trước mắt mà không phải xáo trộn quá nhiều kế hoạch tài chính dài hạn.

Từ thực tế đó, GPBank triển khai sản phẩm Cho vay không tài sản đảm bảo dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hướng tới nhóm khách hàng có nguồn thu nhập tương đối ổn định nhưng vẫn cần một công cụ tài chính linh hoạt để cân đối các kế hoạch chi tiêu trong cuộc sống.

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Sản phẩm Cho vay không tài sản đảm bảo dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của GPBank.

Hạn mức vay lên tới 400 triệu đồng và không cần tài sản bảo đảm

Theo đó, khách hàng đủ điều kiện có thể được xem xét cấp khoản vay với hạn mức lên tới 400 triệu đồng mà không cần tài sản bảo đảm. Nguồn vốn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích tiêu dùng hợp pháp như mua sắm, sửa chữa nhà, học tập, y tế, du lịch hay đáp ứng các nhu cầu chi tiêu gia đình.

Việc không yêu cầu tài sản bảo đảm giúp khách hàng giảm bớt các thủ tục khi làm hồ sơ vay, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn cho những người có nguồn thu nhập ổn định nhưng không có hoặc không muốn sử dụng tài sản làm bảo đảm cho khoản vay.

Với thời hạn vay lên tới 60 tháng, giúp khách hàng có thêm dư địa phân bổ nghĩa vụ tài chính qua nhiều kỳ, từ đó chủ động cân đối với nguồn thu nhập hàng tháng.

Để được xem xét cấp tín dụng theo sản phẩm, khách hàng cần là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; có thời gian công tác tại đơn vị hiện tại tối thiểu 3 tháng.

Khách hàng cần từ đủ 23 tuổi trở lên. Tại thời điểm kết thúc thời hạn vay, độ tuổi của khách hàng không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Các điều kiện cấp tín dụng khác được thực hiện theo quy định của GPBank trong từng thời kỳ.

Đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng tiếp cận vốn

Việc xây dựng một sản phẩm riêng cho cán bộ, công chức, viên chức cũng thể hiện cách GPBank tiếp cận nhu cầu tín dụng theo từng nhóm khách hàng. Thay vì một giải pháp chung cho mọi đối tượng, sản phẩm được thiết kế dựa trên đặc điểm nghề nghiệp và dòng thu nhập của nhóm hưởng lương ngân sách, qua đó tạo điều kiện để khách hàng lựa chọn phương án vay phù hợp hơn với khả năng tài chính. Quy trình, thủ tục phê duyệt vay vốn cũng đã được rút gọn tối thiểu để người vay tiếp cận cơ hội bổ sung vốn một cách thuận tiện nhất.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, một kế hoạch tài chính hiệu quả không chỉ dựa trên số tiền đang có mà còn phụ thuộc vào khả năng phân bổ dòng tiền theo thời gian. Với hạn mức lên tới 400 triệu đồng, thời hạn vay vốn linh hoạt tối đa 60 tháng, không yêu cầu tài sản bảo đảm và thủ tục vay vốn đơn giản, sản phẩm mới của GPBank bổ sung thêm một giải pháp để cán bộ, công chức, viên chức chủ động hơn trước những nhu cầu tài chính trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Thông qua việc tiếp tục phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc thù của từng nhóm khách hàng, GPBank hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính thuận tiện, đồng thời đồng hành cùng khách hàng trong việc cân đối nhu cầu hiện tại và kế hoạch tài chính dài hạn.

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GPBank hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính thuận tiện.

GPBank là ngân hàng được chuyển giao về VPBank và chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025. Thông điệp “Kỷ nguyên Thịnh vượng” khẳng định khát vọng kiến tạo một ngân hàng không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy - luôn sẵn sàng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch GPBank gần nhất, gọi Hotline 1800 58 58 66 hoặc đăng ký thông tin trực tuyến tại website GPBank: https://www.gpbank.com.vn/s/Vay-tin-chap-ccvc để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, điều kiện vay và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.

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